در این مطلب به معرفی بهترین گوشی‌‌ها با بیشترین طول عمر باتری می‌پردازیم که می‌توانند در سال ۲۰۲۰، نیازهای گوناگون کاربران را برطرف کنند.

وب‌سایت Phonearena معمولا گوشی‌های هوشمند را در شرایط آزمایشگاهی، مورد بررسی‌های گوناگونی قرار می‌دهد که یکی از آن‌ها، تست طول عمر باتری است. این بررسی در سه مرحله صورت می‌گیرد.

مرحله یک، سنجش عملکرد گوشی در کارهای روزمره نظیر وب‌گردی است. در مرحله دوم، دوام باتری در پخش ویدئو تست می‌شود و در نهایت در مرحله آخر هم می‌توانیم مشاهده کنیم یک گوشی درحالی که بازی‌های ۳ بعدی سنگین انجام می‌دهد، تا چه حد می‌تواند روشن بماند.

در این مطلب، نگاهی خواهیم داشت به گوشی‌هایی که بیشترین طول عمر باتری را در بازار دارند و همچنین آن‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کنیم. دسته اول، گوشی‌های پرچم‌دار هستند که طول عمر باتری مسئله بسیار مهمی برایشان به حساب می‌آید؛ دسته دوم هم گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی را در بر می‌گیرد.

میان‌رده‌ها کاربران به مراتب بیشتری از پرچم‌داران دارند و در این جا نیز طول عمر باتری فاکتور مهمی به حساب می‌آید. البته همیشه به این صورت بوده که گوشی‌های میان‌رده کمی از نظر سرعت و قدرت ضعیف‌تر از پرچم‌دارها بودند ولی در بخش باتری، عالی ظاهر می‌شدند.

اما می‌پردازیم به معرفی بهترین گوشی‌ها از لحاظ طول عمر باتری.

دسته اول

شیائومی می ۱۰ پرو (۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت) سامسونگ گلکسی اس ۲۰ اولترا (۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت) وان پلاس ۸ (۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت) گلکسی اس ۲۰ پلاس (۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت) گلکسی اس ۲۰ (۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت) آیفون ۱۱ پرو مکس (۳۹۶۰ میلی‌آمپر ساعت)

دسته دوم

موتو G8 پاور موتورولا (۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت) موتو G8 موتورولا (۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت)

رتبه پرچم‌دارها با بیشترین طول عمر باتری

*این رتبه بندی در شرایطی صورت گرفته که تمام گوشی‌ها روی رفرش ریت ۶۰ هرتز تنظیم شده بودند.*

۵#: آیفون ۱۱ پرو مکس

وب‌گردی: ۱۲ ساعت و ۵۳ دقیقه

تماشای ویدئو: ۸ ساعت و ۵۸ دقیقه

انجام بازی: ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه

سال‌های زیادی بود که گوشی‌های اپل در بهترین حالت ممکن، عملکرد متوسطی در باتری داشتند و بسیار خوب است می‌بینیم این شرکت با آیفون ۱۱ پرو مکس این نقطه ضعف را پوشش داد.

این گوشی بزرگ‌ترین باتری را در بین آیفون‌ها در اختیار دارد و به همین خاطر از نظر عملکرد نیز از همه آن‌ها بهتر است. البته این عملکرد خارق‌العاده با کمک قابلیت جالب سیستم عامل iOS که باعث مصرف بهینه انرژی می‌شود، بدست آمد.

به طور کلی، وقتی به انجام کار عادی و روزمره برسیم، نماینده اپل در جمع بهترین‌هاست اما در پخش ویدئو، نتوانست با رقبا مقابله کند. با این اوصاف آیفون ۱۱ پرو مکس یکی از بهترین گوشی‌های بازار است که از نظر طول عمر باتری جای هیچگونه نگرانی برای کاربران باقی نمی‌گذارد.

۴#: گلکسی اس ۲۰ پلاس/گلکسی اس ۲۰ (مدل اگزینوس)

وب‌گردی: ۱۲ ساعت و ۴۰ دقیقه / ۱۲ ساعت و ۱۲ دقیقه

تماشای ویدئو: ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه / ۱۰ ساعت و ۲۰ دقیقه

انجام بازی: ۸ ساعت و ۲۶ دقیقه / ۷ ساعت و ۴۳ دقیقه

سری گلکسی اس ۲۰ اگرچه در بدترین زمان ممکن راهی بازار شدند و نتوانستند آنطور که باید در بازار بدرخشند، اما از نظر باتری یکی از بهترین‌ پرچم‌دارها به حساب می‌آیند که این مسئله را می‌توانید به خوبی از عملکرد آن‌ها در تست‌های مختلف مشاهده کنید.

برخلاف آیفون ۱۱ پرو مکس، کهکشانی‌های سامسونگ وقتی به تماشای ویدئو رسید عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دادند و از این حیث یکی از بهترین‌ها بودند. البته این دو گوشی به جز وب‌گردی، در دو تست دیگر بهتر از نماینده اپل ظاهر شدند.

اگر جز آن دسته از کاربرانی هستید که بیشتر به تماشای ویدئو می‌پردازید، گلکسی اس ۲۰ پلاس و اس ۲۰ می‌توانند گزینه‌های خوبی برایتان باشند.

متاسفانه این امتیاز در شرایطی بدست آمده که گلکسی‌ها روی رفرش ریت ۶۰ هرتز تنظیم بودند. در واقع وقتی رفرش ریت را به ۱۲۰ هرتز افزایش دهید، عملکرد باتری‌ها به قدری افت می‌کند که دیگر نمی‌توانیم آن‌ها را در دسته بهترین‌ها قرار دهیم.

۳#: وان پلاس ۸

وب‌گردی: ۱۲ ساعت و ۱۵ دقیقه

تماشای ویدئو: ۹ ساعت و ۳۷ دقیقه

انجام بازی: ۱۰ ساعت و ۱۶ دقیقه

وان پلاس ۸ یکی از بهترین گوشی‌هایی است که وان پلاس تاکنون تولید کرده که این موضوع در رابطه با باتری آن نیز صدق می‌کند.

علی‌رغم بهره‌مندی از چیپست اسنپدراگون ۸۶۵، این گوشی ارزان‌ترین پرچم‌داری است که در بین محصولات معرفی شده در دسته اول این بررسی می‌توانید خریداری کنید.

با یک باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، وان پلاس ۸ تعادل بسیار خوبی در انجام تمام کارهای روزمره دارد و می‌تواند کاربران را چه در وب‌گردی و چه در انجام بازی‌ها همراهی کند.

۲#: گلکسی اس ۲۰ اولترا (مدل اگزینوس)

وب‌گردی: ۱۲ ساعت و ۲۳ دقیقه

تماشای ویدئو: ۱۰ ساعت و ۳۰ دقیقه

انجام بازی: ۹ ساعت و ۱۲ دقیقه

در بین گوشی‌های پرچم‌دار که در سال ۲۰۲۰ راهی بازار شدند، گلکسی اس ۲۰ اولترا بزرگ‌ترین باتری را در اختیار دارد (۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت).

با نگاهی به تست‌ها می‌توان گفت این محصول در تمامی بخش‌ها به خصوص در تماشای ویدئو با عملکرد فوق‌العاده خود، تقریبا تمام رقبا را پشت سر گذاشت.

متاسفانه این امتیاز در شرایطی بدست آمده که اس ۲۰ اولترا روی رفرش ریت ۶۰ هرتز تنظیم بود. در واقع وقتی رفرش ریت را به ۱۲۰ هرتز افزایش دهید، عملکرد باتری‌ به قدری افت می‌کند که دیگر نمی‌توانیم این گوشی را در دسته بهترین‌ها قرار دهیم.

۱#: شیائومی می ۱۰ پرو

وب‌گردی: ۱۴ ساعت و ۱۲ دقیقه

تماشای ویدئو: ۱۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

انجام بازی: ۱۰ ساعت

در نهایت می‌رسیم به پرچم‌داری با بیشترین طول عمر باتری یعنی شیائومی می ۱۰ پرو که با عملکردی نزدیک به سایرین در صدر ایستاد.

شیائومی در سال‌های اخیر به خوبی توانست بازار فروش محصولات خود را گسترش دهد و اگرچه هنوز گوشی‌های خود را در آمریکا به فروش نمی‌رساند اما مردم سایر نقاط جهان می‌توانند با می ۱۰ پرو، تجربه بی‌نظیری از کار با یک پرچم‌دار اندرویدی با باتری فوق‌العاده داشته باشند.

در کنار استفاده از پردازنده بسیار بهینه اسنپدراگون ۸۶۵، رابط کاربری سبک و کم مصرف MIUI هم در رسیدن به چنین نتیجه شگفت‌انگیزی به باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی می ۱۰ پرو کمک شایانی کردند.

رتبه میان‌رده‌ها با بیشترین طول عمر باتری

۲#: موتو G8

وب‌گردی: ۱۳ ساعت و ۵۶ دقیقه

تماشای ویدئو: ۹ ساعت و ۱۴ دقیقه

انجام بازی: ۷ ساعت و ۴ دقیقه

در بخش گوشی‌های میان‌رده، گوشی‌های سری موتو G موتورولا از لحاظ باتری به نوعی بی رقیب هستند. البته گوشی موتو G8 لایت از نظر طول عمر باتری، بهتر از این گوشی عمل کرد اما به خاطر یک سری مشکلات و گله‌های زیاد کاربران، بهتر بود در این مطلب به آن اشاره نمی‌کردیم.

۱#: موتو G8 پاور

وب‌گردی: ۱۵ ساعت و ۵۴ دقیقه

تماشای ویدئو: ۸ ساعت و ۵۵ دقیقه

انجام بازی: ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

برنده بیشترین طول عمر باتری در بین گوشی‌های میان‌رده موتو G8 پاور است. محصولی که با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و پردازنده بسیار کم مصرف اسنپدراگون ۶۶۵، عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به جا گذاشت.

متاسفانه به برند موتورولا در کشور ما چندان توجه نمی‌شود و شاهد فروش نه چندان خوب گوشی‌های آن در بازار داخل هستیم. اما اگر امکان دسترسی به آن‌ها را دارید باید بدانید این شرکت محصولات بسیار خوبی تولید می‌کند.

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، موتو G8 پاور می‌تواند در استفاده‌های معمولی، تا ۳ روز هم شما را همراهی کند. در صورت استفاده سنگین‌تر هم احتمالا بعد از ۲ روز باید باتری این گوشی را شارژ کنید.

منبع متن: digikala