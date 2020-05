راهکارهای موثر برای افزایش عمر باتری آیفون

از زمانی که اپل ابزار Battery Health یا سلامت باتری را برای آیفون و آیپد معرفی کرده، کاربران زیادی همواره با نگرانی به روند نزولی درصد موردنظر نگاه می‌کنند. در این مقاله می‌خواهیم بگوییم که لازم نیست در این مورد نگرانی چندانی داشته باشید و همچنین راهکارهایی را مطرح می‌کنیم که برای افزایش عمر باتری آیفون مثمر ثمر خواهند بود.

مهم‌ترین نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید این است که باتری‌های لیتیوم یونی موجود در گوشی‌های هوشمند، حین استفاده دچار فرسودگی می‌شوند. به همین خاطر نمی‌توانید وضعیت باتری موبایل را همواره در وضعیت ۱۰۰ درصدی اولیه نگه دارید. اما حتی با کاهش درصد مربوط به وضعیت باتری، آیفون شما می‌تواند بهترین عملکرد را داشته باشد و پیروی از نکات زیر به شما کمک می‌کند که برای مدت طولانی‌تری باتری آیفون خود را در وضعیت بهینه نگه دارید.

ابزار سلامت باتری آیفون چیست؟

ابزار سلامت باتری در سال ۲۰۱۸ همراه با iOS 11.3 معرفی شد و به کاربران اجازه می‌دهد وضعیت سلامت باتری و ظرفیت حقیقی آن را بررسی کنند. در صفحه مربوط به Battery Health می‌توانید اطلاعات مختلفی برای وضعیت باتری را مشاهده کنید. در بخش Settings به Battery سر بزنید و سپس می‌توانید گزینه مربوط به Battery Health را مشاهده کنید. در این صفحه، گزینه‌ای به نام Maximum Capacity وجود دارد که ظرفیت حقیقی باتری نسبت به روز اول را نشان می‌دهد و با استفاده از این عدد، می‌توانید ببینید عمر باتری آیفون موردنظر در چه وضعیتی قرار دارد.

در قسمت Peak Performance Capability به شما گفته می‌شود که آیا هنگام انجام پردازش‌های سنگین، باتری موردنظر از پس انجام وظایف خود برمی‌آید یا نه. اگر عمر باتری آیفون و در کل وضعیت آن تا حد زیادی افت کند، در این بخش هشداری نمایش داده می‌شود.

قابلیت بهینه‌سازی شارژ باتری چیست و آیا باید آن را فعال نگه دارم؟

مشخصه Optimized Battery Charging زمانی مثمر ثمر واقع می‌شود که می‌خواهید شب تا صبح آیفون خود را به شارژر متصل کنید. این سیستم با الگوی رفتاری شما منطبق می‌شود و بعد از رسیدن شارژ آیفون به ۸۰ درصد، این فرایند متوقف خواهد شد. سپس قبل از اینکه از خواب بیدار شوید، باقی شارژ موردنظر تامین می‌شود و به ۱۰۰ درصد می‌رسد. بر اساس اعلام متخصصین، چنین کاری عمر باتری آیفون را افزایش می‌دهد.

قابلیت Optimized Battery Charging به طور پیش‌فرض فعال است و هنگام بهره‌گیری از آن، نوتیفیکیشنی نمایش داده می‌شود. در بیشتر اوقات، لازم نیست این قابلیت را غیرفعال کنید مگر اینکه بدانید در نیمه شب به باتری کاملا شارژ شده نیاز دارید.

چگونه عمر باتری آیفون را افزایش بدهیم؟

حالا باید به راهکارهایی بپردازیم که با بهره‌گیری از آن می‌توانید عمر باتری آیفون را افزایش دهید. به یاد داشته باشید که اگر قرار است برای سال‌های زیادی از آیفون خود استفاده کنید، پس در نهایت این گوشی به تعویض باتری نیاز خواهد داشت. متأسفانه، با بهره‌گیری از راهکارها نمی‌توانید وضعیت باتری را به حالت اولیه برگردانید.

از گرمای بیش از حد دوری کنید

اپل در سایت خود اعلام کرده که بهترین دما برای باتری آیفون و به طور کلی خود آیفون، بین ۱۷ تا ۲۲ درجه‌ی سانتی‌گراد است. اما روی هم رفته بین دمای ۰ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد، آیفون می‌تواند عملکرد طبیعی خود را داشته باشد اما بالاتر از دمای ۳۵ درجه، فارغ از اینکه آیفون در حال شارژ، استفاده یا حتی بلااستفاده باشد، این دما تاثیر منفی بر عمر باتری آیفون خواهد داشت.

بنابراین مراقب باشید آیفون خود را زیر آفتاب رها نکنید و همچنین هنگام شارژ به این نکته توجه کنید که برخی کیس‌های محافظ می‌توانند دمای آیفون را بیش از حد افزایش دهند. اگر احساس می‌کنید آیفون شما در زمان شارژ بیش از حد داغ شده، کیس محافظ را در بیاورید. همچنین هنگام شارژ آیفون، از آن استفاده نکنید که این موضوع به‌خصوص برای کارهای سنگین مانند استریم ویدیو و بازی‌ها صدق می‌کند.

مراقب استفاده از شارژرهای بی‌سیم و شارژرهای سریع باشید

روی هم رفته سعی کنید استفاده از شارژرهای بی‌سیم را محدود کنید زیرا این شارژرها به دلیل گرمای تولید شده می‌توانند سلامت باتری را به خطر بیندازند. به طور کلی، اگر گاهی اوقات از شارژرهای بی‌سیم استفاده کنید مشکل خاصی پیش نمی‌آید فقط دقت کنید که این کار را بیش از حد انجام ندهید. خوشبختانه، شارژرهای بی سیم مجهز به فن‌ها هم وجود دارند که می‌توانند به طور قابل توجهی گرمای تولیدی را کاهش دهند.

همین برای شارژرهای سریع هم صدق می‌کند. به‌عنوان مثال اگر برای آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس مرتبا از شارژر ۱۸ وات بهره ببرید، احتمالا باتری آیفون سریع‌تر دچار فرسودگی می‌شود. البته باید خاطرنشان کنیم این روزها تقریبا تمام گوشی‌ها از شارژ سریع پشتیبانی می‌کنند و اگرچه این فناوری می‌تواند عمر باتری را کاهش دهد، ولی این تاثیر چندان هم زیاد نیست. به همین خاطر بابت شارژرهای سریع لازم نیست نگرانی چندانی داشته باشید.

بهره‌گیری از شارژر اصلی یا دارای استاندارد MFi

در کل برای گوشی‌های مختلف از جمله آیفون توصیه می‌شود که از شارژرهای اصلی استفاده کنید تا به باتری گوشی آسیبی نرسد. اپل در این زمینه استانداردی موسوم به MFi معرفی کرده که آن را برای شرکت‌های سازنده شارژر ارائه می‌دهد. این شرکت‌ها برای دریافت این استاندارد، باید بتوانند آزمایش‌های موردنظر اپل را پشت سر بگذرانند تا بتوانند مجوز MFi را دریافت کنند. بنابراین اگر عمر باتری آیفون برای شما اهمیت دارد، هنگام استفاده از شارژر به این موضوع توجه کنید.

چگونگی افزایش عمر باتری آیفون

باتری‌های لیتیوم یونی با هربار شارژ و تخلیه شارژ، به صورت محدود دچار فرسایش می‌شوند. بنابراین اگر تعداد شارژ باتری کاهش پیدا کند، طول عمر آن هم افزایش می‌یابد. در ادامه توصیه‌های عمومی برای افزایش عمر باتری آیفون ذکر شده است:

آیفون خود را به جدیدترین نسخه iOS به‌روزرسانی کنید.

در زمان کمبود انرژی باتری، از حالت Low Power بهره ببرید.

اگر می‌خواهید انرژی باتری را برای مدت بیشتری حفظ کنید، روشنایی نمایشگر را کاهش دهید.

بلوتوث و جی‌پی‌اس گوشی را خاموش کنید (با مراجعه به تنظیمات و بخش Privacy و در نهایت Location می‌توانید سرویس موقعیت مکانی برای اپلیکیشن‌های مختلف را تنظیم کنید)

قابلیت رفرش اپلیکیشن‌های پس‌زمینه را برای مواردی که نیازی ندارید، غیرفعال کنید (با مراجعه به General در بخش تنظیمات و سپس Background App Refresh)*

برای iOS و اپلیکیشن‌های سازگار، از حالت تاریک استفاده کنید.

وضعیت مصرف باتری اپلیکیشن‌ها را بررسی کنید و سپس تغییرات موردنظر را لحاظ کنید.

از قابلیت بهینه‌سازی شارژ آیفون بهره ببرید.

زمانی که می‌خواهید برای مدت طولانی آیفون را خاموش کنید، شارژ باتری را به ۵۰ درصد برسانید و سپس آن را خاموش کنید.

*مراقب باشید که رفرش اپلیکیشن‌های پس‌زمینه را به‌طور کامل غیرفعال نکنید زیرا این موضوع برای اپلیکیشن‌های مربوط به ایمیل و پیام‌رسان‌ها اهمیت زیادی دارد.

سخن آخر: چندان نگران عمر باتری آیفون نباشید

نیازی به گفتن نیست که گوشی‌ها برای آسان کردن زندگی ما ساخته شده‌اند نه اینکه دغدغه‌های ما را افزایش بدهند. مشخص است که سلامت باتری برای طول عمر آیفون اهمیت زیادی دارد. با این حال به یاد داشته باشید که هرچقدر هم مراقب باتری آیفون باشید، بالاخره ناچار می‌شوید باتری آن را تعویض کنید یا اینکه در نهایت باید گوشی جدیدی خریداری کنید. سلامت باتری گوشی اهمیت زیادی دارد، ولی در کل اجازه ندهید این موضوع مانع لذت استفاده از آیفون شود.

منبع: Phone Arena

