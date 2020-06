گلکسی نوت ۲۰ پلاس به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و زوم ۵۰ برابری مجهز خواهد شد

طبق آخرین اخبار پیرامون گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۰ ظاهرا سامسونگ قصد دارد مدل پلاس را مجهز به دوربین ۱۰۸ مگاپیسکلی و زوم ۵۰ برابری راهی بازار کند.

سامسونگ به احتمال زیاد در ماه آگوست (۱۱ مرداد-۱۰شهریور) از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ رونمایی می‌کند و بدیهی است تاکنون اطلاعات بسیار زیادی در رابطه با آن‌ها شنیده باشیم.

در بین افشاگرانی که اطلاعات محصولات حوزه فناوری را منتشر می‌کنند، وقتی به سامسونگ می‌رسیم Ice Universe یکی از موثق‌ترین‌ها در توییتر و ویبو است.

با توجه به آخرین اطلاعاتی که از سوی موسسه Ice Universe منتشر شده، به نظر می‌رسد گلکسی نوت ۲۰ پلاس قرار است به یک دوربین ۱۰۸ مگاپیسکلی و همچنین به جای سنسور مدت پرواز، یک سنسور فوکوس خودکار لیزری برای کمک به دوربین اصلی مجهز شود.

بیشتر بخوانید: گلکسی نوت ۲۰ برای موفقیت به چیزی بیش از قلم لمسی نیاز دارد

سیستم دوربین سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ پلاس

دوربین اصلی: ۱۰۸ مگاپیسکلی HM1 با اندازه سنسور ۱/۱.۳۳ اینچ

پریسکوپی: ۱۳ مگاپیکسلی ۳M5 با اندازه سنسور ۱/۳.۴ اینچ

فوق عریض: ۱۲ مگاپیکسلی ۲L3 با اندازه سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ

سنسور فوکوس خودکار لیزری به جای مدت پرواز

اندازه لنز پریسکوپی به ۱۳ مگاپیسکلی کاهش پیدا کرد و دیگر خبری از زوم ۱۰۰ برابری نیست. گفته می‌شود نهایت بزرگ‌نمایی ۵۰ برابر است. فوکوس خودکار لیزری برای کمک به فوکوس لنز اصلی در نظر گرفته شده.

سنسور ایزوسل Bright HM1 با اندازه ۱/۱.۳۳ اینچ دقیقا همانی است که در گلکسی اس ۲۰ اولترا بکار رفته بود با این تفاوت که این بار شاهد یک سنسور فوکوس خودکار لیزری هستیم تا احتمالا دیگر از مشکلاتی از قبیل فوکوس خودکار خبری نباشد.

سنسور فوق عریض بکار رفته در این محصول نیز ایزوسل Fast 2L3 نام دارد و ۱۲ مگاپیسکلی خواهد بود. همچنین قابلیت‌هایی چون فوکوس خودکار و تشخیص فاز نیز در این دوربین وجود خواهد داشت.

با توجه به Ice Universe، لنز پریسکوپی Slim 3M5 بکار رفته در گلکسی نوت ۲۰ پلاس این بار تنها ۱۳ مگاپیکسل بزرگی دارد و در نتیجه پرچم‌دار جدید سامسونگ احتمالا تا ۵۰ برابر توان بزرگ‌نمایی پیدا می‌کند.

در رابطه با اندازه سنسور پیش‌تر به طور رسمی شنیده بودیم ۱/۳ اینچ اما Ice Universe می‌گوید ۱/۳.۴ اینچ. از این‌ها که بگذریم ظاهرا سامسونگ دیگر قصد ندارد با اعداد و ارقام بازی کند و اینبار کمی معقولانه‌تر رفتار کرده.

قبلا شنیده بودیم سامسونگ قصد دارد گلکسی نوت ۲۰ پلاس را مجهز به پردازنده ۵ نانومتری اگزینوس ۹۹۲ راهی بازار کند و هرچند که این اتفاق بسیار محتمل‌ است، فعلا نمی‌توانیم صحت آن را تایید کنیم تا اینکه خبر رسمی‌تری منتشر شود.

شما عزیزان می‌توانید رندرهایی که به تازگی از این گوشی منتشر شده را در زیر تماشا کنید.

بیشتر بخوانید: رنگ ‌بندی گوشی گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس مشخص شد

منبع: gsmarena

The post گلکسی نوت ۲۰ پلاس به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و زوم ۵۰ برابری مجهز خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala