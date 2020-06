گوشی آنر پلی ۴ پرو به سنسور دما سنج بدن مجهز خواهد شد

روز گذشته مدیر شرکت آنر ویدئویی را از گوشی آنر پلی ۴ پرو به اشتراک گذاشت که نشان می‌داد این محصول به سنسور دما سنج بدن مجهز شده است.

گوشی آنر پلی ۴ پرو چهارشنبه رونمایی می‌شود و تاکنون گواهی‌های مختلفی را از پلتفرم‌هایی نظیر MIIT و TENNA دریافت کرده. اما اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا آنر قصد دارد سنسوری برای سنجش دمای بدن در این گوشی قرار دهد؛ قابلیتی بسیار کاربردی خصوصا در دوره‌ای که ویروس خطرناکی چون کرونا شیوع پیدا کرده.

آنر پلی ۴ پرو پیش‌تر با نام رمز OXP-AN00 دیده شد و حتی در وب‌سایت گیک‌بنچ نیز شاهد حضور این محصول بودیم. در آن جا دیدیم این گوشی از ۸ گیگابایت رم بهره می‌برد اما مشخص نشد چه پردازنده‌ای از خانواده کرین، به عنوان قلب تپنده آن ایفای نقش می‌کرد. همچنین اندروید ۱۰ نیز به عنوان سیستم عامل پیش فرض این گوشی در نظر گرفته شده که سوار بر رابط کاربری EMUI 10 است. احتمالا می‌دانید در این گوشی هم خبری از سرویس‌ها و برنامه‌های گوگل نخواهد بود چون شرکت هواوی به خاطر مشکل با دولت آمریکا، توسط گوگل تحریم شده.

این محصول از یک باتری ۴۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد اما فعلا نمی‌دانیم آنر برای شارژ آن چه باتری را در نظر گرفته. این گوشی به نمایشگر نسبتا بزرگ ۶.۵۷ اینچی مجهز شده و ابعاد آن نیز ۸.۹ × ۷۵.۸ × ۱۶۲.۷ میلی‌متر است.

علاوه بر این گوشی، ظاهرا یک محصول دیگر تحت عنوان آنر پلی ۴ نیز وجود دارد که نسخه استاندارد مدل پرو به حساب می‌آید و با نام رمز ٰOXP-AN00 شناخته می‌شود. این محصول اخیرا توسط وب‌سایت Bluetooth SIG گواهی دریافت کرده و هیچ شواهدی مبنی بر تجهیز آن به بلوتوث نسخه ۵.۱ دیده نشد. این نسخه از بلوتوث سرعت بیشتری به نسبت سری قبل دارد و در مصرف انرژی نیز بهینه‌تر عمل می‌کند.

طبق خبرهای قبل، گفته می‌شد آنر پلی ۴ از پردازنده‌ای با فرکانس ۲ گیگاهرتز بهره می‌برد که می‌تواند Dimensity 800 شرکت مدیاتک باشد. اما برای مدل پرو، به احتمال بسیار زیاد آنر از پردازنده‌ای قدرتمندتر نظیر کرین ۹۹۰ بهره خواهد برد اما هنوز هم خبری قطعی در این باره در اختیار نداریم.

منبع: gsmarena

