بدون شک مهم‌ترین ویژگی آیفون SE 2020 بهره‌گیری آن از تراشه قدرتمند A13 Bionic است که خانواده آیفون ۱۱ هم از همین تراشه بهره می برند. تیم کوک در مورد این گوشی گفته: «این یک محصول باورنکردنی است و قلب تپنده‌ی گوشی‌های همه‌فن‌حریف ما در یک گوشی بسیار مقرون به صرفه تعبیه شده است. همچنین این گوشی در مقایسه با سریع‌ترین گوشی‌های اندرویدی سرعت بیشتری دارد و بنابراین گوشی بسیار ارزشمندی محسوب می‌شود.»

به گفته مدیرعامل اپل، آیفون SE 2020 از سریع‌ترین گوشی‌های اندرویدی هم سرعت بیشتری دارد. اما آیا این ادعا صحت دارد؟

با نگاه به آیفون SE 2020 با تضادهای زیادی مواجه می‌شویم. با وجود اینکه یک آیفون به حساب می‌آید، اما قیمت آن مشابه میان‌رده‌های اندرویدی است. از طرفی به تازگی روانه‌ی بازار شده ولی از طرف دیگر شبیه آیفون‌های قدیمی است. این گوشی فقط از دوربین اصلی، نمایشگر ۴.۷ اینچی مبتنی بر رزولوشن پایین‌تر از Full HD بهره می‌برد ولی جدیدترین تراشه اپل به نام A13 Bionic به‌عنوان قلب تپنده آن انجام وظیفه می‌کند؛ و همین ویژگی آخر، مهم‌ترین مزیت آیفون SE 2020 محسوب می‌شود.

دانلود mp4

در سمت اندروید، ما با گوشی گلکسی اس ۲۰ اولترا مواجه هستیم که از جنبه‌های مختلف یک غول همه‌فن‌حریف محسوب می‌شود و سامسونگ بهترین‌ها را برای این گوشی استفاده کرده است. از بین ویژگی‌های این گوشی می‌توان به نمایشگر ۱۲۰ هرتز با رزولوشن QHD، حداقل ۱۲ گیگابایت حافظه رم، حداقل ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، تعداد زیادی دوربین، امکان فیلمبرداری ۸K، بهترین تراشه کوالکام، پشتیبانی از اینترنت ۵G و دیگر موارد اشاره کرد.

مقایسه سرعت آیفون SE 2020 با گلکسی اس ۲۰ اولترا

برای مقایسه بین گوشی‌ها تنها نمی‌توان به حرف مدیرعامل یک شرکت اعتماد کرد و باید آزمایش‌های مختلفی را انجام دهیم. ویدیویی که کمی بالاتر قرار گرفته، مربوط به تست سرعت موسوم به Speed Test G بین آیفون SE 2020 و گلکسی اس ۲۰ اولترا است و در ادامه می‌توانید نمودار مربوط به آزمایش انجام گرفته شده را مشاهده کنید.

روی هم رفته گوشی ۳۹۹ دلاری آیفون SE 2020 موفق شده از لحاظ سرعت گوشی ۱۳۹۹ دلاری گلکسی اس ۲۰ اولترا را شکست دهد. در زمینه‌ی وظایف مربوط به پردازنده، اس ۲۰ اولترا در عرض ۳۸.۵ ثانیه کارهای موردنظر را انجام داده ولی آیفون SE 2020 همین کارها را در عرض ۳۹.۵ ثانیه انجام داده است. به همین خاطر حداقل از لحاظ عملکرد پردازنده، اس ۲۰ اولترا برنده شده است.

با این حال، در باقی تست‌ها اس ۲۰ اولترا اوضاع چندان مساعدی ندارد. آیفون SE 2020 در تست مربوط به ترکیب پردازش‌های پردازنده و پردازنده گرافیکی موفق شده ۴.۳ ثانیه زودتر به خط پایان برسد. در تست عملکرد پردازنده گرافیکی هم آیفون SE 2020 با اختلاف ۲.۷ ثانیه‌ای اس ۲۰ اولترا را پشت سر گذاشته است.

بنجمارک گیک‌بنچ هم در کل برتری آیفون SE 2020 را نشان می‌دهد. در آزمایش تک هسته‌ای، پردازنده اس ۲۰ اولترا حدود ۳۰ درصد ضعیف‌تر از آیفون SE 2020 عمل کرده اما در زمینه‌ی آزمایش چند هسته‌ای، اس ۲۰ اولترا امتیاز ۳۳۰۳ کسب کرده و آیفون SE با کسب امتیاز ۲۶۷۳ در رتبه‌ی دوم قرار گرفته است.





در بنچمارک AnTuTu هم شاهد وضعیت بهتر اس ۲۰ اولترا هستیم که توانسته امتیاز ۵۴۷۶۹۸ را در برابر امتیاز ۳۷۵۷۴۸ آیفون SE کسب کند. با بررسی جزییات، می‌توانیم ببینیم که مهم‌ترین نقطه ضعف آیفون SE در آزمایش مربوط به بررسی عملکرد چند هسته‌ای بوده که در ادامه بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.

A13 Bionic اپل در برابر اسنپ‌دراگون ۸۶۵ کوالکام

اگرچه اس ۲۰ اولترا در تقریبا تمام بخش‌ها از امکانات بهتری نسبت به آیفون SE 2020 بهره می‌برد، اما برای عملکرد گوشی در نهایت تراشه مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند.

بدون شک A13 یک تراشه بسیار قدرتمند به حساب می‌آید. پردازنده موجود در این تراشه از ۶ هسته بهره می‌برند که دو مورد از آن‌ها هسته‌های قدرتمند موسوم به Lighting برای پردازش‌های سنگین هستند و در کنار این دو باید به ۴ هسته کم‌مصرف هم اشاره کنیم. پردازنده گرافیکی این تراشه هم از نوع ۴ هسته‌ای محسوب می‌شود. این تراشه مانند دیگر تراشه‌های موبایل، مبتنی بر معماری ARM است و توسط شرکت TSMC با فناوری ۷ نانومتری تولید شده است. همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم، این تراشه در ابتدا توسط خانواده آیفون ۱۱ مورد استفاده قرار گرفته و حالا به آیفون SE 2020 راه پیدا کرده است.

طی چند سال گذشته، تراشه‌های اپل معمولا چند قدم جلوتر از نمونه‌های اندرویدی بوده‌اند. اپل در سال ۲۰۱۳ با معرفی تراشه A7 به سمت معماری ۶۴ بیتی حرکت کرد و این در حالی بود که باقی گوشی‌های اندرویدی از تراشه‌های مبتنی بر معماری ۳۲ بیتی استفاده می‌کردند. از آن زمان، شرکت‌های کوالکام، سامسونگ، هواوی و مدیاتک در تلاش هستند رقبای قدری برای تراشه‌های اپل عرضه کنند. کوالکام اخیرا به پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا کرده ولی همانطور که در آزمایش‌های انجام شده مشاهده کردید، تراشه اپل همچنان حرف بیشتری برای گفتن دارد.

بیشتر بخوانید: آیا آیفون SE جدید فروش آیفون ۱۱ را کاهش می‌دهد؟

آیفون SE 2020 در برابر آیفون ۱۱ پرو مکس؛ آیا این دو گوشی عملکرد یکسانی دارند؟

از آنجایی که این دو گوشی از تراشه یکسانی بهره می‌برند، احتمالا انتظار دارید که عملکرد آن‌ها هم یکسان باشد. در بنچمارک Geekbench 5، آیفون ۱۱ پرو مکس در آزمایش تک هسته‌ای موفق به اخذ امتیاز ۱۳۲۷ شده و آیفون SE 2020 توانسته امتیاز ۱۳۲۸ را کسب کند. پس یعنی در این زمینه اختلاف خاصی بین این دو گوشی دیده نمی‌شود.

اما در آزمایش مربوط به عملکرد چند هسته‌ای، اختلاف بین این دو گوشی آشکار می‌شود. در این آزمایش، آیفون ۱۱ پرو مکس توانسته امتیاز ۳۴۹۴ را به دست آورد اما این امتیاز برای آیفون SE 2020 فقط ۲۶۷۳ بوده و با کاهش ۲۳ درصدی عملکرد مواجه هستیم.

در بنچمارک AnTuTu هم مجموع امتیاز آیفون ۱۱ پرو مکس به ۵۰۵۵۵۲ می‌رسد و برای آیفون SE 2020 با امتیاز ۳۷۵۷۴۸ سروکار داریم که این به معنای ۲۵ درصد عملکرد ضعیف‌تر است. با بررسی نتایج این بنچمارک، می‌بینیم بار دیگر عملکرد چند هسته‌ای آیفون SE 2020 ضعیف‌تر از آیفون ۱۱ پرو مکس بوده است.

در آزمایش سرعت موسوم به Speed Test G، آیفون SE 2020 توانسته در عرض یک دقیقه و ۱۵ ثانیه وظایف موردنظر را انجام دهد و آیفون ۱۱ پرو مکس موفق شده در عرض یک دقیقه و ۱۴.۵ ثانیه این کارها را انجام دهد. با وجود اینکه در بنچمارک‌های انجام شده شاهد ضعف تراشه A13 موجود در نسل جدید آیفون SE نسبت به آیفون ۱۱ پرو مکس بودیم، ولی تست سرعت آن دو نتیجه تقریبا یکسانی را نشان می‌دهد.

در این میان، باید به اختلاف نیم ثانیه‌ای مربوط به سرعت پردازنده گرافیکی این دو آیفون اشاره کنیم. آیفون ۱۱ پرو مکس از نمایشگری با رزولوشن ۲۶۸۸ در ۱۲۴۲ بهره می‌برد ولی رزولوشن نمایشگر آیفون SE جدید فقط ۱۳۳۴ در ۷۵۰ است. بنابراین پردازنده گرافیکی آیفون ۱۱ پرو مکس باید برای ۲۳۳ درصد پیکسل بیشتر، توان پردازشی لازم را فراهم کند. به همین خاطر بر روی کاغذ پردازنده گرافیکی آیفون SE 2020 باید سرعت بسیار بیشتری داشته باشد که اینگونه نیست.

سخن آخر

چرا آیفون SE 2020 در آزمایش تک هسته‌ای عملکرد بهتری نسبت به گلکسی اس ۲۰ اولترا دارد ولی در آزمایش چند هسته‌ای شکست می‌خورد؟ چرا آیفون SE جدید با وجود داشتن نمایشگری با رزولوشن پایین‌تر از آیفون ۱۱ پرو مکس، نتوانسته در آزمایش سرعت پردازنده گرافیکی اول شود؟

برای این موضوع می‌توان چند دلیل احتمالی مطرح کرد. اول از همه باید به احتمال پایین آوردن سرعت تراشه A13 موجود در نسل جدید آیفون SE در مقایسه با آیفون ۱۱ پرو مکس اشاره کنیم. اما اینکه دقیقا با کاهش سرعت چه بخش‌هایی از تراشه سروکار داریم را نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم.

اما در این میان باید موضوع مدیریت حرارت هم مطرح کنیم. آیفون SE جدید نسبت به آیفون ۱۱ پرو مکس بدنه بسیار کوچک‌تری دارد و به همین خاطر فضای کمتری برای پخش حرارت ایجاد شده توسط تراشه وجود دارد. زمانی که پردازنده داغ می‌شود، سیستم‌عامل iOS به ناچار سرعت پردازنده را کاهش می‌دهد تا دما پایین بیاید. یه باد داشته باشید که در کنار این قطعات فن برای خنک کردن وجود ندارد. اگر از این دو گوشی برای چند روز کنار یکدیگر استفاده کنید، می‌توانید ببینید که آیفون SE جدید هنگام فعالیت بدنه گرم‌تری نسبت به آیفون ۱۱ پرو مکس دارد.

اما اگر بخواهیم در نهایت به سوال مطرح شده در تیتر این نوشته پاسخ بدهیم، باید بگوییم که بله، به صورت کلی آیفون SE ‌۲۰۲۰ سریع‌تر از گلکسی اس ۲۰ اولترا محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: مقایسه آیفون SE 2020 با آیفون ۱۱ پرو | خرید کدام را در سال ۲۰۲۰ منطقی می‌دانید؟

منبع: Android Authority

The post آیا آیفون SE 2020 واقعا سریع‌تر از گلکسی اس ۲۰ اولترا است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala