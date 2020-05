The post جزیره‌ خدمات هواوی در دو مرکز خرید کورش و ارگ تهران افتتاح شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

با افتتاح دو جزیره‌ خدمات هواوی تازه تاسیس در مرکز خرید کورش و ارگ تهران، کاربران پایتخت می‌توانند از پشتیبانی رسمی این شرکت بهره‌مند گردند.

هواوی به عنوان یکی از معتبرترین برندهای سازنده گوشی هوشمند در دنیا، تلاش روزافزونی در ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود دارد. بخش بزرگی از این خدمات به وسیله ارائه محصولات با ارزش و ارتقا روزافزون آنها اتفاق می‌افتد. امری که با افزایش چشم‌گیر دارندگان گوشی‌های این شرکت بیش از پیش نمود عملی پیدا کرده است.

توجه به خدمات پس از فروش و ارائه مناسب آن به مشتری‌ها، یکی از اصل‌های مهم شرکت هواوی است.

کاربران ایرانی محصولات هواوی می‌توانند با مراجعه به مراکز ارائه خدمات و نمایندگی‌های فروش هواوی به سرویس‌ها و امکانات پس از فروش دسترسی داشته باشند. علاوه بر این امکان مشاوره پیش از خرید با کارشناس‌های حاضر وجود دارد.

مراکز خدمات هواوی در دل بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین فروشگاه‌های خرید ایران مشغول به کار هستند و علاوه بر ارائه به‌روزترین محصولات هواوی امکان استفاده و تجربه کار با آنها مهیا شده است.

ارائه خدمات نرم افزاری به مشتریان از جمله به‌روزرسانی و ارتقا نرم‌افزاری، دریافت و ارسال محصول به شعبه هواوی برای رفع ایراد سخت‌افزاری و اطلاع‌رسانی به مشتری در مورد وضعیت دستگاه در واحد خدمات پس از فروش، از جمله امکاناتی است که در مراکز فعال ارائه خدمات به مشتریان انجام می‌شود.

با آغاز به کار مراکز خدمات هواوی در فروشگاه‌های کورش و ارگ تهران، جزیره خدمات هواوی به مرور جای خود را در بسیاری از مناطق تهران باز خواهد کرد. علاوه براین، به زودی این مراکز در شهرهای بزرگ ایران مانند مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و اهواز افتتاح خواهند شد.

