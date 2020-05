تولید انبوه گلکسی فولد ۲ آغاز شد؛ رونمایی و عرضه در ماه آگوست

روز گذشته یکی از مطبوعات کشور کره مدعی شد سامسونگ تولید انبوه دومین نسخه از گوشی‌های تاشو خود را با نام گلکسی فولد ۲ آغاز کرد که با توجه به این موضوع می‌توان احتمال داد در ماه آگوست باید شاهد معرفی و عرضه این محصول به بازار باشیم.

با دانستن این موضوع، احتمالا باید در ماه ژوئن (ماه بعدی میلادی مصادف با خرداد-تیر ماه) خبرهای بسیار بیشتر و رسمی از گلکسی فولد ۲ بشنویم. هرچند تا به این لحظه هم جزئیات نسبتا زیادی از آن در دسترس است اما همه آن‌ها را باید در حد یک شایعه بدانیم. در حال حاضر فقط یک خبر رسمی در اختیار داریم آن هم این است که سامسونگ نیمه دوم سال جاری را زمان عرضه گلکسی فولد ۲ و گلکسی نوت ۲۰ به بازار معرفی کرد.

یکی از افراد مطلع از روند ساخت گلکسی فولد ۲ با اشاره به سفارشات سامسونگ می‌گوید این شرکت درست مانند گلکسی Z Flip قصد دارد از شیشه‌های فوق باریک موسوم به Ultra Thin Glass یا همان UTG در این محصول استفاده کند و بدین ترتیب تا حد زیادی نگرانی کاربر از بابت خط و خش افتادن سریع نمایشگر برطرف خواهد شد.

بیشتر بخوانید: گلکسی فولد لایت اواخر امسال با قیمت ۱۱۰۰ دلار راهی بازار می‌شود

گلکسی فولد جدید با توجه به اکثر خبرهایی که تاکنون پیرامون آن منتشر شده قرار است با قیمت کمتری به نسبت قبل راهی بازار شود. این در حالی است که نمایشگر این محصول احتمالا از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند. طبق پیش‌بینی‌ها، غول کره‌ای می‌تواند امسال ۲.۵ تا ۳ میلیون نسخه از این گوشی را به فروش برساند که به نسبت سری قبل واقعا بیشتر است. البته اگر واقعا سامسونگ قیمت کمتری برای گوشی تاشو جدید خود در نظر بگیرد و در ماه آگوست آن را راهی بازار کند.

روز گذشته پتنتی را مشاهده کردیم که نشان می‌داد چگونه سامسونگ قصد دارد گلکسی فولد ۲ را مقاوم در برابر آب و گردو غبار طراحی کند. هرچند باز هم نمی‌توان با جدیت گفت این گوشی ضد آب خواهد بود چون حتی اگر هم باشد، گارانتی آسیب دیدگی‌های ناشی از ورود آب به درون گوشی را شامل نمی‌شود.

منبع کره‌ای همچنین به نکته جالبی در مورد گلکسی فولد ۲ اشاره کرد و آن هم این بود که سامسونگ به احتمال زیاد استفاده از پوشش‌های پلاستیکی که در سری اول بکار گرفته شده بود را به عنوان یک نقشه دوم در سر دارد که اگر بکارگیری پوشش‌های UTG موفقیت آمیز نبود، از همان محافظ پلاستیکی استفاده کند.

بیشتر بخوانید: پتنت‌های جدید سامسونگ خبر از گلکسی فولد ضد آب با نمایشگر متفاوت می‌دهند

منبع: gsmarena

The post تولید انبوه گلکسی فولد ۲ آغاز شد؛ رونمایی و عرضه در ماه آگوست appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala