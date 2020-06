شکایت ۵ میلیارد دلاری از گوگل به اتهام ردیابی کاربران در حالت ناشناس

گوگل با شکایت ۵ میلیارد دلاری مواجه شده که در آن اتهام ردیابی کاربران و نقض حریم خصوصی این افراد هنگام بهره‌گیری از حالت ناشناس مرورگر کروم مطرح شده است. همانطور که احتمالا می‌دانید، گوگل به‌صورت گسترده اطلاعات کاربران را ثبت می‌کند و بخشی از این اطلاعات عمدتا برای تبلیغات در اختیار دیگر شرکت‌ها قرار می‌گیرد.

در این شکایت آمده که حتی اگر حالت ناشناس مرورگر گوگل کروم مورد استفاده قرار بگیرد، کماکان داده‌های حساس، عادات خرید و اطلاعات شخصی افراد توسط گوگل ثبت می‌شود. در بخشی از متن شکایت آمده: «گوگل نمی‌تواند به جمع‌آوری مخفیانه و غیرمجاز اطلاعات تقریبا تمام آمریکایی‌های دارای کامپیوتر یا موبایل ادامه دهد.»

بر اساس گزارش رویترز، این دادخواست به دنبال دریافت حداقل ۵ میلیارد دلار غرامت از گوگل و شرکت مادر آن، آلفابت، است. همچنین این شکایت می‌تواند شامل میلیون‌ها کاربر شود و برای هرکدام از آن‌ها درخواست پرداخت ۵۰۰۰ دلار ارائه شده است.

گوگل هم این ادعاها را کاملا رد کرده و گفته در برابر آن‌ها در دادگاه از خود دفاع خواهد کرد. سخنگوی گوگل در این رابطه گفته: «حالت ناشناس کروم به شما این اجازه را می‌دهد که بدون ذخیره اطلاعات در گجت، وب‌گردی کنید. هر بار که این حالت را فعال کنید، ما به وضوح اعلام می‌کنیم که سایت‌ها ممکن است قادر به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فعالیت شما باشند.»

