با وجود اینکه در حال حاضر ویروس کرونا در بسیاری از کشورها به یک بحران گسترده تبدیل شده، اما در هر صورت نمایشگاه تکنولوژی CES قرار است در سال ۲۰۲۱ به‌صورت حضوری برگزار شود. اگرچه در شرایط فعلی تقریبا تمام رویدادها لغو شده‌اند یا صرفا به صورت آنلاین برگزار می‌شوند، اما برگزارکنندگان CES امیدوارند که تا ژانویه ۲۰۲۱ این بحران به پایان می‌رسد.

این نمایشگاه هر ساله میزبان صدها هزار شرکت‌کننده و صدها شرکت مختلف است. در این میان، برگزارکنندگان بر این باور هستند که با افزایش فاصله غرفه‌ها و فضای بیشتر بین صندلی‌ها هنگام مراسم‌های مختلف، می‌توانند فاصله‌گذاری اجتماعی را اجرایی کنند. همچنین قرار است مناطق مختلف نمایشگاه مرتبا ضدعفونی شوند.

در این میان، هنوز برنامه مشخصی برای اندازه‌گیری دمای بدن شرکت‌کنندگان در نقاط ورودی وجود ندارد اما قرار است چنین کاری انجام شود. همچنین دسترسی به کمک‌های پزشکی و خدمات بهداشتی در محل هم افزایش خواهد یافت.

سازمان برگزارکننده نمایشگاه CES، شرکت‌کنندگان و غرفه‌داران را تشویق خواهد کرد که از دست دادن خودداری کنند و ماسک بر صورت خود قرار بدهند؛ البته معلوم نیست که آیا استفاده از ماسک اجباری خواهد بود یا نه. در زمینه احتمال کاهش ظرفیت هم اطلاعاتی ارائه نشده است.

نمایشگاه CES 2021 حدود ۷ ماه دیگر برگزار خواهد شد و تا آن زمان اتفاقات زیادی می‌تواند رخ دهد و به‌عنوان مثال می‌توان به امواج آتی بیماری کووید ۱۹ اشاره کرد؛ به همین خاطر تا اطلاع ثانوی نمی‌توان در مورد برگزاری این نمایشگاه با قاطعیت اظهارنظر کنیم.

در هر صورت، این سازمان می‌گوید که شرکت‌های بزرگ آمادگی خود را برای حضور در این نمایشگاه اعلام کرده‌اند. همچنین قرار است پخش زنده‌ی رویدادها مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. در نهایت باید ببینیم تا آن زمان آیا بحران ویروس کرونا رفع شده یا حداقل تحت کنترل درآمده یا نه.

