سامسونگ از گوشی گلکسی M01 با قیمت ۱۲۰ دلار رونمایی کرد

سامسونگ ساعاتی قبل خبر ورود دو گوشی جدید به بازار هند را اعلام کرد. در این میان، گلکسی M11 تقریبا دو ماه قبل معرفی شده ولی حالا شاهد معرفی گوشی پایین‌رده گلکسی M01 هستیم.

گلکسی M01 از نمایشگر ۵.۷ اینچی با بریدگی V شکل بهره می‌برد. نسبت نمایشگر به بدنه این گوشی ۷۷.۲ درصد است و رزولوشن آن به ۷۲۰ در ۱۵۶۰ می‌رسد. قلب تپنده این گوشی تراشه پایین‌رده اسنپ‌دراگون ۴۳۹ است که ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش آن را همراهی می‌کنند.

انرژی این گوشی از جانب باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود ولی متاسفانه از شارژ سریع پشتیبانی نمی‌کند. در پنل پشتی آن هم شاهد تعبیه دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی هستیم. برای دوربین سلفی هم از سنسور ۵ مگاپیکسلی استفاده شده است.

گلکسی M01 در رنگ‌های مشکی، آبی و قرمز با قیمت ۱۲۰ دلار روانه‌ی بازار هند می‌شود. در مورد عرضه در دیگر بازارها هنوز خبری منتشر نشده است.

در کنار این گوشی، سامسونگ گلکسی M11 را راهی بازار هند کرده که این گوشی ماه‌ها قبل معرفی شده است. به صورت خلاصه، گلکسی M11 از نمایشگر ۶.۴ اینچی حفره‌دار، تراشه اسنپ‌دراگون ۴۵۰، ۳ و ۴ گیگابایت حافظه رم، ۳۲ و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

این گوشی مجهز به باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با قابلیت شارژ سریع ۱۵ وات است. در پنل پشتی آن دوربین سه‌گانه تشکیل شده از دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، اولترا واید ۵ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی دیده می‌شود. بالای نمایشگر هم سنسور ۸ مگاپیکسلی قرار دارد.

مدل ۳/۳۲ گیگابایتی این گوشی ۱۴۵ دلار قیمت دارد و کاربران هندی برای خرید مدل ۴/۶۴ گیگابایتی باید ۱۷۰ دلار بپردازند.

