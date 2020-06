در این مطلب به مقایسه گوشی هواوی Y7p با گلکسی A30s می‌پردازیم تا ببینیم کدام یک از این دو میان‌ رده عملکرد بهتری در زمینه‌های مختلف از خود نشان می‌دهند.

هواوی در تاریخ ۷ فوریه سال ۲۰۲۰ (۱۸ بهمن ۹۷) از گوشی Y7p رونمایی کرد. محصولی که از نرم‌افزارها و سرویس‌های گوگل اعم از پلی استور، نقشه گوگل، جیمیل و … بهره نمی‌برد و کاربران برای نصب برنامه‌های مورد نیاز خود باید به هواوی اپ گالری یا روش‌های دیگر متوسل شوند.

در طرف مقابل اما گلکسی A30s را داریم. گوشی هوشمندی با مشخصات سخت‌افزاری مناسب که برای انجام کارهای معمولی روزانه، درست مانند Y7p می‌توان روی آن حساب کرد. اما با این تفاوت که نماینده سامسونگ هیچ مشکلی از بابت برنامه ندارد و اگر قدرت سخت‌افزاری اجازه دهد می‌توانید از هرآنچه که درون پلی استور وجود دارد و مورد نیازتان است روی آن نصب کنید.

تفاوت عمده این دو گوشی اما به قیمت آن‌ها بر می‌گردد. جایی که گلکسی A30s تقریبا ۲۰۵ و هواوی Y7p نیز تقریبا ۱۴۰ یورو قیمت دارند. بنابراین انتخاب بین این دو گوشی واقعا سخت می‌شود. مخصوصا برای آن دسته از کاربرانی که انتظار زیادی از گوشی خود ندارند و لذا نبود سرویس‌های گوگل نیز برای آن‌ها مشکل خاصی در پی نخواهد داشت.

اما قیمت پایین یا بالا در بین میان رده‌ها معمولا تعیین کننده کیفیت نیست. بنابراین بهتر است به طور دقیق به مقایسه گوشی هواوی Y7p با گلکسی A30s بپردازیم تا مشخص شود آیا نماینده ارزان قیمت و اقتصادی هواوی شانسی در برابر میان رده سال گذشته و البته محبوب سامسونگ دارد یا خیر.

مقایسه گوشی هواوی Y7p با گلکسی A30s: طراحی و نمایشگر

نام محصول گلکسی A30s هواوی Y7p ابعاد بدنه ۷.۸ × ۷۴.۷ × ۱۵۸.۵ میلی‌متر ۸.۱ × ۷۶.۱ × ۱۵۹.۸ میلی‌متر وزن ۱۶۹ گرم ۱۷۶ گرم ساختار بدنه پلاستیک پلاستیک تعداد سیم‌کارت دو سیم‌کارت نانو دو سیم‌کارت نانو نوع نمایشگر سوپر امولد IPS LCD اندازه نمایشگر ۶.۴ اینچ ۶.۳۹ اینچ نسبت نمایشگر به بدنه ۸۴.۹٪ ۸۲.۴٪ وضوح تصویر / چگالی تصویر ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل / ۲۵۶ پیکسل بر هر اینچ ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل / ۲۶۹ پیکسل بر هر اینچ

طراحی این دو گوشی تا حدود زیادی شبیه به یکدیگر است. اگر از محل تعبیه دوربین سلفی و حسگر اثر انگشت فاکتور بگیریم، می‌توان گفت این دو محصول کاملا شبیه به یکدیگر هستند.

تفاوت بسیار کم در اندازه نمایشگر باعث شده هم A30s و هم Y7p از نظر وزن و ابعاد بسیار به یکدیگر نزدیک باشند. اما خب طبق معمول نماینده سامسونگ با اینکه اندکی بزرگ‌تر است اما ۷ گرم وزن کمتری دارد.

هر دو محصول از بدنه پلاستیکی بهره می‌برند که بهتر و با کیفیت‌تر از نمونه‌های بکار رفته در گوشی‌های قدیمی‌تر است و بازتاب نور، جلوه بسیار زیبایی هم به گوشی می‌دهد. در واقع همیشه در انتخاب بین دو گوشی، وقتی صحبت از طراحی می‌شود، سلیقه بیشترین تاثیر را دارد. مخصوصا بین این دو گوشی که از جنس بدنه و ظاهر مشابهی برخوردارند. شاید به خاطر ترکیب رنگی زیبا، Y7p نمای جذاب‌تری داشته باشد. هرچند آنچه که سامسونگ برای محصول خود در نظر گرفته نیز طرفداران خاص خود را دارد.

اما وقتی به بخش جلوی دستگاه می‌رسیم، اندکی به میزان تفاوت‌ها اضافه می‌شود. با اولین نگاه به دو گوشی می‌توانیم متوجه بزرگ‌ترین فرق بین آن‌ها در بخش دوربین سلفی شویم. جایی که هواوی ترجیح داد آن را در سمت چپ و به صورت حفره‌ای درون نمایشگر تعبیه کند اما از آن جایی که A30s جز اولین گوشی‌های بدون حاشیه به حساب می‌آمد، دوربین سلفی در آن به صورت v شکل طراحی شده است.

از آن جایی هم که اکثر پرچم‌دارها با دوربین سلفی حفره‌ای به بازار منتشر می‌شوند، شاید به صورت کلی بتوانیم ظاهر Y7p را مدرن‌تر و تا حدودی هم زیباتر بدانیم.

تفاوت بزرگ دیگر به نمایشگر بر می‌گردد. از نظر اندازه بین این دو گوشی تنها ۰.۱ اینچ اختلاف وجود دارد و گلکسی A30s بزرگ‌تر است. اما علی‌رغم این موضوع، این گوشی هم ابعاد کوچک‌تری دارد و هم ۷ گرم سبک‌تر است. بنابراین در دست داشتن نماینده ۶.۴ اینچی سامسونگ اندکی (شاید نامحسوس) راحت‌تر از محصول ۶.۳۹ اینچی هواوی خواهد بود.

به فناوری‌های بکار رفته در این نمایشگرها که برسیم باز هم تفاوت عمده‌ای را می‌بینیم. گلکسی A30s همانطور که احتمالا می‌دانید از فناوری سوپرامولد بهره می‌برد و در فضاهای سر بسته نظیر خانه عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. وضوح تصویر آن +HD یا به عبارتی ۷۲۰ × ۱۵۶۰ است که با در نظر گرفتن محدوده قیمتی می‌توان آن را مناسب دانست.

به طور کلی امولدها معروف به اشباع رنگ و به عبارتی زیباتر نشان دادن جزئیات به نسبت واقعیت هستند اما خب مزیت بزرگی که دارند مصرف کمتر انرژی است که حتی با فعال کردن حالت تیره (Dark Mode)، تاثیر مصرف بهینه آن را حس می‌کنید.

در طرف مقابل اما Y7p از نمایشگر LCD با فناوری IPS بهره می‌برد. وضوح تصویر یکسانی را به نسبت گلکسی A30s در این گوشی دریافت می‌کنید اما وقتی به تماشای جزئیات می‌رسیم، IPS را نه چندان زیبا و چشم‌نواز اما طبیعی می‌بینیم.

به لطف قابلیت خوبی که این نمایشگرها دارند، خوانایی متون در آن‌ها زیر نور آفتاب نیز بسیار آسان است اما خب مزیت بزرگی که با داشتن این نمایشگرها از دست می‌دهید، مصرف بهینه انرژی است. IPS LCD مصرف بیشتری به نسبت سوپر امولد دارد و حتی فعال کردن حالت تیره هم تاثیر چشمگیری روی طول عمر باتری نخواهد داشت.

بنابراین، اگر به دنبال نمایشگری با عملکرد بهتر در محیط‌های سر باز و زیر نور آفتاب هستید، گوشی Y7p می‌تواند انتخاب مناسب‌تری باشد. اما اگر به دنبال کنتراست بالا و عملکرد بهتر نمایشگر در محیط‌های بسته می‌گردید و مصرف انرژی نیز برایتان بسیار حائز اهمیت است، گلکسی A30s می‌تواند گزینه بهتری باشد.

مقایسه هواوی Y7p با گلکسی A30s: سیستم‌عامل و سخت‌افزار

نام محصول گلکسی A30s هواوی Y7p سیستم‌عامل / رابط کاربری اندروید ۹ (پای) / One UI 1.5 اندروید ۹ (پای) / EMUI 9.1، بدون سرویس‌های گوگل چیپست اگزینوس ۷۹۰۴ (لیتوگرافی ۱۴ نانومتری) کرین ۷۱۰F (لیتوگرافی ۱۲ نانومتری) مشخصات پردازنده هشت هسته / دو هسته Cortex-A73 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز و شش هسته Cortex-A53 با فرکانس ۱.۶ گیگاهرتز هشت هسته / چهار هسته Cortex-A73 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز و چهار هسته Cortex-A53 با فرکانس ۱.۷ گیگاهرتز گرافیک Mali-G71 MP2 Mali-G51 MP4 میزان حافظه داخلی و رم ۳۲GB 3GB RAM، ۶۴GB 4GB RAM، ۱۲۸GB 4GB RAM ۶۴GB 4GB RAM پشتیبانی از کارت حافظه جانبی بله / تا ۱ ترابایت بله (مشترک با سیم‌کارت) / تا ۵۱۲ گیگابایت

در بخش سیستم‌ عامل و سخت‌افزار اگرچه تفاوت چندانی نمی‌بینیم اما نکته بسیار تعیین کننده‌ای وجود دارد که حتما باید قبل از خرید این دو به آن توجه کنید. هر دو میان رده به سیستم عامل اندروید ۹ مجهز هستند. با این تفاوت که گلکسی A30s از رابط کاربری One UI 1.5 و Y7p نیز از رابط EMUI 9.1 بهره می برند.

علاقه به رابط کاربری خاص، کاملا به سلیقه مربوط می‌شود اما وقتی بدانیم نماینده هواوی از سرویس‌های گوگل پشتیبانی نمی‌کند احتمالا سلیقه هیچ نقشی نخواهد داشت. همانطور که می‌دانید هواوی یک سالی هست که مورد تحریم گوگل واقع شده و از سرویس‌ها و برنامه‌های این شرکت که همیشه در همه گوشی‌ها به صورت پیش فرض نصب می‌شوند استفاده نمی‌کند.

اگر گوشی Y7p را خریداری کنید می‌بینید نه جیمیل درون آن نصب است، نه پلی استور، نه نقشه گوگل و نه هیچ چیز دیگری مربوط به این شرکت. بنابراین نمی‌توانید از پلی استور هیچ برنامه‌ای دریافت کنید و باید همه آن‌ها را از اپ گالری هواوی یا منابع دیگر تهیه کنید.

البته روش‌های جایگزین برای نصب برنامه‌های گوگل درون گوشی‌های هواوی وجود دارد اما هیچ یک از آن‌ها رسمی نیست.

اما خب عدم دسترسی به سرویس‌های گوگل واقعا دست کاربر را در انجام بسیاری از کارها می‌بندد. از طرفی اگر با نداشتن جیمیل و پلی استور و نقشه گوگل کنار بیایید، می‌توانید همچنان با گوشی خود کار کنید چون اکنون این محصولات از پروژه متن باز اندروید بهره می‌برد.

بنابراین اگر عدم وجود سرویس‌های گوگل برایتان معضل بزرگی است، قطعا گلکسی A30s هم اکنون و هم برای آینده انتخاب بهتری است چون ۲ نسخه از اندروید را بدون هیچ گونه مشکل دریافت می‌کند. از طرفی Y7p اگرچه اندروید ۱۰ را دریافت می‌کند اما دارندگان آن از استفاده از سرویس‌های گوگل بی‌بهره خواهند بود.

درباره قدرت سخت‌افزاری، می‌توان گفت از نظر پردازنده Y7p قوی‌تر است. یکی از برتری‌های کرین ۷۱۰F، لیتوگرافی ۱۲ نانومتری آن است که باعث می‌شود در مصرف انرژی عملکرد بهینه‌تری را شاهد باشیم. دومین برتری کرین ۷۱۰F، هسته‌های پردازشی بکار رفته در چیپست‌ آن هستند. درواقع اگزینوس ۷۹۰۴ تنها ۲ هسته بزرگ Cortex-A73 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز در اختیار دارد و ۶ هسته باقی مانده را Cortex-A53 با فرکانس ۱.۶ گیگاهرتز تشکیل می‌دهند. در طرف مقابل اما کرین ۷۱۰F حضور دارد که به ۴ هسته پرسرعت Cortex-A73 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز و ۴ هسته Cortex-A53 با فرکانس ۱.۷ گیگاهرتز مجهز شده است.

از طرفی، Y7p از قابلیت GPU Turbo 3.0 نیز پشتیبانی می‌کند. نرم‌افزاری که تمام منابع سخت‌افزاری سیستم را حین انجام بازی آزاد کرده و قدرت سخت‌افزاری گوشی را در اختیار همان بازی قرار می‌دهد. این کار نه تنها باعث بهتر اجرا شدن بازی‌ها می‌شود بلکه مصرف باتری را نیز کاهش می‌دهد. طبق ادعای هواوی، بسته به نوع بازی، این قابلیت می‌تواند تا ۱۰ درصد مصرف انرژی را کاهش دهد.

در طرف مقابل اما گلکسی A30s هم گوشی خوبی برای انجام بازی است و نباید عملکرد آن را نا امید کننده دانست. پردازنده اگزینوس ۷۹۰۴ در کنار ۴ گیگابایت رم به خوبی می‌تواند با کرین ۷۱۰F که آن هم با ۴ گیگابایت رم همراه شده رقابت کند اما به خاطر کمتر بودن تعداد هسته‌های بزرگ و همچنین فرکانس پایین آن‌ها، در بنچمارک‌ها برتری Y7p را شاهد هستیم. برای مقایسه بهتر است به تصویر زیر نگاه کنید که امتیازات این دو پردازنده را در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد.

به خوبی می‌توانید مشاهده کنید در تمامی بنچمارک‌ها، از جمله بنچمارک معروف AnTuTu، که با بررسی قسمت‌های مختلف یک دستگاه، یک امتیاز کلی به آن می‌دهد، عملکرد پردازنده کرین ۷۱۰F بهتر از رقیب است. کرین ۷۱۰F در بخش تک و چند هسته‌ای نیز امتیاز بهتری به نسبت اگزینوس ۷۹۰۴ کسب کرد و به طور کلی برنده این رقابت است.

در بخش گرافیک، اگرچه A30s از مدل پیشرفته‌تر Mali-G71 MP2 استفاده می‌کند، اما این گرافیک دو هسته‌ای است و همین مسئله باعث یک سری محدودیت‌هایی در آن می‌شود. در طرف مقابل،‌ پردازنده گرافیکی Mali-G51 MP4 هواوی ۴ هسته داشته اما خب کلاس کاری پایین‌تری دارد.

در واقع اگزینوس ۷۹۰۴ از گرافیک سری ۷ و کایرین ۷۱۰F از گرافیک سری ۵ بهره می‌برد اما با در نظر گرفتن این که حافظه داخلی و میزان رم هر دو دستگاه برابر است (البته A30s نسخه ۱۲۸ گیگابایتی نیز دارد)، باید گفت به طور کلی، عملکرد سخت‌افزاری هواوی Y7p بهتر از گلکسی A30s است. هرچند در استفاده عادی شاید متوجه این تفاوت عملکرد نشوید.

مقایسه گوشی هواوی Y7p با گلکسی A30s: دوربین

نام محصول گلکسی A30s هواوی Y7p دوربین اصلی ۲۵ مگاپیکسل / دریچه‌ دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF) ۴۸ مگاپیکسل / دریچه‌ دیافراگم f/1.8 و فوکوس خودکار (PDAF) دوربین دوم ۸ مگاپیکسل فوق عریض / دریچه‌ دیافراگم f/2.2 ۸ مگاپیکسل فوق عریض، دریچه‌ دیافراگم f/2.4 دوربین سوم ۵ مگاپیکسلی سنسور عمق / دریچه‌ دیافراگم f/2.2 ۲ مگاپیکسلی سنسور سنجش عمق / دریچه‌ دیافراگم f/2.4 وضوح تصویر دوربین اصلی ۳۹۶۸ × ۵۲۸۸ پیکسل ۶۰۰۰ × ۸۰۰۰ پیکسل فیلم‌برداری با دوربین اصلی ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه دوربین سلفی قطره‌ای / ۱۶ مگاپیکسل / دریچه دیافراگم f/2.0 حفره‌ای / ۸ مگاپیکسل / دریچه دیافراگم f/2.0 فیلم‌برداری فیلم‌برداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) فیلم‌برداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS)

مقایسه گوشی هواوی Y7p با گلکسی A30s در بخش دوربین ما را به شباهت‌های کمی می‌رساند. اگرچه هر دو گوشی به سه دوربین مجهز شده‌اند و اتفاقا هر سه این دوربین‌ها کاربرد مشابهی دارند اما اندازه و قابلیت‌ آن‌ها تا حدودی متفاوت است.

در گلکسی A30s، یک دوربین ۲۵ مگاپیکسلی اصلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.7 و قابلیت فوکوس خودکار و تشخیص فاز را شاهد هستیم که یک دوربین ۸ مگاپیکسلی فوق عریض با اندازه لنز ۱۳ میلی‌متر و گشودگی دیافراگم f/2.2 و یک سنسور ۵ مگاپیکسلی تشخیص عمق با گشودگی دیافراگم f/2.2 آن را همراهی می‌کنند.

هواوی Y7p اما از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 بهره می‌برد که یک دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی و سنجش عمق ۲ مگاپیکسلی نیز در کنار آن حضور دارند. با تکنیک ترکیب پیکسل‌ها (۴ در ۱)، نماینده هواوی می‌تواند تصاویری با کیفیت حتی در نور شب ثبت کند. معمولا تکنیک ترکیب پیکسل‌ها در گوشی‌های گران قیمت‌تر با دوربین بهتر مورد استفاده قرار می‌گیرد اما می‌بینیم در گوشی ارزان قیمت هواوی نیز امکان تجربه آن فراهم شده است.

انتظار نداشته باشید در نور شب، Y7p معجزه کند. این گوشی از قابلیت‌های جذابی چون Super Night Shot بهره می‌برد تا بتواند در تاریکی عکس‌های قابل قبولی ثبت کند. در این حالت، گوشی عکس‌های زیادی را با نوردهی متفاوت ثبت می‌کند و سپس با ترکیب آن‌ها، بهترین عکس را برایتان به نمایش در می‌آورد.

در گوشی رقیب یک سنسور ۲۵ مگاپیسکلی را شاهد هستیم که اصلا از حالت شب پشتیبانی نمی‌کند. لذا در شرایطی که نور کم است، جزئیات کمتری را با آن دریافت می‌کنید. همینطور عملکرد این دوربین به خوبی Y7p نیست اما کیفیت قابل قبولی دارد.

از طرفی سنسور فوق عریض گلکسی A30s نیز عملکرد بهتری چه در نمایش جزئیات و چه در محدوده تحت پوشش به نسبت رقیب از خود نشان می‌دهد (۱۲۳ درجه برای گلکسی و ۱۲۰ درجه برای هواوی) اما نباید از هیچ کدام انتظار داشت در نور شب، تصاویر فوق عریض خوبی ثبت کنند.

وقتی به دوربین سلفی می‌رسیم، نماینده سامسونگ یک سنسور ۱۶ مگاپیکسلی دارد که باعث می‌شود حین ثبت تصاویر، جزئیات بیشتری را شاهد باشیم. همینطور وقتی در حالت Live Focus عکاسی می‌کنید، تار شدن پس زمینه به خوبی صورت می‌گیرد. اما Y7p به خاطر بهره‌مندی از سنسور ۸ مگاپیکسلی، نه تنها از نظر کیفیت ضعیف‌تر از رقیب است بلکه از نظر تار کردن پس زمینه نیز به آن اندازه خوب عمل نکرد.

هر دو محصول قابلیت فیلم‌برداری با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه در وضوح تصویر Full HD را دارند و کیفیت ویدئو‌های ثبت شده توسط دوربین‌های هر دو گوشی نیز رضایت بخش است. همچنین کاربر می‌تواند با همین وضوح و همین سرعت با دوربین سلفی نیز فیلم‌برداری کند.

مقایسه گوشی هواوی Y7p با گلکسی A30s: باتری، کیفیت صدا و اتصالات

نام محصول گلکسی A30s هواوی Y7p باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت از نوع لیتیوم پلیمر ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت از نوع لیتیوم پلیمر شارژر ۱۵ واتی درون جعبه ۱۰ واتی درون جعبه بلندگو یک عدد یک عدد جک ۳.۵ میلی‌متری صدا دارد دارد درگاه ارتباطی USB Type-C 1.0 microUSB 2.0 رادیو دارد دارد

سامسونگ برای گلکسی A30s، مشابه بسیاری از میان‌رده‌های دیگر، از یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی از نوع لیتیوم پلیمر استفاده کرده که از شارژر سریع ۱۵ واتی پشتیبانی می‌کند. خوشبختانه این شرکت آداپتور ۱۵ واتی آن را نیز درون جعبه قرار داده تا بتوانید در کمتر از یک ساعت‌ (حدودا ۵۱ دقیقه)، گوشی را از ۰ تا ۵۰ درصد شارژ کنید. با استفاده از این شارژر قدرتمند می‌توانید در مدت ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه، شارژ گوشی را از ۰ به ۱۰۰ برساند که مدت زمان نسبتا خوبی است.

در رابطه با نگهداری شارژ هم باید گفت عملکرد A30s بسیار رضایت بخش است. از آن جایی که نمایشگر بکار رفته در این گوشی کیفیت بالایی ندارد، می‌توانید با استفاده معمولی، تا ۱ و نیم روز هم روی باتری این محصول حساب کنید. در غیر این صورت، اگر استفاده سنگینی از گوشی خود می‌کنید تا یک روز کامل می‌توانید با آن کار کنید.

در طرف مقابل اما Y7p قرار دارد که حجم مشابهی از باتری را در خود جای داده اما نکته ناامید کننده دقیقا جایی است که به جای پورت USB-C، یک پورت قدیمی microUSB 2.0 دریافت می‌کنید که بسیار عجیب بود! این گوشی از شارژر ۱۰ واتی بهره می‌برد اما از قابلیت شارژ سریع پشتیبانی نمی‌کند. البته از نظر طول عمر، عملکرد این محصول تا حد زیادی به رقیب شباهت دارد.

اما جالب اینجاست وقتی به شارژ کردن گوشی می‌رسیم شرایط آنقدرها متفاوت نیست. Y7p بعد از ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه، گوشی را از ۰ به ۶۰ درصد می‌رساند و در عرض ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه نیز آن را به صورت کامل شارژ می‌کند. این یعنی تنها ۲۰ دقیقه بیشتر از A30s که واقعا دور از انتظار بود. با این حال در گلکسی A30s، سرعت شارژ بیشتر بود و خب باید این محصول را برنده این بخش اعلام کنیم.

هر دو گوشی در شرایطی که تحت فشار فعالیت سنگین قرار نگیرند می‌توانند به راحتی تا یک روز و نیم هم شما را همراهی کنند اما اگر جز آن دسته از کاربرانی هستید که زیاد با گوشی کار می‌کنید، احتمالا بعد از پایان روز باید آن را شارژ کنید.

مقایسه گوشی هواوی Y7p با گلکسی A30s: امنیت و سنسورها

نام محصول گلکسی A30s هواوی Y7p حسگرها قطب‌نما (Compass)، شتاب‌سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)

اثر انگشت اپتیکال زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) قطب‌نما (Compass)، شتاب‌سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)

ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) تشخیص چهره دارد دارد

در این بخش اگرچه همه چیز برابر است، اما حسگر اثر انگشت نماینده هواوی را روی پنل پشتی آن شاهد هستیم و لذا عملکرد بهتری به نسبت نسخه اپتیکال بکار رفته در رقیب دارد. در واقع حسگر اثر انگشت درون صفحه حتی در گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ هم کیفت قابل قبولی ندارند و به همین خاطر احتمالا از این نظر، Y7p را بیشتر می‌پسندید چون در کسری از ثانیه (۰.۳ ثانیه)، می‌توانید عملیات تشخیص اثر انگشت را انجام داده و وارد گوشی شوید. البته هر دو گوشی از روش دومی نیز برای باز کردن قفل بهره می‌برند که تشخیص چهره است. اما خب نمی‌توان آنقدرها روی کیفیت و عملکرد امن آن حساب کرد.

مقایسه گوشی هواوی Y7p با گلکسی A30s: قیمت

قیمت گوشی‌های سامسونگ معمولا زیاد است و این مسئله اصلا به پرچم‌دارهای این شرکت محدود نمی‌شود. در حال حاضر گلکسی A30s با قیمت ۲۰۵ تا ۲۴۰ دلار از طریق وب‌سایت آمازون در دسترس قرار دارد این در حالی است که هواوی Y7p در محدوده قیمتی ۱۹۰ دلار قرار می‌گیرد. نماینده هواوی هنوز در بازار ایران برای خرید در دسترس قرار ندارد اما می‌توانید با کلیک روی لینک پایین، به صفحه خرید گلکسی A30s هدایت شوید.

مشاهده گلکسی A30s در دیجی‌کالا

جمع‌بندی

برای خرید یک گوشی اقتصادی در محدوده قیمتی ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان، هم گلکسی A30s و هم Y7p می‌توانند یکی از بهترین انتخاب‌ها باشند. هر کدام از این دو گوشی مزیت‌هایی دارند که می‌توانند در تصمیم شما برای خرید موثر باشند. مثلا سامسونگ در میان‌رده خود از پنل سوپر امولد استفاده کرده است، اما در عوض صفحه نمایش Y7p زیر نور آفتاب خوانایی بهتری دارد.

قدرت سخت افزاری میان‌رده هواوی نیز بالاتر است، اما گوشی سامسونگ از سرویس‌های گوگل پشتیبانی می‌کند. در نهایت نیز به یکی از موثرترین عوامل در تصمیم گیری می‌رسیم یعنی قیمت که در این بخش هواوی Y7p واقعا گزینه مقرون به صرفه‌تری به حساب می‌آید.

اما در آخر بهتر است نگاهی بیندازیم به برتری‌های این دو محصول به نسبت یکدیگر تا نتیجه‌گیری کمی آسان‌تر شود.

برتری‌های Y7p به نسبت گلکسی A30s

قدرت سخت‌افزاری بیشتر

پشتیبانی از حالت شب در دوربین

دوربین اصلی با کیفیت‌تر

دقت و سرعت بیشتر حسگر اثر انگشت

قیمت کمتر

برتری‌های گلکسی گلکسی A30s به نسبت Y7p

پشتیبانی از شارژ سریع ۱۵ واتی در مقابل شارژر ۱۰ واتی Y7p

نمایشگر Super Amoled با مصرف بهینه‌تر انرژی

پشتیبانی از نرم‌افزارها و سرویس‌های گوگل

ضخامت و وزن کمتر

دوربین سلفی با کیفیت‌تر

لطفا نظرات خود را در رابطه با گوشی‌های هواوی Y7p و گلکسی A30s با ما به اشتراک بگذارید.

