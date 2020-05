چند ماهی بود که شنیده بودیم سامسونگ کار روی چیپ‌های ۵ نانومتری اگزینوس خود را آغاز کرده اما به گزارش یک منبع از کره جنوبی، ظاهرا تولید انبوه این چیپست‌ها از ماه آگوست رسما آغاز خواهد شد.

به گزارش ZDNet، پردازنده بعدی غول کره‌ای، اگزینوس ۹۹۲ نام خواهد داشت و خب این سامسونگ است که باید تصمیم بگیرد آیا این پردازنده با سری نوت ۲۰ در ماه آگوست همراه خواهد شد یا خیر. اگزینوس ۹۹۲ از هسته‌های Cortex-A78 و پردازنده گرافیکی Mali-G78 بهره می‌برد. روی کاغذ، این هسته‌ها باید ۲۰ درصد به نسبت Cortex-A77 بکار رفته در اگزینوس ۹۹۰ سریع‌تر باشند و گرافیک هم باید به نسبت Mali-G77، حدودا ۲۵ درصد قدرتمندتر عمل کند.

با توجه به ARM، هسته‌های Cortex-A78 در چیپ‌های ۵ نانومتری بکار گرفته می‌شوند که هم اکنون شرکت تایوانی TSMC مشغول ساخت آن‌هاست. به گفته منابع موثق، سامسونگ احتمالا از پردازنده جدید فقط برای محصولاتی استفاده می‌کند که قرار است در کره جنوبی به فروش بروند و باقی مدل‌ها را که در خارج از کشور عرضه می‌شوند به اسنپدراگون مجهز می‌کند. بدین ترتیب سامسونگ می‌تواند قدرت خود را در ساخت چیپ‌ها به رخ شرکت‌ها کشیده و از این طریق، تمایل آن‌ها را به شرکت رقیب یعنی TSMC کم کند.

اینکه سامسونگ در نوت ۲۰ از اگزینوس ۹۹۲ بهره می‌برد یا خیر هنوز مشخص نیست. هرچند فعلا خبرها از رخ دادن این اتفاق حکایت می‌کنند. معمولا پرچم‌دارهای سری اس و نوت این شرکت از یک نوع سخت‌افزار بهره می‌برند و خب عجیب خواهد بود اگر سامسونگ از اگزینوس ۹۹۲ در نوت ۲۰ استفاده کند. مگر اینکه بخواهد از این طریق، نارضایتی کاربران را از چیپ اگزینوس ۹۹۰ جبران کند.

از طرفی اسنپدراگون ۸۶۵ هم پردازنده بسیار پر قدرت و با کیفیتی است و سامسونگ نتوانست با اگزینوس ۹۹۰ آنطور که باید با آن برابری کند. به همین خاطر استفاده از اگزینوس ۹۹۲ می‌تواند تا حدودی بدنامی پردازنده‌های اختصاصی سامسونگ را جبران کند. البته اگر همه چیز خوب پیش برود.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا چیپ‌های ۵ نانومتری اگزینوس می‌توانند رضایت کاربران را جلب کنند؟

منبع: gsmarena

