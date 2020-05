هفته قبل، گزارشی منتشر شد که در آن آمده بود همکاری وان پلاس با مک‌لارن احتمالا به آخر خط رسیده زیرا این سازنده گوشی‌های هوشمند در سایت مک‌لارن به‌عنوان شریک این شرکت برای مسابقات فرمول ۱ سال ۲۰۲۰ مطرح نشده است. حالا این خودروساز انگلیسی با انتشار بیانیه‌ای، این قطع همکاری را رسما تایید کرده است و این یعنی دیگر شاهد ادامه همکاری این دو شرکت نخواهیم بود.

در بیانیه‌ای که سخنگوی مک‌لارن منتشر کرده آمده: «همکاری ما با وان پلاس، که اخیرا به نتیجه برنامه‌ریزی شده خود رسید، یک همکاری بسیار موفق بین دو برند نمادین و نوآورانه بوده است. از زمان شروع این مشارکت در سال ۲۰۱۸، وان پلاس یک شریک باارزش برای ما بوده و بهترین‌ها را برای این شرکت آرزو داریم.»

آخرین محصولی که به‌عنوان نتیجه همکاری بین این دو شرکت ارائه شد، گوشی مفهومی یا کانسپت «وان‌پلاس کانسپت وان» بود. در پنل پشتی این گوشی لوگو مک‌لارن تعبیه شده و همچنین از چرم نارنجی رنگ مربوط به اتومبیل‌های مک‌لارن برای بدنه این گوشی استفاده شده است. حتی برای مخفی کردن دوربین، وان‌پلاس از تکنولوژی شیشه الکتروکرومیک اتومبیل‌های مک‌لارن استفاده کرد.

اگرچه این گوشی هیچوقت روانه‌ی بازار نشده است، اما در این میان می‌توانیم به نسخه مک‌لارن گوشی‌های وان‌پلاس ۷T پرو و وان‌پلاس ۶T اشاره کنیم که نسبت به مدل‌های استاندارد از طراحی خاص و مشخصات سخت‌افزاری جذاب‌تر بهره می‌برند. اما با قطع همکاری بین این دو شرکت، دیگر در آینده شاهد نسخه مک‌لارن گوشی‌های وان پلاس نخواهیم بود.

پایان همکاری وان‌پلاس با مک‌لارن لزوما به این معنا نیست که در آینده هیچ نسخه‌ی ویژه‌ای از گوشی‌های این شرکت عرضه نمی‌شود. این شرکت مدت‌ها قبل از طریق همکاری با دیزنی، نسخه ویژه‌ای از گوشی‌های خود با محوریت جنگ ستارگان و فیلم انتقام‌جویان را عرضه کرد و این احتمال وجود دارد که در آینده چنین نسخه‌های ویژه‌ای روانه‌ی بازار شوند.

