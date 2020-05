اگرچه چند ماه از آغاز بحران ویروس کرونا می‌گذرد، اما همچنان کشورهای زیادی به طور گسترده با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به اینکه ممنوعیت‌های مربوط به رفت و آمد در تقریبا تمام کشورها لغو شده، اهمیت فاصله‌گذاری اجتماعی افزایش یافته و با بهره‌گیری از فاصله ۲ متری بین افراد، می‌توان خطر مبتلا به بیماری کووید-۱۹ را تا حد زیادی کاهش داد. در همین زمینه، گوگل از یک اپلیکیشن واقعیت افزوده تحت وب به نام SODAR رونمایی کرده است.

برای بهره‌گیری از این ابزار واقعیت افزوده گوگل نیازی به نصب آن ندارید و با استفاده مرورگر کروم می‌توانید به این سایت سر بزنید و با این کار، مرورگر شما با بهره‌گیری از دوربین گوشی می‌تواند محدوده‌ی دو متری اطراف شما را نشان دهد. با وجود اینکه این ابزار نیازی به سنسور یا سخت‌افزار خاصی ندارد، اما فعلا فقط گوشی‌های اندرویدی با بهره‌گیری از مرورگر کروم می‌توانند آن را اجرا کنند. به صورت خلاصه، با مراجعه به این سایت از طریق گوشی خود و ارائه‌ی مجوز مربوط به دسترسی دوربین، در اطراف خود می‌توانید یک دایره سفید رنگ مشاهده کنید تا مثلا هنگام صحبت با افراد یا قرارگیری در صف، بتوانید با فاصله ۲ متری نسبت به دیگر نفرات قرار بگیرید.

دانلود mp4

گفته می‌شود بیشتر گوشی‌ها و تبلت‌های اندرویدی که در چند سال گذشته عرضه شده‌اند، از پس اجرای این ابزار برمی‌آیند. البته باید خاطرنشان کنیم این ابزار مانند بسیاری از دیگر ابزارهای گوگل، برای کاربران ساکن ایران اجرا نمی‌شود و برای بهره‌گیری از آن باید از برنامه‌های تغییر آی‌پی استفاده کنید. در ضمن به خاطر داشته باشید این ابزار برای اندازه‌گیری‌های دقیق توسعه پیدا نکرده و به همین خاطر نباید انتظار دقت بسیار زیادی را داشته باشید.

منبع: Gizmodo

The post گوگل از یک اپلیکیشن واقعیت افزوده برای فاصله‌گذاری اجتماعی رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala