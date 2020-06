آیپد ایر ۴ با نمایشگر ۱۱ اینچی و پورت USB-C همراه خواهد بود

به تازگی گزارشی جدید در رابطه با نسل جدید آیپد ایر منتشر شده که اگر درست باشد، اپل می‌خواهد نسل جدید آیپد ایر را با طراحی جدید برای این خانواده معرفی کند. قبل از هرچیز، مهم‌ترین نکته آیپد ایر ۴ نمایشگر ۱۱ اینچی آن خواهد بود.

همچنین پورت ورودی این آیپد قرار است از لایتنینگ به USB-C تغییر کند. با این تفاسیر، به نظر می‌رسد آیپد ایر ۴ قرار است در بدنه آیپد پرو ۱۱ اینچی نسل اول قرار بگیرد که خبر هیجان انگیزی است. این گزارش به نقل از منابعی ناشناس در زنجیره تامین اپل نوشته شده است.

با این تفاسیر، در چنین طراحی جایی برای سنسور Touch ID وجود ندارد که این موضوع این احتمال را مطرح می‌کند که اپل سنسورهای Face ID را هم به آیپد ایر ۴ خواهد آورد. این موضوع اما هنوز تایید نشده و با قطعیت نمی‌توان آن را تایید یا رد کرد.

با سیاست‌های چند سال اخیر اپل که هرساله نمایشگر آیپدها را بزرگ و بزرگ‌تر کرده، چنین گزارشی برای طراحی جدید در آیپد ایر ۴ محتمل به نظر می‌رسد. همچنین جدا از طراحی جدید، گفته شده که احتمالا اپل از پردازنده A13 Bionic که در گوشی‌های آیفون ۱۱ و آیفون SE جدید استفاده کرده، در این آیپد هم استفاده خواهد کرد.

اخیرا گزارش‌هایی منتشر شد که شرکت LG دارد خط تولید نمایشگرهای LCD آیپد را گسترده‌تر می‌کند زیرا پاندمی ویروس کرونا گویا موجب شده که مردم بیشتر سراغ خرید آیپد بروند و فروش این محصولات بیشتر شده است. حالا در این میان اپل هم در حال تولید نسل جدید آیپد ایر و احتمالا آیپد مینی است اما مشخص نیست که آیپد ایر ۴ را چه زمانی خواهیم دید.

صحبت از آیپد مینی شد و بهتر است اشاره کنیم که ماه گذشته و در گزارشی، متوجه شدیم که اپل می‌خواهد یک آیپد مینی ۸.۵ اینچی هم عرضه کند که احتمالا در همان اندازه آیپد مینی کنونی است اما با کمتر شدن حاشیه‌های نمایشگر، اندازه صفحه نمایش به ۸.۵ اینچ خواهد رسید. البته این آیپد مینی جدید را تا سال ۲۰۲۱ نخواهیم دید.

در نهایت، طبیعی است که اپل از طراحی آیپد پرو ۱۱ اینچی برای آیپد ایر ۴ هم استفاده کند زیرا در نسل کنونی، شاهد استفاده از طرحی آیپد پرو ۱۰.۵ اینچی در این محصول بودیم. حالا هم منطقی است که پس از دو سال، شاهد طراحی جدید آیپد پرو در آیپد ایر جدید باشیم. از طرف دیگر، این طراحی جدید امکان استفاده از Magic Keyboard آیپد پرو برای این تبلت را امکان پذیر می‌کند که این خود به معنی فروش بیشتر این کیبرد و سود بیشتر برای اپل است!

منبع: GSMArena

The post آیپد ایر ۴ با نمایشگر ۱۱ اینچی و پورت USB-C همراه خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala