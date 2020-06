طبق آخرین اخباری که پیرامون مچ‌ بند هوشمند شیائومی می بند ۵ منتشر شده، متوجه شدیم این محصول ۱۰ روز دیگر (۱۱ ژانویه، ۲۲ خرداد) با قابلیت کنترل دوربین گوشی رونمایی خواهد شد.

به گفته شیائومی، می بند ۵ قطعا در تاریخ ۱ ژانویه معرفی می‌شود. این یعنی ۱۰ روز دیگر بالاخره این مچ‌ بند مورد انتظار را مشاهده خواهیم کرد. اما شایعه بسیار جالبی هم در رابطه با این محصول منتشر شده مبنی بر اینکه کاربران می‌توانند از آن به عنوان ریموت برای دوربین گوشی استفاده کنند. علاوه بر این‌، پشتیبانی از قابلیت‌هایی چون سنجش حداکثر اکسیژن خون، دستیار صوتی هوشمند آمازون یعنی الکسا و همچنین NFC برای تمامی بازارها تقریبا تایید شده است.

اندازه نمایشگر شیائومی می بند ۵ طبق آنچه که اخیرا هم گفته شد، از ۰.۹۵ اینچ در می بند ۴ به ۱.۲ اینچ افزایش پیدا می‌کند و حواشی آن نیز بسیار کمتر می‌شود. هرچند به نظر می‌رسد طراحی کلی ساعت دستخوش تغییرات زیادی نشده و همچنان همان شکل باریک و بیضی شکل را شاهد هستیم.

یکی از بزرگ‌ترین تغییراتی که احتمالا در سری پنجم مچ بند هوشمند شیائومی رخ خواهد داد، نحوه شارژ کردن آن است. هرچند باز هم باید ساعت را برای شارژ از بند آن جدا کنید اما با توجه به تصاویر، ظاهرا این بار باید بعد از جدا کردن گجت، آن را به صورت کشویی درون شارژر قرار داد.

افزون بر تمام این قابلیت‌ها، ردیابی ۵ حالت تمرینی جدید از جمله یوگا، دستگاه پله‌نوردی، دستگاه روئینگ، دستگاه دوچرخه سواری و طناب زدن نیز به مچ بند جدید اضافه خواهد شد تا این بار محصولی بسیار حرفه‌ای‌تر را به نسبت قبل شاهد باشیم.

