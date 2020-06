افشای اطلاعات ۵.۵ میلیون کاربر رایتل تایید شد

به نظر می‌رسد سریال افشای اطلاعات کاربران ایرانی قرار نیست به این زودی‌ها به پایان برسد. ساعاتی قبل، یکی از کارشناسان امنیت سایبری خبر افشای اطلاعات ۵.۵ میلیون کاربر رایتل را اعلام کرد. اگرچه شرکت رایتل هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده، اما آقای فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات، با انتشار پستی در توئیتر این اتفاق را تائید کرد.

فلاح جوشقانی در توئیتر خود نوشت:«مرکز ماهر درز اطلاعات رایتل را تائید کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد اطلاعات لو رفته متعلق به ۴ سال پیش بوده و توسط عامل انسانی رخ داده است. در هر حال رایتل مسئول حفاظت از داده مشترکین است و باید برخورد مسئولانه‌ای از خود نشان دهد. طبق ضوابط پروانه برخورد جدی خواهیم کرد.»

ظاهرا این اطلاعات که با هک شدن دیتابیس رایتل‌ به دست آمده شامل اسم، کد ملی، شماره تلفن، آدرس و کد پستی مشترکان می‌شود و در اینترنت به قیمت ۱۰۰۰ دلار به فروش گذاشته شده است.

منبع متن: digikala