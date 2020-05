بعد از انتشار رندرهایی از پرچم‌دارهای جدید سری نوت سامسونگ، به لطف یک منبع موثق، از رنگ ‌بندی گوشی گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس نیز مطلع شدیم.

طبق گفته‌های این منبع، گلکسی نوت ۲۰ در سه رنگ خاکستری، سبز و مسی راهی بازار می‌شود در حالی که نوت ۲۰ پلاس تنها در دو رنگ مشکی و مسی در دسترس قرار خواهد گرفت. اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد ندارد آن رنگ بندی پر زرق و برقی که در سری نوت ۱۰ بکار برد را بار دیگر استفاده کند ولی خب می‌توان انتظار داشت بعد از عرضه آن‌ها نیز شاهد تولید مدل‌هایی با رنگ ‌بندی جدید باشیم.

گفته می‌شود رنگ مسی گلکسی نوت ۲۰ قرار نیست به همان شکلی باشد که در گلکسی نوت ۹ شاهد بودیم. ظاهرا این رنگ کمی بیشتر از قبل به طلایی شبیه است که خب احتمالا باید جذاب‌تر به نظر برسد. مخصوصا اینکه گوشی‌های سری نوت هیچگاه از طراحی بدی برخوردار نبودند.

بیشتر بخوانید: نخستین تصاویر رندر گلکسی نوت ۲۰ پلاس منتشر شد

از طرفی این احتمال هم وجود دارد که این رنگ ‌بندی‌ها تمام آنچه که خواهیم دید نباشند. به عبارتی دیگر، بعید به نظر می‌رسد سامسونگ دو گوشی محبوب خود را تنها با ۴ رنگ راهی بازار کند و به احتمال بسیار زیاد، رنگ بندی بیشتری را بعد از عرضه رسمی آن‌ها به بازار شاهد خواهیم بود.

نظر شما در رابطه با رنگ ‌بندی گوشی گلکسی نوت ۲۰ چیست؟ به نظر شما آیا سامسونگ تصمیم گرفته نسخه Aura Glow را در عین جذابیت بالا از گوشی‌های خود حذف کند؟

بیشتر بخوانید: مشخصات دوربین گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ فاش شد

منبع: gsmarena

The post رنگ ‌بندی گوشی گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala