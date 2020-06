سامسونگ ماه گذشته از گوشی گلکسی A21s رونمایی کرد که از باتری غول‌پیکر و دوربین چهارگانه بهره می‌برد و فقظ ۱۸۰ دلار قیمت دارد. این گوشی همچنین مجهز به تراشه اگزینوس ۸۵۰ است که به تازگی جزییات آن مطرح شده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، اگزینوس ۸۵۰ با فناوری ساخت ۸ نانومتری تولید شده است. اگرچه شرکت‌های مختلفی تراشه‌های پرچم‌دار و میان‌رده‌های ۷ و ۸ نانومتری تولید کرده‌اند، اما این نخستین باری است که یک تراشه مختص گوشی‌های زیر ۲۰۰ دلار از چنین مشخصه‌ای بهره می‌برد.

پردازنده این تراشه، از ۸ هسته Cortex-A55 با سرعت ۲ گیگاهرتز تشکیل شده است.

پردازنده این تراشه، از ۸ هسته Cortex-A55 با سرعت ۲ گیگاهرتز تشکیل شده است. این یعنی برای اولین بار، یک شرکت مشهور تراشه مبتنی بر ۸ هسته Cortex-A55 را روانه‌ی بازار می‌کند. قرارگیری Cortex-A55 در کنار طراحی ۸ نانومتری یعنی اینکه با تراشه بسیار کم‌مصرفی مواجه هستیم. از آنجایی که گلکسی A21s از این تراشه و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد، پس می‌توانیم انتظار عمر باتری ۲ یا ۳ روزه را از این گوشی داشته باشیم.

از دیگر ویژگی‌های حائز اهمیت می‌توانیم به پردازنده گرافیکی Mali-G52، پشتیبانی از رزولوشن FHD+ برای نمایشگر، فیلمبرداری ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و پشتیبانی از نسل پنجم وای‌فای و بلوتوث اشاره کنیم.

روی هم رفته، در آینده نزدیک امیدواریم تعداد بیشتری از گوشی‌های مبتنی بر این تراشه روانه‌ی بازار شوند. اگرچه اگزینوس ۸۵۰ تراشه همه‌فن‌حریفی محسوب نمی‌شود، اما در بین تراشه‌های هم‌رده خود حرف زیادی برای گفتن دارد.

