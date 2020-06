قابلیت جذاب ویوو X50 پرو که گلکسی نوت ۲۰ شدیدا به آن نیازمند است

روز گذشته ویوو از گوشی‌های پرچم‌دار سری X50 با قابلیت‌های جذاب در بخش دوربین رونمایی کرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها سیستم لرزش‌گیر گیمبالی آن‌ها بود. قابلیتی فوق‌العاده کاربردی که احتمالا گلکسی نوت ۲۰ پلاس برای برگرداندن سامسونگ به صدر جدول DxOMark به آن نیازمند است.

اگرچه فروش گوشی‌های ویوو به طور رسمی در آمریکا غیر ممکن خواهد بود و دیگر کشورهای جهان هم دسترسی زیادی به آن‌ها ندارند اما قابلیت فوق‌العاده جذابی در پرچم‌داران سری جدید این شرکت وجود دارد که انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ برای تجهیز گوشی‌های قدرتمند خود به آن به سرعت دست بکار شوند.

همانطور که می‌دانید، ویوو X50 پرو از لرزش‌گیر اپتیکال استاندارد بهره نمی‌برد و به جای آن از مکانیزم گیمبالی استفاده می‌کند که به گفته شرکت، با الگوبرداری از گیمبال‌های حرفه‌ای طراحی شده و به کاربر این امکان را می‌دهد حتی در حرکت و در شرایط نوری نامساعد هم تصاویری صاف و با کیفیت ثبت کند.

به گفته ویوو، عملکرد مکانیزم گیمبالی X50 پرو به گونه‌ای است که لنز را برخلاف حرکت و لرزش دست می‌چرخاند. به همین خاطر، دوربین حین عکاسی کاملا ثابت می‌ماند. همچنین لرزش‌گیر گیمبالی X50 پرو زاویه چرخش و محدوده ضد لرزش بزرگ‌تری از نمونه‌های اپتیکال در دیگر گوشی‌ها دارد.

بیشتر بخوانید: از گوشی‌های ویوو X50، ویوو X50 پرو و X50 پرو پلاس با دوربین‌های منحصر بفرد رونمایی شد

به طور کلی در رابطه با پرچم‌دار سری جدید ویوو باید گفت مهم نیست دستان شما چقدر حین عکاسی و فیلم‌برداری لرزش ایجاد می‌کنند، این گوشی بهترین تصویری را که انتظار دارید برایتان ثبت می‌کند.

این اولین باری نیست که استفاده از مکانیزم گیمبالی را در محصولات ویوو مشاهده می‌کنیم. فوریه امسال این شرکت گوشی جدیدی را تحت عنوان ویوو Apex 2020 رونمایی کرد که البته یک محصول آزمایشی بود اما X50 پرو قطعا بدست کاربران خواهد رسید.

دانلود mp4

انتظار می‌رود شرکت‌های دیگر نظیر سامسونگ، هواوی و شیائومی یا حتی اپل به زودی از چنین مکانیزمی در گوشی‌های خود استفاده کنند. اما متاسفانه به نظر می‌رسد امسال حداقل بر اساس چیزی که در رابطه با گوشی‌های نیمه دوم امسال شنیده‌ایم چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

یکی از گوشی‌هایی که انتظار داشتیم از این ویژگی استفاده کند، گلکسی نوت ۲۰ پلاس بود اما شنیدیم این گوشی همان سیستم مشابه گلکسی اس ۲۰ را در اختیار دارد به علاوه سنسوری لیزری برای فوکوس خودکار.

آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس هم احتمالا به سنسور LiDAR مجهز خواهند شد که کیفیت تصاویر پرتره را به طرز محسوسی افزایش می‌دهد و برای طراحی‌های سه بعدی واقعیت افزوده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: گلکسی نوت ۲۰ برای موفقیت به چیزی بیش از قلم لمسی نیاز دارد

این قابلیت‌ها در نوع خود فوق‌العاده هستند و کسی آن را انکار نمی‌کند اما بهره‌مندی از بهترین سیستم لرزش‌گیر موجود هم انتظاری است که کاربران حرفه‌ای دارند. خصوصا آن‌هایی که در حال حاضر نمی‌توانند به دلایل مختلف به گوشی‌های ویوو دسترسی داشته باشند.

توجه به مراسم‌ها و محصولاتی که ویوو در آن‌‌ها معرفی می‌کند بسیار جالب است. اگر به خاطر داشته باشید، سال ۲۰۱۸ ویوو دمویی از یک محصول با حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر منتشر کرد و اکنون بعد از دو سال بسیاری از گوشی‌ها را شاهد هستیم که به چنین فناوری مجهز شده‌اند.

علاوه بر سیستم گیمبالی که فقط در ویوو X50 پرو دیده می‌شود و حتی مدل پرو پلاس با سنسور ۵۰ مگاپیسکلی سامسونگ هم به آن مجهز نیست، به لطف لنز پریسکوپی پیشرفته، میزان زوم در این گوشی‌ها به ۶۰ برابر می‌رسد که این میزان بیشتر از زوم ۵۰ برابری هواوی P40 پرو و احتمالا گلکسی نوت ۲۰ پلاس است.

همچنین قابلیت‌هایی نظیر Super Night Mode و Astro Mode برای عکاسی در شب و Super Wide Angle و Super Macro هم به ترتیب برای عکاسی فوق عریض و تصویربرداری از اجسام بسیار نزدیک در نماینده‌های جدید ویوو وجود دارد که هر پرچم‌داری به آن‌ها نیاز دارد.

همانطور که گفته شد، بعید به نظر می‌رسد در گوشی‌های امسال شاهد حضور لرزش‌گیر گیمبالی باشیم اما اگر سامسونگ این قابلیت را به عنوان سورپرایز در گلکسی نوت ۲۰ پلاس تعبیه کند، قطعا رتبه‌بندی DxOMark دستخوش تغییرات گسترده‌ای خواهد شد.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا گوشی‌های هوشمند امسال از لرزش‌گیر گیمبالی بهره می‌برند یا باید تا سال بعد منتظر چنین قابلیتی باشیم؟

بیشتر بخوانید: گلکسی نوت ۲۰ پلاس به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و زوم ۵۰ برابری مجهز خواهد شد

منبع: tomsguide

The post قابلیت جذاب ویوو X50 پرو که گلکسی نوت ۲۰ شدیدا به آن نیازمند است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala