گلکسی نوت ۲۰ و آیفون ۱۲ قرار است به عنوان پرچم‌داران جدید و قدرتمند دو شرکت سامسونگ و اپل راهی بازار شوند و این یعنی امکانات زیاد در کنار قدرت و البته قیمت بسیار بالا. اما اینطور که به نظر می‌رسد، نماینده‌های اپل می‌توانند به ۵ دلیل پیروز این رقابت باشند.

آیفون ۱۲ به احتمال زیاد پاییز امسال معرفی می‌شود و اگر شایعات حقیقت داشته باشد، ماه اکتبر راهی بازار خواهد شد. گلکسی نوت ۲۰ اما داستان متفاوتی دارد. این گوشی به احتمال بسیار زیاد در تابستان رونمایی و راهی بازار می‌شود و تقریبا می‌توان گفت شکی در آن نیست.

تاکنون شایعات زیاد در رابطه با گلکسی نوت ۲۰ و آیفون ۱۲ منتشر شده که از جمله مهم‌ترین وجه اشتراک این دو می‌توان به بهره‌مندی از اینترنت ۵G و به احتمال زیاد نمایشگری با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز اشاره کرد. اما سوال اینجاست در نهایت کدام محصول می‌تواند بیشتر از دیگری توجه کاربران و علاقه‌مندان را جلب کند؟

گلکسی نوت ۲۰ پلاس از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد، (این سنسور را احتمالا در نوت ۲۰ شاهد نخواهیم بود) و این عدد روی کاغذ دو برابر آن چیزی است که طبق شایعات در آیفون‌های جدید بکار خواهد رفت (۶۴ مگاپیکسل).

نوت ۲۰ از قلم S Pen هم پشتیبانی می‌کنند که بخش جدا نشدنی و جذاب این سری به حساب می‌آید و قطعا با قابلیت‌های بیشتری همراه خواهد شد. اما باز هم آیفون ۱۲ می‌تواند با قابلیت‌های جذاب‌تر، پرچم‌دار سامسونگ را شکست دهد.

*توجه داشته باشید این دلایل صرفا بر اساس آن چیزی بوده که تاکنون در رابطه با این محصولات عرضه شده و ممکن است درست نباشد*

پردازنده بسیار سریع‌تر

پردازنده A13 که در حال حاضر در گوشی‌های سری آیفون ۱۱ و همچنین آیفون SE وجود دارد، از قدرتمندترین پردازنده موجود در گوشی‌های اندرویدی یعنی اسنپدراگون ۸۶۵ سریع‌تر است. محصول کوالکام بدون تغییر در نوت ۲۰ بکار خواهد رفت و اگر خوش شانس باشیم، سامسونگ از اگزینوس ۹۹۲ که نسخه قوی‌تر ۹۹۰ است هم استفاده می‌کند.

این امکان هم وجود دارد کوالکام در یکی دو ماه آینده از اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس رونمایی کند چون این پردازنده در حال حاضر از پردازنده سال ۲۰۱۹ اپل هم ضعیف‌تر است و اگر نوت ۲۰ بخواهد با آن به مبارزه با پردازنده‌ای نظیر A14 برود، قطعا حرفی برای گفتن نخواهد داشت؛ حتی اگر ۱۶ گیگابایت رم را برای آن در نظر بگیریم.

اگزینوس ۹۹۲ هم بعید به نظر می‌رسد از نظر پردازشی قوی‌تر از اسنپدراگون ۸۶۵ باشد بنابراین سامسونگ قطعا به اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس نیاز خواهد داشت تا صرفا فاصله شکست را کمتر کند چون در هر صورت امکان ندارد A14 از هرآنچه که قرار است در نوت ۲۰ استفاده شود عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد.

ظاهری جدید و هیجان‌انگیز

گلکسی نوت ۲۰ احتمالا شباهت زیادی به سری اس ۲۰ خواهد داشت و خب طبیعی است این شباهت در قالب زبان طراحی آشنای خانواده نوت باشد. یعنی گوشه‌های تیزتر و ظاهری اندک جذاب‌تر. اما رندر آخری که از گلکسی نوت ۲۰ پلاس منتشر شد، زیبایی که انتظار داشتیم را به تصویر نمی‌کشید.

سامسونگ که در سری نوت ۱۰ و اس ۱۰ به خوبی توانست ماژول دوربین را کنترل کند و آن‌ها را با زیبایی و ظرافت بالایی در پرچم‌داران خود تعبیه کند، در سری اس ۲۰ به ماژول‌های بزرگ و عجیب تمایل پیدا کرد و ظاهرا قرار نیست در نوت ۲۰ هم این مشکل حل شود.

اما آیفون ۱۲ ظاهرا قرار است توجه زیادی را جلب کند. خصوصا اینکه اپل معمولا در طراحی گوشی‌هایش نوآوری‌های خاصی ندارد و اگر بعد از مدتی تغییر کوچکی ایجاد شود، سر و صدای زیادی به پا خواهد شد. آیفون ۱۲ قرار است با گوشه‌های صاف‌تر و ماژول مربعی شکل دوربین راهی بازار شود.

علاوه بر این‌ها، احتمالا آیفون جدید باریک‌تر از سری‌های قبل خواهند بود و مهم‌تر از همه اینکه ناچ کوچک‌تری هم دارند. رنگ آبی جدید و جذاب را هم باید به جمع برتری‌های اپل به نوت ۲۰ اضافه کنیم. آیفونی که قرار است جدید، متفاوت و زیباتر از قبل ظاهر شود.

سنسور لیدار (LiDAR)

مانند آیپد پرو ۲۰۲۰، آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس هم احتمالا از سنسور جدید LiDAR بهره می‌برند. این سنسور را باید نسخه بهبود یافته سنسور مدت پرواز بدانیم. در واقع با کمک سنسور LiDAR می‌توان نقشه‌ای سه بعدی از فضای یک اتاق تهیه کرد و همین مسئله نیز کار با برنامه‌های واقعیت افزوده را به طرز چشم‌گیری راحت‌تر و لذت‌بخش‌تر از قبل می‌کند.

اپل همزمان با سیستم عامل iOS 14 احتمالا از برنامه iPhone AR هم رونمایی خواهد کرد که می‌تواند بیشترین سود را از دوربین جدید ببرد. اما برتری اصلی در واقع زمانی است که بخواهیم عکاسی و ویدئوی پرتره ثبت و ضبط کنیم.

دوربین‌های بهتر و احتمالا هوشمندتر

هرچه مقدار عددی سنسور در کهکشانی‌ها بیشتر شد، عملکرد آن‌ها افت کرد. این قضیه در گلکسی اس ۲۰ به خوبی نمایان بود. هرچند مشکلاتی در فوکوس خودکار با بروزرسانی بهتر شد و حتی گفته می‌شود نوت ۲۰ هم به یک سنسور لیزری جهت فوکوس خودکار مجهز می‌شود اما به نظر نمی‌رسد باز هم این‌ها برای رقابت با مجموعه دوربین‌های اپل کافی باشد.

علاوه بر اینکه آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس از بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال که احتمالا برابر با نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس است بهره می‌برند، ظاهرا شاهد سیستم لرزش‌گیر مبتنی بر سنسور خواهیم بود که در واقع مهم نیست دوربین را در چه جهتی تکان می‌دهید، باز هم از افت کیفیت جلوگیری می‌شود.

لرزش‌گیر اپتیکال در گوشی‌های کنونی مبتنی بر لنز است و لرزش‌ها را فقط زمانی که روی محور عمودی یا افقی باشند خنثی می‌کند. حتی گفته می‌شود اپل این سیستم لرزش‌گیر را به لنز فوق عریض خود نیز اضافه خواهد کرد. به همه این‌ها باید پشتیبانی از Smart HDR و عکاسی محاسباتی پیشرفته‌ را نیز اضافه کنیم و این یعنی یک برتری بزرگ برای گوشی‌های اپل.

آیفون ۱۱ اگرچه پیروز نبرد دوربین با گلکسی اس ۲۰ نیست اما فاصله خیلی زیادی هم با آن ندارد و از آن جایی که نوت ۲۰ تقریبا از همان سیستم و مکانیزم بهره می‌برد، این شانس برای اپل وجود دارد تا از رقیب دیرینه خود سبقت بگیرد.

بروزرسانی سیستم‌ عامل

این موضوع همیشه برتری اپل به نسبت تمام اندرویدی‌ها به حساب می‌آمد. گوشی‌های این شرکت سال‌های زیادی از بروزرسانی سیستم عامل و قابلیت‌های جذاب بهره‌مند می‌شوند این در حالی است که سامسونگ آن را نهایتا به ۲ سال محدود می‌کند.

تفاوت اصلی اما این جاست که آیفون‌های جدید با iOS 14 از راه خواهند رسید اما کهکشانی‌ها با همان اندروید ۱۰ راهی بازار می‌شود. این یعنی ظاهری جدید برای آیفون‌ها در حالی که نوت ۲۰ همچنان با همان شکل و شمایل قدیمی رابط کاربری به دست کاربران می‌رسد.

سیستم عامل جدید اپل در بخش مولتی تسکینگ و منوی برنامه‌ها ظاهری جدید به خود می‌گیرد. مهم‌تر از همه اینکه بالاخره می‌توانید برنامه‌های دلخواه خود را به صورت پیش‌فرض تنظیم کنید. همچنین یک برنامه تناسب اندام هم به آن اضافه می‌شود (احتمالا) که با ساعت‌ هوشمند اپل واچ ۶ و دیگر ساعت‌های اپل هماهنگ خواهد شد. گفته می‌شود برنامه‌ای تحت عنوان Gobi نیز در آیفون‌ها وجود دارد که مبتنی بر واقعیت افزوده بوده و می‌تواند عملیات خرید را بسیار آسان‌تر کند.

مانند همه گوشی‌های دیگر سری نوت، گلکسی نوت ۲۰ هم با قابلیت‌های فراوان و قدرت سخت‌افزاری بسیار بالا راهی بازار خواهد شد و حرفه‌ای‌ها را هدف قرار می‌دهد. معمولا علاقه‌مندان به نمایشگرهای بزرگ که نوت برداری، تماشای فیلم و انجام بازی در آن آسان و بسیار لذت بخش است این گوشی‌ها را انتخاب می‌کنند.

علاوه بر این، سری نوت ۲۰ به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی با فناوری LTPO نیز مجهز می‌شود که آن‌ها را به نسبت مدل بکار رفته در رقیب بهینه‌تر می‌کند. اما خب به قدرت سخت‌افزاری و پشتیبانی نرم‌افزاری که برسیم ظاهرا اپل حرف‌های بیشتری برای گفتن دارد.

تمام دلایل بالا صرفا بر اساس آن چیزهایی بود که اخیرا در رابطه با دو گوشی منتشر شده و شاید در برخی از آن‌ها نماینده سامسونگ قدرتمندتر ظاهر شود. فعلا باید منتظر ماند و دید در آینده چه خبرهای رسمی دیگری در رابطه با این گوشی‌ها منتشر می‌شود.

نظر شما در رابطه با گلکسی نوت ۲۰ و آیفون ۱۲ چیست؟ آیا نمایندگان اپل می‌توانند کهکشانی‌های سامسونگ را از میان بردارند؟

منبع: tomsguide

منبع متن: digikala