چند ماهی است که می‌دانیم اوپو در حال ساخت چیپ‌های اختصاصی خود است اما تاکنون هیچ خبری در رابطه با جزئیات آن نشنیده بودیم تا اینکه روز گذشته خبری پیرامون استخدام نیروهای مهم از شرکت‌های دیگر توسط این شرکت منتشر شد.

به گزارش Nikkei Asian Review، اوپو با بالاترین سرعت ممکن مشغول استخدام متخصص و مهندس در زمینه تولید چیپست است تا بتواند بالاخره کار روی پردازنده‌های خود را آغاز کند. حال موضوع جالب این جاست بسیاری از مهندسینی که قرار است به اوپو در تحقق این هدف کمک کنند از شرکت‌های آشنایی می‌آیند.

اوپو به تازگی تعدادی از بهترین افراد از شرکت‌های سازنده پردازنده را به استخدام خود درآورده که نام جفری لو، یکی از مدیران ارشد عملیات مدیاتک و یکی دیگر از افراد عالی‌رتبه این شرکت که مسئول تولید چیپ‌های ۵G بود، در این بین دیده می‌شود. جالب اینجاست شیائومی نیز یکی از مدیران خود را برای کمک به اوپو در رسیدن به این هدف به این شرکت فرستاده. اما به نظر می‌رسد این اتمام ماجرا نیست. با توجه به گفته منابع داخلی، اوپو نه تنها از مدیاتک، یونیسوک و شیائومی، بلکه از های‌سیلیکون، واحد سازنده تراشه هواوی و حتی کوالکام نیز نیرو جذب کرده.

به گفته یکی از نمایندگان اوپو، این شرکت قصد دارد بخش بزرگی از تمرکز خود را روی تولید چیپ معطوف کند تا از این طریق بتواند زنجیره تامین خود را تقویت کند. در حال حاضر شرکت‌های چینی وابستگی شدیدی به مدیاتک و کوالکام دارند و بدیهی است اصلا تمایل ندارند به همان دردسری که هواوی به آن دچار شده گرفتار شوند.

اما خب پایه‌گذاری شرکتی برای طراحی و توسعه چیپست آنقدر زمان می‌برد که بعید به نظر می‌رسد در دو سه سال آینده چیز خاصی از اوپو شاهد باشیم. این کار هم نیازمند سرمایه گذاری بسیار عظیمی است و هم زمان زیادی نیاز دارد تا رشد کند.

با ورود اوپو به جمع تولیدکنندگان چیپ، رقابت در این بخش به اوج می‌رسد. هرچند در آینده‌ای نزدیک شاهد چیپ‌های اوپو نخواهیم بود اما همینکه می‌دانیم قرار است شرکتی با این هدف بنا شود، یعنی بازار گوشی‌های هوشمند باز هم وارد یک رقابت جدی، این بار در بخش پردازنده خواهد شد.

