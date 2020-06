ویوو ساعاتی پیش از پرچم‌داران سری X50 رونمایی کرد. این گوشی‌ها ویوو X50، ویوو X50 پرو و X50 پرو پلاس نام دارند و یکی از بارزترین ویژگی آن‌ها، توانایی بالایشان در عکاسی و فیلم‌برداری است. همچنین گوشی X50، باریک‌ترین و سبک‌ترین گوشی مجهز به اینترنت ۵G است که تا کنون روانه بازار شده.

ویوو X50 پرو پلاس‌

ویوو X50 پرو پلاس‌ همانطور که از اسمش پیداست بهترین گوشی در بین این سه مدل است. این گوشی همچنین اولین محصولی است که از دوربین ۵۰ مگاپیکسلی ISOCELL GN1 جدید سامسونگ بهره می‌برد که اندازه سنسور آن به ۱/۱.۳ اینچ می‌رسد. بنابراین با توجه به جزئیاتی که از سنسور جدید سامسونگ منتشر شده، باید ویوو X50 پرو پلاس را اولین گوشی هوشمندی دانست که به‌ طور همزمان از قابلیت فوکوس خودکار dual-pixel و ترکیب پیکسل Tetracell پشتیبانی کرده و می‌تواند تصاویری ۱۲.۵ مگاپیکسلی با اندازه پیکسل ۲.۴ میکرومتر ثبت کند.

طبق گفته‌های ویوو، با کمک الگوریتم‌ حذف تاری تصاویر و همچنین تکنیک فوکوس متوالی، کیفیت تصاویر و ویدئو‌ها در شب به طرز حیرت‌انگیزی افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این‌ها، پشتیبانی از قابلیت‌هایی چون Super Night Mode و Astro Mode، عکاسی در شب و همچنین تصویربرداری از آسمان را فوق‌العاده لذت بخش می‌کند.

در کنار این دوربین ۵۰ مگاپیکسلی، یک دوربین پریسکوپی با قابلیت بزرگ‌نمایی هیبریدی ۶۰ برابری (با نام هایپر زوم) نیز وجود دارد. این دوربین سنسوری به بزرگی ۸ مگاپیکسل دارد و گشودگی دیافراگم آن f/3.0 است. لنز ۱۳۵ میلی‌متری آن باعث می‌شود X50 پرو پلاس بتواند تا ۵ برابر بزرگ‌نمایی اپتیکال را هم پشتیبانی کند.

همچنین یک دوربین ۸ مگاپیکسلی فوق عریض نیز در این گوشی تعبیه شده که می‌تواند با پوشش ۱۲۰ درجه‌ای خود، محدوده وسیعی را درون یک قاب عکس ثبت کند. این سنسور علاوه بر ثبت تصاویر فوق عریض، با قابلیت فوکوس روی اجسام در فاصله ۲.۵ سانتی‌متری، می‌تواند نقش دوربین ماکرو را هم برای کاربر ایفا کند.

در نهایت، می‌رسیم به دوربین چهارم که یک دوربین مخصوص ثبت تصاویر پرتره است و سنسوری به بزرگی ۱۳ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.5 دارد. نکته بسیار جالب این است که این دوربین توانایی بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲ برابری هم دارد و این یعنی دیگر نیاز نیست حتما برای ثبت پرتره‌های شگفت‌انگیز، گوشی را به سوژه نزدیک کرد.

سوا از مشخصه‌های عکاسی که البته ویژگی‌های بارز این محصولات به حساب می‌آیند، ویوو X50 پرو پلاس از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌برد که کار با رابط کاربری فان‌تاچ (Funtouch OS) مبتنی بر اندروید ۱۰ را به یک تجربه بسیار لذت بخش تبدیل می‌کند. همچنین این محصول از نمایشگر ۶.۵۶ اینچی با پنلی از جنس OLED و وضوح +FHD نیز بهره می‌برد که دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی به صورت حفره‌ای در سمت چپ آن تعبیه شده. ناگفته نماند این نمایشگر، از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز نیز پشتیبانی می‌کند.

ویوو X50 پرو

ویوو X50 پرو از دوربین‌های شگفت‌انگیز دیگری بهره می‌برد. مثلا دوربین اصلی این گوشی با قابلیت لرزش‌گیر اپتیکال فوق‌العاده‌ای که دارد می‌تواند این محصول را در مقابل رقبا به یک گوشی فوق‌العاده تبدیل کند. این گوشی از دوربین ۴۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد که برخلاف مدل بکار رفته در مدل پرو پلاس، سنسور آن ساخت سونی است (IMX598). اما خب از گشودگی دیافراگم f/1.6 بهره می‌برد و این یعنی ثبت تصاویر با کیفیت و بدون نویز در نور کم با کمک آن ممکن می‌شود.

سیستم لرزش‌گیری هم که در ویوو X50 پرو بکار رفته مکانیزم گیمبالی بسیار پیشرفته‌ای دارد. (گیمبال معمولا نام وسیله‌ای جانبی است که تکان‌های بسیار شدید را خنثی می‌کند). با کمک این لرزش‌گیر، پرچم‌دار ویوو می‌تواند با بالاترین کیفیت ممکن به ثبت تصاویر بپردازد چون این مکانیزم از نمونه‌های استاندارد اپتیکال توانایی بیشتری در خنثی کردن تکان‌های شدید دارد.

سه دوربین دیگر مشخصات مشابهی با مدل پرو پلاس دارند البته با این تفاوت که لنز پریسکوپی در این دستگاه گشودگی دیافراگم کمتری دارد (f/3.4). همچنین دوربین سلفی این گوشی نیز درست در همان نقطه (بالا-چپ نمایشگر) تعبیه شده و سنسوری به بزرگی ۳۲ مگاپیکسل دارد.

اگرچه نمایشگر خمیده OLED با وضوح ۲۳۷۶ × ۱۰۸۰ و سنسور اثر انگشت دقیقا مشابه نمونه بکار رفته در مدل پرو پلاس است، اما پردازنده بکار رفته در آن اسنپدراگون ۷۶۵G است و نمایشگر آن نیز از رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برد. وظیفه انرژی رسانی این گوشی بر عهده یک باتری ۴۳۱۵ میلی‌آمپر ساعتی است که توسط یک شارژر ۳۳ واتی سریع (درون جعبه) شارژ می‌شود. اگرچه هنوز به صورت رسمی تایید نشده اما به نظر می‌رسد مدل پرو پلاس نیز از همین میزان باتری و شارژر بهره می‌برد.

ویوو X50

ویوو X50 از آن جایی که قرار است یک گوشی مقرون به صرفه باشد، از لنز پریسکوپی و مکانیزم گیمبال بهره نمی‌برد. این محصول به خاطر بهره‌مندی از اسنپدراگون ۷۶۵G، از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کند و با ضخامت ۷.۴۹ میلی‌متر، باریک‌ترین گوشی ۵G جهان است. نمایشگر این محصول همانند دو مدل پلاس و پرو پلاس، ۶.۵۶ اینچی از نوع امولد است و از وضوح تصویر مشابهی نیز بهره می‌برد. البته با این تفاوت که نمایشگر این گوشی تخت است و دیگر آثاری از خمیدگی در آن دیده نمی‌شود.

دوربین سلفی درست مانند دیگر مدل‌ها در همان نقطه قرار دارد و سنسوری به بزرگی ۳۲ مگاپیکسل دارد. البته با این تفاوت که برخلاف دو مدل دیگر که از گشودگی دیافراگم f/2.45 بهره می‌بردند، دوربین سلفی این محصول از گشودگی دیافراگم f/2.48 برخوردار است.

روی پنل پشتی، یک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.6 وجود دارد که از لرزشگیر اپتیکال استاندارد بهره می‌برد و نه آن مدل پیشرفته‌ای که در مدل‌ پرو بکار رفته. دوربین فوق عریض سنسور مشابهی با سری قبل دارد و یک لنز ۱۳ مگاپیکسلی تله فوتو نیز آن را همراهی می‌کند. منبع تغذیه این گوشی ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت ظرفیت دارد و می‌توان آن را با شارژر سریع ۳۳ واتی که درون جعبه نیز وجود دارد شارژ کرد.

قیمت و تاریخ عرضه

جذاب‌ترین ویژگی این محصولات قیمت آن‌ها است. کاربران می‌توانند مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی ویوو X50 را با قیمت ۳۴۹۸ یوآن (۴۹۰ دلار) خریداری کنند که این قیمت برای مدل ۸/۲۵۶ به ۳۸۹۸ یوآن (۵۵۰ دلار) افزایش پیدا می‌کند. این گوشی ۴ روز دیگر (۲ ژوئن، ۱۷ خرداد) در رنگ‌های مشکی، صورتی و آبی در دسترس قرار می‌گیرد.

ویوو X50 پرو در مدل‌های مشابه اما قیمتی گران‌تر در دسترس قرار می‌گیرد. این بار هم همان ترکیب ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی را شاهد هستیم با این تفاوت که قیمت آن به ۴۲۹۸ یوآن (۶۰۰ دلار) و ۴۶۹۸ یوآن (۶۶۰ دلار) افزایش پیدا می‌کند. این گوشی از تاریخ ۱۲ ژوئن (۲۳ خرداد) در رنگ‌های آبی و مشکی به بازار عرضه می‌شود.

قدرتمند‌ترین مدل سری اما داستان کاملا متفاوتی دارد. این گوشی علاوه بر دو مدل ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی که به ترتیب با قیمت ۴۹۹۸ یوآن (۷۰۰ دلار) و ۵۴۹۸ یوآن (۷۷۰ دلار) به فروش می‌رسند، در یک مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی نیز در دسترس قرار قرار خواهد گرفت که ۵۹۹۸ یوآن (۸۴۰ دلار) قیمت گذاری شده است. دقیقا مشخص نیست اما می‌دانیم این گوشی از ماه جولای در دسترس قرار می‌گیرد. (ماه جولای از ۱۱ تیر تا ۱۰ مرداد ادامه دارد).

با اینکه این سه گوشی مشخصات فنی بسیار مناسبی دارند، اما از نظر قیمتی در محدوده معقولی قرار می‌گیرند. بنابراین ارزیابی شما عزیزان از آن‌ها چگونه است؟ آیا خرید این گوشی‌ها و ترجیح آن‌ها به برندهای معروف‌تر را منطقی می‌دانید؟

منبع: gsmarena

