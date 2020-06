به گزارش یکی از تامین کنندگان اپل، تاریخ عرضه آیفون ۱۲ به تعویق خواهد افتاد

معمولا گوشی‌های آیفون در سه ماه سوم سال میلادی معرفی و راهی بازار می‌شدند اما امسال به خاطر شیوع ویروس کرونا، تاریخ عرضه آیفون ۱۲ و برادران بزرگ‌ترش به تعویق افتاد و به سه ماه چهارم موکول شد.

به گزارش وب‌سایت بلومبرگ، خبر تعویق عرضه آیفون‌های جدید از طریق مدیرعامل شرکت برادکام (Broadcom) منتشر شد؛ شرکتی که وظیفه تامین چیپ‌های وای فای، چیپ‌های فرکانس رادیویی برای اتصال داده و بلوتوث گوشی‌های آیفون را بر عهده دارد.

هاک تن، مدیرعامل برادکام، طی تماسی که روز پنج شنبه داشت اعلام کرد یکی از «مشتریان اصلی آن‌ها از آمریکای شمالی»، محصولات خود را با تاخیر نسبتا زیادی راهی بازار خواهد کرد. اگرچه نامی از اپل در این بین به میان نیامد، اما هاک تن همیشه برای اشاره به آن‌ها از چنین اصطلاحی استفاده می‌کند.

در توضیح اینکه این تاخیر چه عواقبی برای شرکت برادکام خواهد داشت، هاک تن گفت افزایش درآمدی که آن‌ها هر سال در همین محدوده تجربه می‌کردند، امسال یک فصل به تاخیر خواهد افتاد.

اپل معمولا آیفون‌های خود را در ماه سپتامبر معرفی و راهی بازار می‌کند. اما خب به خاطر شیوع ویروس کرونا، این شرکت مجبور به تعویق تاریخ عرضه آیفون ۱۲ شد. حتی برخی از تامین کنندگان اپل نیز مجبور به تعطیل کردن شرکت خود شدند و همین مسئله زنجیره تامین را به شدت دچار مشکل کرد.

طبق آخرین خبرها، شنیده بودیم اپل ماه نوامبر را برای معرفی محصولات خود در نظر دارد که با توجه به گفته‌های هاک تن مبنی بر تعویق تاریخ عرضه به فصل آخر، احتمالا ماه نوامبر تاریخ معرفی محصولات جدید کوپرتینویی‌ها خواهد بود.

هرچند این تغییر به نظر حتمی می‌آید اما باز هم ممکن است خبرهای بیشتری در رابطه با آن منتشر شود. بنابراین برای اطلاع از تاریخ دقیق عرضه آیفون‌ها باید حداقل تا فصل سوم منتظر بمانیم.

