مدت زمان زیادی می‌گذرد اما بالاخره توانستیم به بنچمارک‌های اولیه پردازنده‌های رایزن ۴۰۰۰ Renoir مبتنی بر معماری Zen 2 شرکت AMD دسترسی داشته باشیم.

شخصی با نام کاربری @_rogame که در حوزه کامپیوتر و سخت‌افزار در توییتر فعالیت می‌کند، روز گذشته بنچمارک ۳D Mark پردازنده رایزن ۷ پرو ۴۷۰۰G را به همراه دو مدل رایزن ۵ پرو ۴۴۰۰G و رایزن ۳ ۴۲۰۰G منتشر کرد تا بدین ترتیب از توان هر سه مدل پایین رده، میان ‌رده و بالارده سری دسکتاپ مجهز به گرافیک داخلی مطلع شویم.

رایزن ۷ پرو ۴۷۰۰G با توجه به آنچه که منتشر شده، ۸ هسته و ۱۶ رشته دارد. فرکانس پایه این پردازنده ۳.۶ گیگاهرتز است که در حالت بوست به ۴.۴۵ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند. پردازنده گرافیکی داخلی از ۸ واحد محاسباتی وگا بهره می‌برد که از فرکانس ۲۱۰۰ مگاهرتز برخوردار است.

رایزن پرو ۵ ۴۴۰۰G از ۶ هسته و ۱۲ رشته بهره می‌برد. این پردازنده نیز در بنچمارک یاد شده، با ۳.۷ گیگاهرتز کار خود را آغاز کرد و در نهایت نیز به ۴.۳ گیگاهرتز رسید. به جای ۸ واحد محاسباتی، در این پردازنده ۷ واحد قرار گرفته (احتمالا) که در فرکانس ۱۹۰۰ مگاهرتز فعالیت می‌کند.

رایزن ۳ ۴۲۰۰G اما از ۴ هسته و ۸ رشته بهره می‌برد که از این نظر با پرچم‌دار سری رایزن ۳۰۰۰ نسل قبل برابر است. فرکانس پایه این محصول ۳.۸ گیگاهرتز است که در حالت بوست به ۴.۱ گیگاهرتز افزایش پیدا می‌کند و برای یک پردازنده‌ای که قرار است بخش پایین رده بازار را هدف قرار دهد واقعا مناسب است. پردازشگر گرافیکی در این پردازنده از ۶ واحد محاسباتی وگا بهره می‌برد که فرکانس آن به ۱۹۰۰ مگاهرتز می‌رسد.

هر سه پردازنده در کنار حافظه‌های رم DDR4-3200 مورد بررسی قرار گرفتند که البته دو مدل رایزن ۵ و رایزن ۷ با دو رم ۸ گیگابایتی و مدل رایزن ۳ نیز با یک رم ۸ گیگابایتی تست شدند. بنابراین طبیعی است امتیازات آن به خاطر عدم بهره‌مندی از پیکربندی دو کاناله که باعث بهبود عملکرد در کارهای گرافیکی می‌شود کمی پایین‌تر باشد. در جدول پایین، علاوه بر امتیازات دو پردازنده رایزن ۵ و رایزن ۷، عملکرد قدرتمندترین پردازنده موجود سری موبایل و همچنین رایزن ۵ ۳۴۰۰G به عنوان پرچم‌دار پردازنده‌های مجهز به گرافیک داخلی نسل قبل نیز قرار گرفته.

مدل Fire Strike Physics Score Fire Strike Graphics Score رایزن ۷ پرو ۴۷۰۰G ۲۳,۳۹۲ ۴,۳۰۱ رایزن ۹ ۴۹۰۰HS ۲۱,۲۸۹ ۴,۰۸۴ رایزن پرو ۵ ۴۴۰۰G ۱۹,۱۱۳ ۴,۰۳۳ رایزن ۳ ۴۲۰۰G ۱۲,۲۳۳ ۴,۳۵۳

همانطور که مشاهده می‌کنید، رایزن ۷ پرو ۴۷۰۰G حدودا ۱۰ درصد از نظر پردازشی به نسبت رایزن ۹ ۴۹۰۰HS عملکرد بهتری داشت. در بخش گرافیکی نیز این درصد برتری به ۵.۳ درصد کاهش پیدا می‌کند اما همچنان به نفع رایزن ۷ است. رایزن ۹ نسخه لپ تاپ از همان تعداد واحد محاسباتی گرافیکی به نسبت رایزن ۷ دسکتاپ بهره می‌برد اما با فرکانس ۱۷۵۰ مگاهرتز (به جای ۲۱۰۰ مگاهرتز رایزن ۷).

یکی از برتری‌های رایزن ۷ پرو ۴۷۰۰G به نسبت رایزن ۵ ۳۴۰۰G که پرچم‌دار پردازنده‌های دارای گرافیک داخلی نسل قبل بود، تعداد هسته‌های بیشتر آن است. البته پردازنده قدیمی‌تر هم با همان ۱۶ گیگابایت حافظه رم DDR4 با باس ۳۲۰۰ مگاهرتز مورد بررسی قرار گرفت و به همین خاطر شرایط کاملا برابر بود.

اما نتیجه ۳D Mark نشان می‌دهد پرچم‌دار جدید AMD در بخش پردازنده‌های دارای گرافیک داخلی به نسبت پرچم‌دار سری قبل ۹۱.۲ درصد عملکرد بهتری از نظر پردازشی داشت. البته به لطف بهره‌مندی از ۱۱ هسته گرافیکی، همچنان رایزن ۵ ۳۴۰۰G در بخش گرافیک ۱.۲ درصد بهتر است اما نه آنقدر که تاثیرگذار باشد چرا که AMD اختلاف در هسته‌ها را با افزایش فرکانس از ۱۷۰۰ (در رایزن ۵ ۳۴۰۰G) به ۲۱۰۰ مگاهرتز تا حدودی جبران کرد. همچنین نباید عملکرد رایزن پرو ۵ ۴۴۰۰G را نیز دست کم گرفت. این پردازنده توانست در بخش پردازشی ۵۶.۲ درصد از رایزن ۵ ۳۴۰۰G نسل قبل عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد اما در بخش گرافیک ۷.۹ درصد ضعیف‌تر بود.

نتایج اولیه پردازنده‌های رایزن ۴۰۰۰ Renoir کاملا عالی و امیدوار کننده است؛ خصوصا در بخش پردازنده مرکزی. با ورود معماری Zen 2 و چیپ‌های ۷ نانومتری، شاهد پردازنده‌های ۸ هسته‌ای با گرافیک داخلی بودیم که می‌توانند این بخش از بازار را با قیمت عالی که احتمالا دارند تحت سلطه خود درآورند. تنها ضعف عجیب این پردازنده‌ها، عملکرد ضعیف‌تر پردازشگر گرافیکی بود که انتظار داشتیم بهتر باشد. هرچند هنوز هم گزینه اورکلاک روی میز کاربران قرار دارد و لذا احتمالا می‌توان تا حدودی این نتایج را تغییر داد.

منبع: tomshardware

