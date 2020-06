مشخصات گوشی HTC Desire 20 Pro لو رفت

ساعاتی قبل، مشخصات گوشی HTC Desire 20 Pro در صفحه مربوط به کنسول گوگل پلی قرار گرفته و بر اساس آن می‌توانیم به ویژگی‌های این گوشی بپردازیم. به نظر می‌رسد این گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۶۶۵ بهره می‌برد و این در حالی است که بسیاری از گوشی‌های جدید HTC از تراشه‌های مدیاتک بهره می‌برند.

همچنین بر اساس این اطلاعات، باید به بهره‌گیری از ۶ گیگابایت حافظه رم هم اشاره کنیم. در این میان باید بگوییم که این نخستین گوشی HTC است که همراه با اندروید ۱۰ روانه‌ی بازار می‌شود. در حال حاضر تنها گوشی HTC مجهز به نسخه ۱۰ اندروید، U11 Life است که با اندروید ۸ معرفی شده و به تازگی اندروید ۱۰ را دریافت کرده است.

در این رابطه می‌توانیم به طرحی اشاره کنیم که مدتی قبل منتشر شده و ظاهرا طراحی این گوشی را نشان می‌دهد. برای گوشی HTC Desire 20 Pro می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از نمایشگر مبتنی بر رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ را داشته باشیم. بر اساس طرح فاش شده، نمایشگر این گوشی از نوع حفره‌دار محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد نمایشگر این گوشی از اندازه ۶.۵ اینچی بهره می‌برد و با توجه به تعبیه حسگر اثر انگشت در پنل پشتی، با نمایشگر LCD سروکار داریم. هنوز در مورد تاریخ عرضه این گوشی یا احتمال ارائه مدل غیر پرو گزارشی منتشر نشده است.

منبع: GSM Arena

منبع متن: digikala