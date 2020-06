تاکنون خبرها و شایعات زیادی را پیرامون میان رده مورد انتظار وان پلاس Z شنیده‌ایم و در تکمیل همه آن‌ها، روز گذشته وب‌سایت گیک‌بنچ، بنچمارک این محصول را با پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵G منتشر کرد.

با توجه به آمار و ارقام این وب‌سایت، میان‌رده جدید وان پلاس که با شماره مدل AC2003 نیز لیست شده بود، امتیاز ۶۱۲ را در بخش تک هسته‌ای و ۱۹۵۵ را در بخش چند هسته‌ای کسب کرد. البته پیش‌تر هم می‌دانستیم وان پلاس Z به پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵G مجهز خواهد شد اما اینکه این محصول چه عملکردی از خود نشان می‌دهد مشخص نبود که خوشبختانه اکنون از آن آگاهیم. نکته بسیار جالب، میزان ۱۲ گیگابایت رم است که تاکنون ندیده بودیم محصولی با پردازنده میان ‌رده به این میزان از رم مجهز شود.

تاکنون خیلی زیاد به نماینده جدید وان پلاس پرداخته نشده اما با توجه به آنچه که می‌دانیم، ظاهرا این گوشی قرار است با دوربین سه‌گانه روی پنل پشتی و دوربین حفره‌ای در وسط نمایشگر راهی بازار شود. همچنین گفته می‌شود نمایشگر این گوشی از پنل امولد با رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برد.

منبع: gsmarena

منبع متن: digikala