HMD از سه گوشی نوکیا C5 Endi و نوکیا C2 Tava/Tennen رونمایی کرد

شرکت HMD امروز و در سکوت، سه گوشی دیگر را به محصولات اقتصادی خود اضافه کرد که نوکیا C5 Endi، نوکیا C2 Tava و C2 Tennen نام دارند.

گوشی‌های جدید نوکیا از اندروید ۱۰، دوربین سه‌گانه و قیمت بسیار خوبی برخوردار هستند. دو مدل C2 Tava و C2 Tennen در واقع یک گوشی با دو نام مختلف به حساب می‌آیند که یکی از آن‌ها توسط خرده‌فروشی‌های مختلف و دیگری منحصرا توسط شرکت Cricket Wireless آمریکا به فروش می‌رسد.

نوکیا C5 Endi

نوکیا C5 Endi یک گوشی ۶.۵ اینچی است که از نمایشگری با وضوح +HD بهره می‌برد. دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی این محصول به صورت V شکل در بالاترین قسمت نمایشگر تعبیه شده تا ظاهر آن کمی مدرن باشد. هرچند حواشی پایین آن واقعا زیاد است. نوکیا در ساخت بدنه این گوشی از پلی کربنات استفاده کرده که معمولا مقاومت خوبی دارد. جالب اینجاست در قسمت چپ این محصول، یک کلید سخت‌افزاری تعبیه شده که کاربر با فشردن آن به دستیار صوتی گوگل دسترسی خواهد داشت.

روی پنل پشتی این گوشی سه دوربین را مشاهده می‌کنیم که دوربین اصلی از سنسوری به بزرگی ۱۳ مگاپیکسل برخوردار است. همچنین دوربین‌های ۵ مگاپیکسلی فوق عریض و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق نیز در کنار آن قرار گرفته‌اند و وظیفه عکاسی را بر عهده دارند. زیر ماژول دایره‌ای دوربین نیز حسگر اثر انگشت تعبیه شده که خب بکارگیری آن دور از انتظار هم نبود.

مدیاتک هلیو P22 به عنوان قلب تپنده C5 Endi ایفای نقش می‌کند و ۳ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی با امکان افزایش توسط کارت حافظه جانبی آن را همراهی می‌کنند. وظیفه تغذیه این محصول ۶.۵ اینچی را یک باتری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت برعهده دارد که کاربر می‌تواند آن را با استفاده از شارژر ۱۰ واتی شارژ کند.

نوکیا C5 Endi با قیمت ۱۷۰ دلار و رنگ آبی در تاریخ ۵ ژوئن (۱۶ خرداد) به صورت انحصاری توسط شرکت Cricket Wireless آمریکا به فروش می‌رسد.

نوکیا C2 Tava/Tennen

نوکیا C2 Tava/Tennen از نمایشگری ۵.۴۵ اینچی با وضوح +HD برخوردار است که نسبت تصویر در آن به ۱۸:۹ می‌رسد. برخلاف گوشی‌های امروزی، نوکیا این محصول را با حاشیه‌ای در قسمت بالا و پایین طراحی کرده که کمی حس و حال گوشی‌های قدیمی را به کاربر القا می‌کند. حاشیه بالای نمایشگر میزبان سنسور مجاورت، اسپیکر و دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی است که البته نام نوکیا نیز در سمت راست آن‌ها به چشم می‌خورد.

روی پنل پشتی C2 Tava/Tennen دوربین ۸ مگاپیسکلی اصلی را به همراه یک دوربین ۲ مگاپیسکلی سنجش عمق شاهد هستیم که خب نباید انتظار عملکرد عالی از آن‌ها داشته باشیم. در ساخت این محصول نیز نوکیا از پلی کربنات استفاده کرده و مجددا می‌بینیم کلید سخت‌افزاری دستیار صوتی گوگل مشابه C5 Endi درست در همان نقطه، روی فریم سمت چپ قرار گرفته است.

پردازنده هلیو A22 به همراه ۲ گیگابایت رم و ۱۶/۳۲ گیگابایت حافظه داخلی با قابلیت افزایش از طریق کارت حافظه جانبی، بخش سخت‌افزاری این محصول را تشکیل می‌دهند و یک باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نیز به عنوان منبع تغذیه این مجموعه ایفای نقش می‌کند.

نوکیا C2 Tava از امروز و با قیمت ۱۱۰ دلار با رنگ آبی تیره و به صورت انحصاری از طریق شرکت Cricket Wireless آمریکا به فروش می‌رسد. نوکیا C2 Tennen هم با همان رنگ ولی با قیمت ۷۰ دلار توسط خرده‌فروشی‌ها و از تاریخ ۱۵ ژوئن (۲۶ خرداد) در دسترس قرار می‌گیرد. پشتیبانی از پورت USB-C، بلوتوث نسخه ۵، LTE و جک ۳.۵ میلی‌متری از مشخصات مشترک این سه محصول به حساب می‌آیند.

