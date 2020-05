سامسونگ از لپ تاپ گلکسی بوک اس با پردازنده اینتل رونمایی کرد

در ماه آگوست سال گذشته سامسونگ از لپ تاپ ویندوزی گلکسی بوک اس (Galaxy Book S) با پردازنده اسنپدراگون ۸cx رونمایی کرد. امروز اما نسخه جدیدی از این محصول با پردازنده قدرتمندتر اینتل لِیک‌فیلد (Lakefield) با گرافیک داخلی UHD راهی بازار شد.

گلکسی بوک اس یک محصول ۱۳.۳ اینچی با نمایشگری FHD از نوع LCD است که قابلیت دریافت لمس را نیز دارد. روی حاشیه بالای این محصول که بسیار باریک نیز هست، یک دوربین ۱ مگاپیکسلی تعبیه شده که معمولا در همه لپ تاپ‌ها مشابه آن را با اندازه مختلف شاهد هستیم. لپ تاپ جدید سامسونگ تنها ۹۵۰ گرم وزن دارد و ضخامت آن در بیشترین حالت به ۱۱.۸ میلی‌متر می‌رسد. حسگر اثر انگشت به همراه ۴ بلندگوی استریو تنظیم شده توسط AKG، دیگر مشخصات این لپ تاپ را تشکیل می‌دهند.

پردازنده بکار رفته در این محصول اما Core i5-L16G7 نام دارد که در کنار ۸ گیگابایت حافظه رم از نوع LPDDR4X و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی eUFS، عهده‌دار وظایف پردازشی گلکسی بوک اس هستند. ۲ پورت USB-C، جک ۳.۵ میلی‌متری میکروفون/صدا و یک درگاه کارت حافظه، پورت‌های این لپ تاپ را تشکیل می‌دهند. منبع تغذیه‌ای که سامسونگ برای لپ تاپ خود در نظر گرفته ۴۲ وات ساعت است و به ادعای شرکت می‌تواند تا ۱۷ ساعت پخش مداوم ویدئو، دستگاه را روشن نگه دارد.

گلکسی بوک اس با پشتیبانی از وای فای نسل ۶ و همچنین LTE راهی بازار می‌شود و از ویندوز ۱۰ نسخه Home و پرو نیز پشتیبانی می‌کند. این محصول را می‌توانید در رنگ‌های طلایی و خاکستری با قیمت پایه ۹۹۹ پوند خریداری کنید. سامسونگ ۱۲ ژوئن (۲۳ خرداد) را به عنوان تاریخ عرضه رسمی این لپ تاپ در کشور انگلستان اعلام کرد ولی اینکه چه زمانی و با چه قیمتی باید شاهد عرضه جهانی آن باشیم هنوز مشخص نیست.

انتظار می‌رود در روزهای پیش رو خبرهای بیشتری در رابطه با این محصول و تاریخ دقیق عرضه آن به بازارهای جهانی بشنویم.

