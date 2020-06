در کمال تعجب، گلکسی نوت ۲۰ اولترا گواهی بلوتوث دریافت کرد

شاید عجیب به نظر برسد اما Bluetooth SIG، گواهی دستگاهی با شماره مدل SM-N986U و نام گلکسی نوت ۲۰ اولترا را صادر کرد! این در حالی است که اصلا قرار نبود همچین گوشی وجود داشته باشد و سری نوت سامسونگ فقط به دو مدل استاندارد و پلاس محدود می‌شدند.

اخیرا یکی از تحلیل‌گران حوزه فناوری که زنجیره تامین سامسونگ را مورد بررسی قرار می‌داد ادعا کرد این شرکت هیچ برنامه‌ای برای عرضه گلکسی نوت ۲۰ اولترا ندارد و سری جدید تنها شامل گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس می‌شود. اما ظاهرا این ادعا اشتباه از آب درآمد.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که این محصول جدید نیست. در واقع شایعات اخیر آن را با نام گلکسی نوت ۲۰ پلاس می‌شناختند. این دستگاه حتی در گیک‌بنچ هم دیده شد و به ادعای Ice Universe که یک منبع بسیار موثق به حساب می‌آید، قرار بود به پردازنده معرفی نشده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس نیز مجهز شود. چون نتیجه‌ای که حاصل شد بهتر از پرچم‌دارانی بود که از اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌بردند.

اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا باید منتظر رونمایی از گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا باشیم و دیگر خبری از مدل پلاس نخواهد بود. اما آیا واقعا این ترتیب منطقی است؟ اگر این چنین باشد، باید تفاوت بسیار زیادی بین مدل معمولی و اولترا باشد.

هرچند وقتی در مورد سامسونگ صحبت می‌کنیم هر اتفاقی ممکن است رخ دهد و اصلا جای تعجبی هم نخواهد داشت اگر به زودی متوجه شویم سری نوت ۲۰ از سه گوشی تشکیل خواهند شد. این امکان هم وجود دارد که Bluetooth SIG به اشتباه این نام را در وب‌سایت خود قرار داده باشد.

با این حال باید منتظر ماند و دید آیا Bluetooth SIG وب‌سایت خود را بروزرسانی می‌کند یا گلکسی نوت ۲۰ اولترا واقعا همان گوشی است که باید تابستان سال جاری منتظر رونمایی از آن باشیم.

منبع: gsmarena

