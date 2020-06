یکی از افشاگران مشهور که با نام کاربری Digital Chat Station فعالیت می‌کند، مدعی شده که تعدادی از گوشی‌های مبتنی بر تراشه پرچم‌دار اسنپ‌دراگون ۸۷۵ از دوربین زیر نمایشگر بهره می‌برند.

انتظار می‌رود در ماه دسامبر تراشه اسنپ‌دراگون ۸۷۵ از جانب کوالکام رسما معرفی شود که پردازنده آن احتمالا مجهز به هسته‌های پردازشی Cortex-X1 و Cortex-A78 خواهد بود. علاوه بر این موضوع، باید خاطرنشان کنیم شرکت‌های مختلف چند سالی است که مشغول توسعه‌ی فناوری دوربین زیر نمایشگر هستند.

در این میان، شرکت‌های اوپو و شیائومی نمونه‌های اولیه این فناوری را در معرض نمایش قرار داده‌اند ولی همچنان چالش‌های زیادی در راه این مشخصه قرار دارد و به همین خاطر هنوز گوشی دارای این قابلیت راهی بازار نشده است.

مدتی قبل، مدیر کل برند ردمی اعلام کرد که نمایشگرهای مبتنی بر رزولوشن بالا، نمی‌توانند نور زیادی را به سنسور دوربین سلفی منتقل کنند و این موضوع منجر به تاریک‌تر شدن تصاویر و کاهش کیفیت آن‌ها می‌شود. این مقام ارشد شیائومی گفته که بهره‌گیری از نمایشگرهای رزولوشن پایین هم راهکار مناسبی محسوب نمی‌شود و مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند.

در همین رابطه می‌توانیم به شایعاتی اشاره کنیم که طبق آن‌ها، کمپانی HMD قصد دارد گوشی پرچم‌دار نوکیا ۹.۲ را با دوربین زیر نمایشگر معرفی کند. اگر HMD موفق به بهره‌گیری از این تکنولوژی شده، پس در نهایت در سال آینده گوشی‌های متعددی همراه با این قابلیت روانه‌ی بازار می‌شوند.

