واکنش رهبران سیلیکون ولی به اعتراضات در آمریکا علیه تبعیض نژادی

مدیران سیلیکون ولی نیز مانند بسیاری از شخصیت‌های مهم در واکنش به اعتراضات در آمریکا علیه تبعیض نژادی و نابرابری که پس از قتل جورج فلوید، مرد سیاه پوست اهل شهر مینیاپولیس، اتفاق افتاد بیانیه‌هایی را صادر کرده‌اند که در آن هم‌بستگی خود با اعتراضات نسبت به نژاد پرستی را به‌وضوح اعلام کرده‌اند.

در میان این نام‌ها مدیران شرکت‌های بزرگی مانند گوگل، اپل، فیس‌بوک، آمازون و … را می‌توان یافت که با انتشار یادداشت‌هایی برای کارمندان‌شان‌ و یا ارسال پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی خود نسبت به خشونت پلیس و نژاد پرستی در آمریکا واکنش نشان داده‌اند.

در ادامه محتوای بیانیه‌های برخی از این افراد را در هم‌بستگی با اعتراضات در آمریکا مشاهده خواهید کرد:

ساندار پیچای، مدیر عامل گوگل، روز جمعه در یادداشتی که در Google.org (شاخه بشردوستانه گوگل) منتشر شد، از کمپین‌هایی در درون شرکت برای سازمان‌دهی مبارزه علیه تبعیض نژادی نوشت و اعلام کرد که گوگل به هر کارمند مبلغ ۱۰ هزار دلار سهم خواهد داد.

همچنین، این شرکت در حمایت از برابری نژادی، یک نوار مشکی به صفحه اصلی وب‌سایت خود اضافه کرده است. پیچای برای ابزار همدردی با آسیب دیدگان تبعیض نژادی در حساب توییتر خود نوشت:

برای آن‌ها که احساس اندوه، خشم، غم و ترس دازند، شما تنها نیستید.

ملیندا گیتس، همسر بیل گیتس و هم‌بنیان‌گذار بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس، ضمن ابزار تاسف از اتفاقی که برای جورج فلوید رخ داده است، گفت که ویدیو مرگ فلوید قلب او را شکسته است.

خانم گیتس روز یکشنبه در حساب توییتر خود نوشت که اعتراضات چند روز گذشته را دنبال می‌کرده است و با این اتحاد ضد نژاد پرستی احساس همبستگی دارد، اما هنوز نمی‌داند بهترین راه برای استفاده از نوع دوستی و صدای اعتراضش به منظور کمک به این ماجرا کدام است. او در ادامه نوشت:

من به تعمیق درک خود ادامه می‌دهم و در کنار مردم و سازمان‌هایی که برای آینده‌ای بر محور برابری جنسی و نژادی تلاش می‌کنند می‌ایستم.

مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیس‌بوک، در روز یکشنبه اعلام کرد که فیس‌بوک باید برای حمایت از برابری و امنیت جامعه سیاه‌پوستان در پلتفرم‌های خود تلاش بیشتری انجام دهد.

او در پستی که در فیس‌بوک نوشته، از دارنلا فریزر که ویدیو قتل فلوید را منتشر کرده است تجمید کرد و گفت که تماشای این ویدیو برای او بسیار سخت بود و همه نیاز داشتیم که آن را ببینیم.

زاکربرگ اعلام کرد که فیس‌بوک مبلغ ۱۰ میلیون دلار به گروه‌های فعال برای برابری نژادی که توسط کارمندان و یا مشاوران حقوق بشر شرکت معرفی شده باشند اهدا می‌کند.

همچنین، او از اقدامات چان زاکربرگ (همسرش) برای تغییر دادرسی مجرمان گفت که در طول چند سال گذشته مبلغ ۴۰ میلیون دلار در این زمینه وقف کرده است. زاکربرگ در ادامه نوشت:

درد هفته گذشته به ما یادآوری می‌کند که کشور ما چقدر باید به جلو پیش برود تا به هر فرد برای زندگی شرافت‌مندانه و با آرامش آزادی بدهد. هنوز هم به ما یادآوری می‌کند که خشونتی که امروز سیاه‌پوستان آمریکا با آن زندگی می‌کنند، بخشی از یک تاریخ طولانی از نژاد پرستی و بی‌عدالتی است. ما در کنار جامعه سیاه‌پوستان می‌ایستیم و (در کنار) تمام کسانی که با گرامی‌داشت جورج فلوید، برونا تیلور، احمد آربری و بسیاری دیگر از نام‌هایی که فراموش نمی‌شوند، به سوی عدالت می‌روند.

ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا و اسپیس ایکس نیز صبح دوشنبه با توییت کردن هشتگ JusticeForGeorge (عدالت برای جورج) به اعتراضات در آمریکا واکنش نشان داد. او در پاسخ به یک ویدیو در توییتر نوشت که قطعا این درست نیست که سایر افسران پلیس حاضر در صحنه قتل فلوید بدون محاکمه رها شدند.

تیم کوک، مدیر عامل اپل، در واکنش به اتفاقات اخیر نوشت اکنون درد عمیقا در روح ملت ما و در قلب میلیون‌ها نفر نقش بسته است.

به گزارش بلومبرگ، کوک در یادداشتی خطاب به کارمندان اپل نوشت که در (دوران) عواقب مرگ فلوید و در پرتو یک تاریخ طولانی‌تر از نژاد پرستی، باید در کنار یکدیگر بایستیم. او ادامه داد:

گذشته دردناک هنوز در امروز هم حضور دارد. نه تنها به شکل خشونت، بلکه در تجربیات همه روزه از تبعیضی عمیقا ریشه‌دار. ما آن را در سیستم دادرسی‌ مجرمان‌مان، در تلفات ناهماهنگ بیماری در جامعه سیاه و قهوه‌ای، در نابرابری‌ها در خدمات محلی و در تحصیلات فرزندان‌مان می‌بنیم. در حالی‌که قوانین ما تغییر کرده‌اند، واقعیت این است که قدرت محافظت آن‌ها هنوز به‌صورت جهانی پذیرفته نشده است.

تیم کوک اعلام کرد اپل در کنار بسیاری از گروه‌های دیگر برای اقدامات نسبت به برقراری عدالت هزینه خواهد کرد و در ماه ژوئن به همه کارمندان مبالغی اهدا خواهد کرد. همچنین، او مشخصا با اشاره به مرگ فلوید نوشت:

مرگ جورج فلوید دلیلی تکان‌دهنده و غم‌انگیز است که (نشان می‌دهد) ما باید بسیار بیشتر از یک آینده معمولی را هدف بگیریم و آینده‌ای را بسازیم که بالاترین ایده‌آل‌های برابری و عدالت را زندگی می‌کند.

در حالی‌که جف بزوس، مدیر عامل آمازون، صراحتا بیانیه‌ای رسمی درباره اعتراضات منتشر نکرده‌ است؛ روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود پستی از آثار اعتراضات کارگری و به‌ویژه افراد رنگین ‌پوست منتشر کرد.

او متنی از یک نویسنده به نام شنکوا گلدینگ را منتشر کرد که در نکوهش تلاش برای حفظ ظاهری حرفه‌ای پس از مشاهده قتل مردان و زنان سیاه‌پوست نوشته شده بود. بزوس پیشنهاد کرده اندیشته‌های گلدینگ را مطالعه کنید، به‌ویژه اگر مدیر یا رهبر هستید.

او در پست خود در صفحه اینستاگرامش نوشت:

درد و ضربه عاطفی ناشی از نژاد پرستی و خشونتی که ما نسبت به جامعه سیاهان مشاهده می‌کنیم راه زیادی طی کرده تا به این‌جا رسیده.

جک دورسی، مدیر عامل توییتر، با ارسال توییتی خواستار «اصلاح آنی سیاست‌های پلیس» شد. آقای دورسی با بازنشر یک توییت از Square که «اقدامی واقعی و با معنا» برای تغییر تبعیض نژادی را خواستار شده بود، نسبت به اتفاقات اخیر واکنش نشان داد.

توییت Square به شرح زیر است:

اقدامات زیادی برای انجام وجود دارد تا تاریخ طولانی اشتباهات جامعه در مقابل سیاه‌پوستان اصلاح شود. ما می‌توانیم تمام روز بیانیه‌هایی را منتشر کنیم، اما می‌دانیم که کلمات تنها می‌توانند حس جالبی را منتقل کنند. اقدام واقعی و با معنا نیاز است تا تغییر ایجاد شود.

