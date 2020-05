تاریخ عرضه آیفون ۱۲ با دو ماه تاخیر به ماه نوامبر موکول شد

با توجه به جدیدترین گزارشی که پیرامون تاریخ عرضه آیفون ۱۲ منتشر شده، به نظر می‌رسد اپل قصد دارد این محصولات را با دو ماه تاخیر و در ماه نوامبر (آبان تا آذر) راهی بازار کند.

پیش‌تر گفته می‌شد تولید و عرضه انبوه آیفون‌های سری ۱۲ به علت شیوع ویروس کرونا با یک ماه تاخیر همراه خواهد بود. اما طبق گزارشات جدید بانک سرمایه گزاری Cowen، آیفون‌های جدید که معمولا در ماه سپتامر عرضه می‌شدند حداقل با ۲ ماه تاخیر و در ماه نوامبر راهی بازار می‌شوند. همچنین پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال ۲۰۲۰، در مجموع ۳۵ میلیون نسخه از آیفون‌های جدید تولید شود که این میزان، ۱۳ درصد کمتر از تعدادی است که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته تولید شده.

صرف نظر از تاریخ عرضه آیفون ۱۲ این سری از آیفون‌ها شامل ۴ مدل هستند که خب پیش‌تر هم در رابطه با این مسئله شنیده بودیم و تقریبا از این بابت مطمئن هستیم. علاوه بر این، می‌دانیم هر ۴ مدل به لطف بهره‌مندی از پردازنده جدید، از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کنند.

در رابطه با طراحی آیفون‌های جدید هم تاکنون تصاویر زیادی منتشر شده که با توجه به اکثر آن‌ها، همچنان شاهد حضور نمایشگر OLED و ناچ هستیم که البته این ناچ کمی کوچک‌تر از آنچه که در آیفون‌های ۱۱ وجود دارد خواهد بود. آیفون‌های جدید از نمایشگرهایی با اندازه به ترتیب ۵.۴، ۶.۱ (دو مدل) و ۶.۷ اینچ بهره می‌برند و بر اساس آنچه که تاکنون در رابطه با پرچم دارهای جدید اپل منتشر شده، به نظر می‌رسد شاهد تغییرات عمده‌ای در طراحی آن‌ها نخواهیم بود.

در بخش پردازنده هم ظاهرا اپل قصد دارد چیپست A14 را مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری شرکت TSMC در تمام گوشی‌های سری جدید استفاده کند. هم‌چنین میزان حافظه رم در گوشی‌های استاندارد ۵.۴ و ۶.۱ اینچی ۴ گیگابایت خواهد بود که این میزان برای نسخه‌های پرو و پرو مکس ۶.۱ و ۶.۷ اینچی به ۶ گیگابایت افزایش پیدا می‌کند. گفته می‌شود اپل برای آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس علاوه بر میزان حافظه رم بیشتر، حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایتی نیز در نظر گرفته که با توجه به این مسئله، ظاهرا به زودی شاهد حذف مدل‌های ۶۴ گیگابایتی خواهیم بود؛ مشابه اتفاقی که در پرچم‌دارهای اندرویدی رخ داده.

