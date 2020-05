به گفته موسسه KeyBanc Capital Markets، هواوی احتمالا در سال ۲۰۲۱ میلادی از پردازنده کوالکام در پرچم‌دارهای خود استفاده خواهد کرد.

با تحریم دوباره هواوی توسط وزارت اقتصاد آمریکا، بزرگ‌ترین شرکت سازنده گوشی در چین دیگر نمی‌تواند با شرکت‌های سازنده چیپ نظیر TSMC، ارتباط داشته باشد. البته مگر اینکه آمریکا این اجازه را به آن‌ها بدهد. در واقع طبق تحریم جدید، تمام شرکت‌های سازنده چیپ که از فناوری‌ها و تجهیزات آمریکایی در ساخت محصولات خود استفاده می‌کنند، موظف هستند برای ارسال قطعات به هواوی، مجوزی را از دولت آمریکا دریافت کنند. البته این کشور از ارسال چیپ‌هایی که اکنون در حال ساخت هستند و تا قبل از ۱۴ سپتامبر برای هواوی ارسال می‌شوند جلوگیری نمی‌کند. به همین خاطر هواوی زمان دارد تا آن تاریخ حتی‌الامکان چیپ‌های ۵ نانومتری برای تولید پردازنده کرین ۱۰۲۰ (برای سری گوشی‌های میت ۴۰) ذخیره کند چون بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها شاهد اتمام تحریم‌ها باشیم.

اما همه این‌ها تنها می‌تواند تا یک سال خیال هواوی را از بابت تعداد چیپ مورد نیاز آسوده کند. در سال ۲۰۲۱ و برای ساخت گوشی‌های سری P50، هواوی باز هم به چیپ‌های ۵ نانومتری نیاز خواهد داشت و اگر این تحریم‌ها ادامه پیدا کند این شرکت نمی‌تواند به تعداد مورد نیاز چیپ دریافت کند. در حال حاضر هواوی برخی از تراشه‌های خود را به کمک شرکت چینی SMIC تامین می‌کند. پیش‌تر هم شنیده بودیم هواوی قصد داشت سفارشات ۱۴ نانومتری خود را به جای TSMC به SMIC واگذار کند.

اما خب در عین حال که اصلا نباید SMIC را دست کم گرفت، اما هنوز هم نمی‌توان آن را رقیبی جدی برای شرکت مطرحی چون TSMC دانست. در حال حاضر اگرچه SMIC اقداماتی را برای تولید چیپ‌های ۱۰ نانومتری انجام داده اما همچنان نهایت فناوری که به آن دست پیدا کرد، لیتوگرافی ۱۴ نانومتری بوده. اولین پردازنده‌ای هم که مبتنی بر چیپ‌های ۱۴ نانومتری SMIC تولید شد کرین ۷۱۰A نام داشت.

SMIC خود را برای ساخت تراشه‌های ۷ و ۸ نانومتری آماده می‌کند اما از تجهیزات کافی و پیشرفته جهت انجام این کار بهره‌مند نیست. در واقع فناوری‌ای که به کمک آن، محل قرارگیری ترانزیستورها روی مدار مشخص می‌شود در اختیار این شرکت قرار ندارد. بنابراین اگر آن‌ها بخواهند به فناوری ساخت ۵ نانومتری دست یابند تا بتوانند تامین تراشه‌های هواوی را برای سال بعد بر عهده بگیرند، نیاز به دو چیز بسیار مهم خواهند داشت؛ وقت و البته تجهیزات پیشرفته. اما از آن جایی که رسیدن به هیچ کدام از این دو در سال ۲۰۲۱ امکان پذیر نیست، هواوی مجبور خواهد شد گزینه‌های دیگر را بررسی کند.

با توجه به گفته‌های جان وین، یکی از تحلیل‌گران موسسه KeyBanc Capital Markets، در سال ۲۰۲۱ احتمالا کوالکام وظیفه تولید پردازنده‌های مورد نیاز برای سری P50 و میت ۵۰ را بر عهده خواهد داشت. البته این شرکت باید ابتدا مجوز لازم را از بخش صنعت و امنیت وزارت بازرگانی دریافت کند تا بتواند با هواوی همکاری کند که جان وین معتقد است این اجازه به کوالکام داده خواهد شد. البته کوالکام پیش از این نیز سعی داشته مودم‌های ۵G خود را به هواوی بفروشد.

حال سوالی که پیش می‌آید این است چرا اصلا آمریکا باید این اجازه را به کوالکام بدهد؟ جان وین البته برای این پرسش پاسخ نسبتا منطقی دارد. به گفته او، تحریم‌ها در واقع به خاطر خطرات تجهیزات و زیرساخت‌های شبکه ۵G برای امنیت ملی بوده و گوشی‌های هوشمند را در بر نمی‌گیرد.

بسیاری از محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که علیه هواوی وضع شده صرفا برای محافظت از امنیت ملی بوده که به خاطر زیرساخت‌های ارتباطی/شبکه اینترنت ۵G و برنامه‌های نظامی تهدید می‌شدند و به نظر نمی‌رسد اصلا گوشی‌های هوشمند هدف اصلی آن بوده باشد.

به اعتقاد وین، چون کوالکام شرکتی آمریکایی است، صدور مجوز برای ارسال پردازنده به هواوی به طور کلی به نفع خود آمریکا خواهد بود. هرچند کوالکام در حال حاضر به اندازه کافی مشتری چینی دارد که عدم برقراری رابطه تجاری با هواوی مشکل خاصی را برای این شرکت بوجود نمی‌آورد. فعلا شرکت‌هایی نظیر اوپو، شیائومی، ویوو و … از پردازنده کوالکام در گوشی‌های خود استفاده می‌کنند که اتفاقا فقط به گوشی‌های بالارده نیز محدود نمی‌شود.

کوالکام برخلاف TSMC شرایط و تجهیزات ساخت چیپ را در اختیار ندارد. شرکت‌هایی نظیر اپل، مدیاتک، های‌سیلیکون (واحد سازنده تراشه هواوی)، برای تولید چیپ مورد نیاز خود به TSMC وابسته هستند و خب وین معتقد است به همین خاطر کوالکام در صورت دریافت مجوز، پیروزی بزرگی بدست می‌آورد.

حال جالب اینجاست با اینکه هواوی در سال گذشته از دسترسی به زنجیره تامین آمریکایی خود محروم بود، اما باز هم توانست ۲۴۰ میلیون گوشی هوشمند به فروش برساند. این مقدار حتی ۳۵ میلیون (۱۷.۱ درصد) بیشتر از آن چیزی بود که این شرکت در سال ۲۰۱۸ و در شرایطی کاملا آرمانی به فروش رسانده بود. در همان زمان هم این شرکت توانست با گذر از اپل و پایین‌تر از سامسونگ، دومین فروشنده برتر گوشی هوشمند در جهان لقب گیرد که خب فشار سخت تحریم‌ها به تدریج این غول چینی را به رده‌های پایین کشاند.

پرچم‌دارهای فعلی هواوی، سری P40 هستند که از نظر عکاسی محصولات فوق‌العاده‌ای به حساب می‌آیند. پردازنده بکار رفته در آن‌ها کرین ۹۹۰ ۵G ساخت های‌سیلیکون است وکه چیپ آن توسط TSMC و بر پایه لیتوگرافی ۷ نانومتری تولید شده بود.

نظر شما در رابطه با این مسئله چیست؟ آیا به زودی شاهد حضور پردازنده کوالکام در گوشی‌های هواوی خواهیم بود یا مجوز تجارت با هواوی به کوالکام داده نخواهد شد؟

