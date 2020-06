همانطور که به خوبی می‌دانید، طی ماه‌های گذشته بحران ویروس کرونا مشکلات زیادی برای کشورهای مختلف ایجاد کرده که در این میان می‌توانیم به آسیب‌های وارد شده بر صنعت گوشی‌های هوشمند اشاره کنیم. علاوه بر بروز مشکل برای خطوط تولید گوشی‌ها، رکود اقتصادی باعث شده کاربران کمتر برای اقلام غیرضروری هزینه کنند و به همین خاطر فروش جهانی گوشی های هوشمند هم کاهش یافته است.

طبق جدیدترین گزارش شرکت Gartner، فروش جهانی گوشی های هوشمند در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد پایین آمده است. ۵ شرکت سازنده برتر هم عبارتند از سامسونگ، هواوی، اپل، شیائومی و اوپو. فروش گوشی‌های اپل نسبت به رقبا کمتر دچار کاهش شده ولی اوپو، سامسونگ و هواوی بیشترین کاهش در فروش را داشته‌اند. در این میان، شیائومی تنها شرکتی است که با رشد ۱.۴ درصدی، توانسته در این دوران بحرانی فروش خود را افزایش بدهد.

در این مدت، سامسونگ حدود ۵۵ میلیون گوشی را در مقایسه با حدود ۷۱ میلیون گوشی در مدت مشابه سال گذشته روانه‌ی بازار کرده است. در همین حال، هواوی موفق به فروش بیش از ۴۲ میلیون گوشی (در مقایسه با حدود ۵۸ میلیون) شده است و اپل هم توانسته در این دوران ۴۰ میلیون آیفون را به فروش برساند که در مدت مشابه سال گذشته، این رقم بیش از ۴۴ میلیون آیفون بوده است. با وجود افت شدید فروش گوشی‌های هواوی، این شرکت همچنان توانسته مقام دوم را از آن خود کند. باید خاطرنشان کنیم هواوی از یک طرف باید با بحران کرونا روبرو شود و از طرفی دیگر باید راهکارهای مختلفی برای تحریم‌های فزاینده آمریکا پیدا کند.

منبع: GSM Arena

The post کاهش ۲۰ درصدی فروش گوشی‌های هوشمند در پی بحران کرونا appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala