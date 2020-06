آنر ساعاتی پیش از دو گوشی آنر پلی ۴ و آنر پلی ۴ پرو با قابلیت‌های متعددی از جمله پشتیبانی از اینترنت ۵G، پردازنده‌های‌ ۷ نانومتری و دوربین‌های قدرتمند رونمایی کرد که اگرچه نام مشابهی دارند اما تفاوت‌های نسبتا زیادی بینشان است.

آنر پلی ۴ پرو

آنر پلی ۴ پرو همانطور که از نامش پیداست مدل قدرتمند این سری است که به پردازنده کرین ۹۹۰ با مودم ۵G خارجی مجهز شده. پردازنده‌ای که در حال حاضر در گوشی‌های سری P40 هواوی مورد استفاده قرار گرفته و مبتنی بر لیتوگرافی ۷ نانومتری است.

در کنار این پردازنده، ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی هم در نظر گرفته شده تا محصول جدید در قامت یک پرچم‌دار راهی بازار شود. همچنین اندروید ۱۰ سوار بر رابط کاربری Magic UI 3.1 هم به عنوان سیستم عامل این گوشی ایفای نقش می‌کند. (خبری از سرویس‌ها و برنامه‌های گوگل هم در این گوشی نیست).

آنر پلی ۴ پرو دو دوربین روی پنل پشتی دارد اما این دو دوربین واقعا خاص و منحصر بفرد هستند. سنسور اصلی، IMX600 نام داشته و ساخت شرکت سونی است. اندازه آن به ۱/۱.۷ اینچ می‌رسد و ۴۰ مگاپیکسل نیز بزرگی دارد. علاوه بر این‌ها، پشتیبانی از فیلتر رنگی RYYB هم در سیستم دوربین آنر پلی ۴ پرو وجود دارد و میزان حساسیت حسگر عکس به نور (ISO) نیز به ۲۰۴.۸۰۰ می‌رسد.

سنسور دوم ۸ مگاپیکسلی است و توانایی بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال، ۵ برابری هیبریدی و ۳۰ برابری دیجیتال را دارد. این سنسور همچنین از لرزش‌گیر اپتیکال نیز بهره می‌برد تا تصاویر ثبت شده کیفیت بالایی داشته باشند. سیستم لیزری فوکوس هم در دوربین آنر پلی ۴ پرو تعبیه شده تا بدین ترتیب فرایند فوکوس خودکار روی سوژه بدون هیچگونه کندی یا اشتباهی صورت گیرد.

دوربین این گوشی توانایی ضبط ویدئوی ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه را داراست ولی در این وضوح دیگر خبری از لرزش‌گیر اپتیکال نیست و کاربر باید به AIS (به انگلیسی Artificial Image Stabilization) متوسل شود که از قابلیت پردازش سیگنال تصاویر کرین ۹۹۰ قدرت می‌گیرد.

نمایشگر ۶.۵۷ اینچی این محصول پنلی از جنس LCD دارد و وضوح تصویر در آن +۱۰۸۰P است. روی بالاترین قسمت این نمایشگر و در سمت چپ، دو حفره وجود دارد که میزبان دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی و دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی است. هر دوی این دوربین‌ها نیز از فوکوس ثابت بهره می‌برند.

منبع تغذیه آنر پلی ۴ پرو یک باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که توسط شارژر سریع ۴۰ واتی نیز شارژ می‌شود. از نکات جالب در رابطه با این شارژر، توانایی شارژ کردن گوشی از ۰ تا ۷۰ درصد در عرض تنها ۳۰ دقیقه است.

آنر پلی ۴ پرو در حال حاضر با رنگ‌های آبی و مشکی برای پیش خرید در دسترس قرار دارد . قیمتی که آنر برای آن در نظر گرفته ۲۹۰۰ یوآن (۴۱۰ دلار/۳۶۵ پوند) است که بسیار معقولانه و در واقع کم به نظر می‌رسد.

با این قیمت، آنر پلی ۴ پرو یکی از ارزان‌ترین گوشی‌هایی است که به کرین ۹۹۰ مجهز می‌شود. البته آنر V30 هم با قیمت ۳۳۰۰ یوآن در دسته گوشی‌های ارزان قیمت قرار می‌گیرد اما پردازنده بکار رفته در آن کمی سریع‌تر از این مدل است.

رنگ بندی این گوشی به قدری جالب و جذاب است که گویا یک گوشی گیمینگ را در دست دارید. شما عزیزان می‌توانید تمام تصاویر مربوط به این محصول را در زیر تماشا کنید.

آنر پلی ۴

تفاوت بین مدل پرو و استاندارد از همان نمایشگر آغاز می‌شود. جایی که آنر پلی ۶.۸۱ اینچی است و تنها یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی در سمت چپ-بالای نمایشگر آن تعبیه شده. پنل بکار رفته از نوع LCD است که از فناوری IPS و وضوح +۱۰۸۰P بهره می‌برد.

درست مانند مدل پرو، حسگر اثر انگشت در آنر پلی ۴ نیز در بغل گوشی و با کلید پاور ادغام شده که تجربه نشان داده اینگونه حسگرها سرعت بسیار خوبی هم دارند.

روی پنل پشتی، چهار دوربین را می‌بینیم که بزرگی سنسور اصلی در آن ۶۴ مگاپیکسل است و اندازه سنسور آن نیز مانند مدل پرو به ۱/۱.۷ اینچ می‌رسد اما آنر آن را به گونه‌ای تنظیم کرده که صرفا با وضوح بالا عکاسی کند نه اینکه در شب تصاویری بهتر از مدل پرو ثبت کند.

گشودگی دیافراگم این سنسور f/1.89 است و با فناوری ترکیب پیکسلی، اندازه موثر پیکسل‌ها به ۱.۶ میکرومتر می‌رسد. این یعنی هنوز هم می‌توان امیدوار بود در تاریکی، آنر پلی ۴ تصاویر خوبی ثبت کند اما نه بهتر از مدل پرو یا مساوی با آن.

دوربین بعدی، ۸ مگاپیکسلی است و وظیفه ثبت تصاویر فوق عریض را دارد. در کنار آن شاهد حضور یک دوربین ۲ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی مدت پرواز هستیم که برای ثبت تصاویر پرتره به دوربین اصلی کمک می‌کند.

دوربین اصلی آنر پلی ۴ می‌تواند در وضوح ۴K هم مانند نسخه پرو فیلم‌برداری کند اما این اتفاق با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه رخ نمی‌دهد بلکه کاربران تنها می‌توانند با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ویدئوهایی با چنین کیفیت ضبط کنند.

به عنوان قلب تپنده، آنر پلی ۴ مدیاتک Dimensity 800 را در خود جای داده که مبتنی بر لیتوگرافی ۷ نانومتری است و در دسته کم مصرف‌ها قرار می‌گیرد. این پردازنده از ۴ هسته بزرگ Cortex-A76 و ۴ هسته کوچک Cortex-A55 تشکیل شده و یک پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC4 نیز آن را همراهی می‌کند.

از نظر سخت‌افزاری تفاوت زیادی بین این مدل و مدل پرو وجود ندارد اما این گوشی بازار میان‌رده‌ها و برادر کوچک‌تر اما قدرتمندتر آن، بازار بالارده‌ها را هدف قرار گرفته‌اند. اگرچه Dimensity 800 یک پردازنده میان‌رده است اما پشتیبانی از اینترنت ۵G نیز در آن وجود دارد.

از قابلیت‌های جالب آنر پلی ۴، محفظه بخار ۹۹۱ میلی‌متر مربعی شکل و غول پیکر آن است که با خارج کردن گرما از درون گوشی آن را حین انجام فعالیت‌های سنگین خنک نگه می‌دارد.

باتری بکار رفته در این گوشی ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت ظرفیت دارد و توسط یک شارژر سریع ۲۲.۵ واتی شارژ می‌شود. این شارژر نیز می‌تواند باتری گوشی را در عرض ۳۰ دقیقه از ۰ به ۷۰ درصد برساند و ظاهرا تفاوت بین آن و شارژر ۴۰ واتی صرفا مدت زمان نهایی شارژ گوشی است.

هرچند نباید انتظار عملکردی مشابه با شارژر ۴۰ واتی را داشته باشیم اما قبلا هم دیدیم تفاوت بین این دو شارژر آنقدرها نیست که با در اختیار نداشتن مدل ۴۰ واتی چیز زیادی را از دست بدهیم.

این گوشی از ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد و حتی می‌توان میزان حافظه آن را را با کارت حافظه جانبی تا ۵۱۲ گیگابایت افزایش داد. قابلیتی که در مدل پرو وجود ندارد. لازم به ذکر است هر دو گوشی از دو سیم کارت به صورت همزمان نیز پشتیبانی می‌کنند.

آنر پلی ۴ در حال حاضر در رنگ‌های آبی و مشکی برای پیش خرید در دسترس قرار دارد و ۲۰۰۰ یوآن (۲۸۰ دلار، ۲۵۰ پوند) قیمت گذاری شده که واقعا فوق‌العاده است. لازم به ذکر است به زودی، هم مدل استاندارد و هم مدل پرو در رنگ خاصی که در تصویر زیر می‌بینید راهی بازار خواهند شد.

جالب اینجاست بین مدل استاندارد و پرو فرق خاصی وجود نداشت و حتی در برخی زمینه‌ها این آنر پلی ۴ بود که بهتر ظاهر شد اما باز هم شاهد قیمت بسیار منصفانه برای هر دو مدل هستیم.

