عملکرد هواوی y7p در اجرای بازی ها این گوشی اقتصادی را به یک گزینه خوش قیمت برای علاقه‌مندان به بازی با گوشی موبایل تبدیل کرده است.

گوشی‌های هوشمند این روزها به ابزاری متداول برای سرگرمی کاربران تبدیل شده‌اند. بازی‌های مختلف با توجه به توسعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، به شکلی روان و متداول در اغلب محصولات موجود در بازار اجرا می‌شوند. با وجود این همچنان برخی کاربران دنبال اجرای بازی‌های ویدئویی سطح بالا روی گوشی‌های هوشمند در هر محدوده قیمتی هستند.

گوشی هوشمند هواوی Y7p با قابلیت‌هایی نظیر صفحه‌نمایش با کیفیت ۶.۳۹ اینچی، چیپ‌ست مناسب HiSilicon Kirin 710F کنار پردازشگر گرافیکی ARM Mali-G51 MP4، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون و چهار گیگابایت رم، محصول خوش‌قیمتی برای دوست‌داران بازی‌های ویدئویی به حساب می‌آید. کاربران می‌توانند طیف قابل توجهی از بازی‌های ارائه شده برای اکوسیستم اندروید را بدون دغدغه و نگرانی روی گوشی خود اجرا کرده و از آن لذت ببرند.

هواوی برای این دسته از مشتاقان، فروشگاه نرم‌افزاری ویژه خود را با عنوان Huawei AppGallery درنظر گرفته تا به راحتی و بدون نیاز به مراجعه به دیگر مارکت‌های نرم‌افزاری بتوانند انواع بازی‌ها را در دسته‌بندی‌های مختلف، دریافت و نصب کنند. حتی عنوان بازی‌های سطح بالایی نظیر Hill Climb Racing و Asphalt 9: Legends and Creative Destruction هم از طریق فروشگاه نرم‌افزاری این شرکت در دسترس است.

به عنوان راهکاری دیگر، می‌توان از نرم‌افزار Phone Clone موجود روی هواوی Y7p استفاده کرد تا بازی‌هایی که قبل‌تر روی گوشی قدیمی اجرا شدند با فرایندی سریع و ساده به گوشی جدید منتقل شوند. به این ترتیب، نیازی به دانلود مجدد بازی‌های با حجم بالا نیست و در حجم دیتای مصرفی هم صرفه‌جویی می‌شود.

با این مقدمه به نحوه اجرای بازی‌های مختلف روی هواوی Y7p بپردازیم.

Mobile Legends: Bang Bang

این بازی را می‌توان در حالی که کیفیت آن روی تنظیم High یا همان سطح بالا قرار گرفته روی هواوی Y7p به خوبی اجرا کنید. علاوه بر این، می‌توانید گزینه مربوط به سایه‌ها یا نمایش جزئیات را برای شخصیت اصلی بازی فعال کرده و بدون آنکه وقفه‌ای در روند اجرای بازی ایجاد شود از تجربه به دست آمده لذت ببرید.

با اجرای ۱۷ دقیقه‌ای بازی، نرم‌افزار تخصصی GameBench Pro موفق شد متوسط نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه را برای این بازی ثبت کند. این امتیاز با ثبت پایداری ۹۵ درصدی اجرای بازی، قابل توجه است. گرم شدن گوشی در زمان اجرای بازی، آزاردهنده نبوده و دمای آن از ۳۱ درجه سانتی‌گراد، با افزایش جزئی به ۳۵ درجه سانتی‌گراد رسید.

Call of Duty Mobile

در اجرای بازی Call of Duty Mobile، تنظیمات گرافیکی در سطح متوسط (Medium) اجرا می‌شود و در این حالت، متوسط نرخ عالی ۶۰ فریم بر ثانیه ثبت شد. شاید برخی کاربران انتظار داشته باشند بازی با جزئیات گرافیکی سطح بالاتری روی گوشی آن‌ها اجرا شود، ولی با درنظر گرفتن محدوده قیمتی و میان‌رده بودن این گوشی هوشمند، باید گفت اجرای بازی سطح بالای Call of Duty Mobile روی هواوی Y7p با این کیفیت، قابل تحسین است.

PUBG Mobile

برای بازی PUBG Mobile گوشی هوشمند Huawei Y7p تا کیفیت گرافیکی HD را با نرخ فریم سطح بالا (High)‌ پشتیبانی می‌کند. با توجه به اینکه تقریباً تمام گوشی‌های هوشمند در این محدوده قیمتی تنها از کیفیت گرافیکی سطح متوسط Balance و نرخ فریم متوسط (Medium) برای این عنوان پشتیبانی می‌کنند، عملکرد حائز اهمیتی است. با اجرای بازی به مدت حدود ۱۵ دقیقه، نرم‌افزار Game Bench Pro موفق شد نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه را ثبت کند. این بازی را می‌توانید با نمایش خوب شخصیت‌ها و رندرینگ مناسب بافت‌های گرافیکی، اجرا کرده و لذت ببرید.

دمای گوشی هم پس از اجرای بازی، به حداکثر ۳۸ درجه سانتی‌گراد رسید و خبری از مشکل بیش ‌از حد گرم شدن گوشی نیست.

با اجرای بازی به مدت حدود ۸ دقیقه، میزان شارژ هم بیشتر از ۲ تا ۳ درصد کم نشد. بازی به طور کامل و بدون وقفه، به لمس‌ صفحه توسط کاربر واکنش نشان داده و تعلل و تجربه ناخوشایند در اجرای آن اتفاق نیفتاد.

جمع‌بندی

آنچه بیان شد گوشه‌ای از عملکرد هواوی Y7p در اجرای بازی های کامپیوتری است. تجربه‌ای که در وب‌سایت‌های بررسی گوشی‌های هوشمند تا انجمن‌های آنلاین مربوط به این محصول، به ثبت رسیده است.

وب‌سایت‌هایی نظیر Notebookcheck تجربه اجرای بازی‌هایی مانند Black Desert Mobile یا حتی Blade of God را هم کنار بازی‌هایی نظیر Asphalt 9 کاملاً خوشایند توصیف کرده‌اند.

با استناد به تجربه اجرای بازی‌های موبایلی سطح بالا و نیازمند مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قابل توجه روی هواوی Y7p، به این نتیجه می‌رسیم که کاربران در اجرای بازی‌های سطح متوسط و عنوان‌های متداول‌تر نیز تجربه خوشایندی را خواهند داشت.

