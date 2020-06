با توجه به گزارشی از سوی Xiaomishka، شیائومی در حال کار روی گوشی هوشمند جدیدی با نام رمز CAS است که مجهز به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و زوم ۱۲۰ برابری راهی بازار خواهد شد. اینطور که به نظر می‌رسد، این محصول نسخه‌ای عرضه نشده از سری Mi CC 10 است.

با نگاهی به گزارش منتشر شده می‌توان دریافت شیائومی از اول امسال در حال کار روی این گوشی بوده تا بتواند قابلیت‌های جذابی روی آن پیاده کند. از جمله این قابلیت‌ها دوربین پریسکوپی پیشرفته آن است که به لنز گوشی این اجازه را می‌دهد تا در محدوده بزرگ‌تری قرار بگیرد.

با این تکنیک، شیائومی توانست به بزرگ‌نمایی اپتیکال ۱۲ برابری با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی خود دست پیدا کند. البته مانند گلکسی اس ۲۰ اولترا، میزان بزرگ‌نمایی دیجیتال این گوشی نیز بسیار زیاد است و به عدد خیره‌کننده ۱۲۰ می‌رسد.

بیشتر بخوانید: عملکرد خارق‌العاده ردمی ۱۰X تنها ۵ دقیقه بعد از آغاز فروش رسمی

گزارش یاد شده اما نکته جالبی دارد و آن هم این است که شیائومی دیگر قرار نیست از سنسور HMX سامسونگ در این گوشی استفاده کند. این شرکت قبلا در گوشی‌ می نوت ۱۰ از این سنسور استفاده کرده بود اما به نظر می‌رسد سنسور جدید HM2 نام دارد.

سری Mi CC 10 قرار است با پردازنده اسنپدراگون ۷۷۵G، پشتیبانی از اینترنت ۵G و همچنین NFC راهی بازار شود. تقریبا می‌توان از این بابت هم مطمئن بود که شیائومی نماینده جدید خود را جولای امسال عرضه می‌کند. (ماه جولای میلادی از ۱۱ تیر تا ۱۰ مرداد ادامه دارد).

بیشتر بخوانید: نرم‌افزار یا سخت‌افزار؟ کدام یک مهم‌ترین بخش گوشی هوشمند را تشکیل می‌دهد؟

منبع: gsmarena

The post شیائومی در حال کار روی یک گوشی با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و زوم ۱۲۰ برابری است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala