برند نوکیا بعد از احیاء توسط HMD Global تا مدت‌ها سروصدای زیادی راه می‌انداخت ولی حالا مدت‌هاست که خبر جذابی در رابطه با گوشی‌های این برند منتشر نمی‌شود. اما در این میان، ماه‌ها قبل خبری منتشر شد که طبق آن نوکیا توسعه یک گوشی تاشو را آغاز کرده و این گوشی در سال جاری روانه‌ی بازار خواهد شد.

بعد از گذشت ماه‌ها از انتشار این خبر، به دلیل اینکه دیگر اطلاعات جدیدی مطرح نشد برخی این احتمال را مطرح کردند که نوکیا توسعه گوشی تاشو را کنار گذاشته است. اما حالا اکانت توییتری Nokia Anew که به انتشار خبرهای موثق مربوط به گوشی‌های نوکیا شهرت دارد، اعلام کرده این پروژه همچنان زنده است ولی جزییات دیگری در مورد آن مطرح نکرده.

به‌عنوان مثال نمی‌دانیم که آیا این گوشی تاشو از مکانیزم عمودی مشابه گوشی‌های موتورولا ریزر و گلکسی Z Flip بهره می‌برد یا اینکه قرار است با طراحی نوآورانه‌ای روانه‌ی بازار شود. اگر ساخت این گوشی نهایی شود و به مرحله تولید انبوه برسد، گفته می‌شود در بهترین حالت ممکن می‌توانیم انتظار معرفی آن را در نمایشگاه MWC 2021 داشته باشیم. البته اگر تا آن زمان بحران ویروس کرونا کنترل شده باشد و سازندگان گوشی‌های هوشمند بتوانند بار دیگر در چنین رویدادهایی شرکت کنند.

منبع: GizmoChina

منبع متن: digikala