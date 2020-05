گلکسی نوت ۲۰ برای موفقیت به چیزی بیش از قلم لمسی نیاز دارد

گفته می‌شود گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ مطابق معمول در اواخر ماه آگوست معرفی خواهند شد و این یعنی چند ماه دیگر شاهد رونمایی از این گوشی‌ها خواهیم بود. با توجه به شایعات و گزارش‌هایی که مطرح شده، به نظر می‌رسد بار دیگر با یک گوشی گلکسی نوت سروکار داریم که برای توجیه وجود خود کار کمی انجام می‌دهد و ویژگی شاخص آن کماکان بهره‌گیری از قلم لمسی یا استایلوس است. البته می‌دانیم که قلم S Pen به خودی خود یک مزیت بسیار مهم برای گوشی‌های گلکسی نوت محسوب می‌شود. اما به نظر می‌رسد سامسونگ برای جذب کاربران جدید تلاش زیادی نمی‌کند و طی چند سال گذشته، گوشی‌های گلکسی اس هم از لحاظ اندازه به خانواده گلکسی نوت رسیده‌اند.

دو نسل اخیر گوشی‌های گلکسی نوت، گوشی‌های هیجان‌انگیزی محسوب نمی‌شوند. گلکسی نوت ۹ برای اولین بار با قلم S Pen دارای قابلیت‌های بی‌سیم معرفی شد که البته ویژگی‌های چندان خاصی را امکان‌پذیر نمی‌کند و از همه مهم‌تر، تفاوت چندانی با گلکسی اس ۹ پلاس نداشت. در خانواده گلکسی نوت ۱۰، صرفا ویژگی های بیشتری به امکانات بی‌سیم قلم S Pen افزوده شد و این خانواده مانند گوشی‌های گلکسی اس در دو سایز مختلف روانه‌ی بازار شدند. در این میان، یک فقدان در مدل کوچک‌تر نوت ۱۰ توجهات بیشتری را جلب کرد و آن حذف جک هدفون از بدنه‌ی این گوشی بود.

شباهت فزاینده بین گوشی‌های گلکسی نوت و گلکسی اس

گفته می‌شود خانواده گلکسی نوت ۲۰ از لحاظ طراحی و مشخصات به گوشی­‌های گلکسی اس ۲۰ شباهت دارند و از نظر اندازه نمایشگر احتمالا با اندازه مشابه گوشی‌های اس ۲۰ پلاس و اولترا سروکار خواهیم داشت. ظاهرا گلکسی نوت ۲۰ پلاس از دوربین مشابه با اس ۲۰ اولترا بهره می‌برد ولی در این میان نباید انتظار ارائه‌ی قابلیت زوم ۱۰۰ برابری را داشته باشیم؛ این نشان می‌دهد «زوم فضایی» سامسونگ عمدتا یک ترفند بازاریابی بوده و یک ویژگی مفید محسوب نمی‌شود. باتری نوت ۲۰ پلاس هم کوچک‌تر از اس ۲۰ اولترا است زیرا قلم S Pen بخشی از فضای داخلی بدنه را اشغال می‌کند و بالاخره جک هدفون هم از این گوشی حذف خواهد شد.

در این بین، باید خاطرنشان کنیم گلکسی اس ۲۰ اولترا با قیمت هنگفت ۱۴۰۰ دلاری روانه‌ی بازار شده و این احتمال وجود دارد گلکسی نوت ۲۰ پلاس با قیمت ۱۵۰۰ دلاری معرفی شود که قیمت بسیار بالایی است. بنابراین باید این سوال را مطرح کنیم که چه افرادی گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ را خریداری خواهند کرد؟

روزی روزگاری گوشی‌های سری گلکسی نوت مناسب کاربرانی بودند که به دنبال گوشی‌های همه‌فن‌حریف و دارای بهترین قابلیت‌ها و ویژگی‌های جذاب می‌گشتند. اما در کمال تعجب، روزبه‌روز گوشی‌های سری نوت شباهت بیشتری به خانواده گلکسی اس پیدا می‌کنند و در این میان تنها تفاوت مهم، بهره‌گیری از قلم S Pen است. چنین مشخصه‌ای نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته، ماهیت اصلی گوشی‌های گلکسی نوت تا حد زیادی از دست رفته است.

کاهش روزافزون مزیت رقابتی گلکسی نوت

سامسونگ در چند سال اخیر، تلاش کرده گوشی‌های گلکسی اس را برای کاربران بیشتری جذاب‌تر کند و به همین خاطر شاهد افزایش روزافزون اندازه نمایشگرها، عمر باتری بالاتر و ارائه‌ی دیگر ویژگی‌ها برای این خانواده هستیم. با توجه به این تغییرات صورت گرفته، به نظر می‌رسد بخش زیادی از موفقیت گوشی‌های نوت در سال‌های گذشته تا حد زیادی مربوط به اندازه بزرگ نمایشگر بوده که در نتیجه امکاناتی مانند عمر باتری بالاتر امکان‌پذیر می‌شده و در این میان قلم استایلوس تا آن حد که همه فکر می‌کردند، نقش بسیار حیاتی نداشته است. زیرا از زمانی که سامسونگ به ساخت گوشی‌های گلکسی اس غول‌پیکر روی آورده، علاقه به گوشی‌های نوت کاهش یافته و این روند نزولی همچنان ادامه دارد.

تعداد کاربرانی که علاقه زیادی به گوشی دارای قلم لمسی دارند، روزبه‌روز کمتر می‌شود و در چنین شرایطی، افزودن ویژگی‌های کوچک به قابلیت‌های این قلم نمی‌تواند در این وضعت تغییر قابل توجهی ایجاد کند. شکاف بین محبوبیت گوشی‌های گلکسی اس و گلکسی نوت در حال بزرگ‌تر شدن است و با توجه به شواهد فعلی، به نظر نمی‌رسد سامسونگ برای نوت ۲۰ رویکرد خود را تغییر داده باشد.

البته در نهایت باید بگوییم که این تجزیه و تحلیل بر اساس گزارش‌های منتشر شده صورت گرفته و امیدواریم سامسونگ تغییرات قابل توجهی را برای این گوشی‌ها عملی کند؛ زیرا با ویژگی‌هایی که مطرح شده، به نظر می‌رسد بار دیگر با گوشی‌های گلکسی نوت ناامیدکننده سروکار خواهیم داشت.

