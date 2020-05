با به بازار آمدن گوشی‌های مبتنی بر HMS کاربران می‌پرسند که با توجه به نبودن سرویس‌های گوگل، آیا امکان نصب اپلیکیشن‌های گوگل مثل کروم یا یوتوب روی محصولات جدید هواوی وجود دارد؟ در پاسخ باید بگوییم که تقریبا بله، بیشتر اپلیکیشن‌های گوگل به شکل‌های مختلف قابل استفاده هستند هرچند برای دسترسی به بعضی از آن‌ها باید مراحلی را انجام دهید یا به جای نسخه اندروید از نسخه وب استفاده کنید.

البته باید توجه داشته باشید که این موضوع خود اپلیکیشن گوگل پلی را شامل نمی‌شود. در حقیقت امکان نصب گوگل پلی هم وجود دارد اما از نظر امنیتی با اما و اگرهایی همراه است که توصیه نمی‌شود. اما دسترسی به بقیه سرویس‌های گوگل به شکل‌های مختلف و با امنیت بالا امکان‌پذیر خواهد بود.

با توجه به طرفداران پرتعداد هواوی در ایران، به زودی در سلسله مطالبی تمام سوالات شما را در مورد پلتفرم HMS یا Huawei Mobile Services پاسخ می‌دهیم. اما در این ویدیو می‌خواهیم شما را با ساده‌ترین روش برای نصب پرطرفدارترین اپلیکیشن‌های گوگل روی گوشی‌های مبتنی بر HMS آشنا کنیم.

