ساعاتی قبل، سایت DxOMark گزارش مربوط به بررسی دوربین وان پلاس ۸ پرو را منتشر کرد. این دوربین موفق به دریافت امتیاز ۱۱۹ شده و در جایگاه دهم قرار گرفته است. این یعنی دوربین این گوشی از عملکرد بهتری نسبت به مواردی مانند گلکسی اس ۲۰ پلاس و آیفون ۱۱ پرو مکس بهره می‌برد.

برای افرادی که با این سایت ناآشنا هستند، باید بگوییم که DxOMark یک سایت مشهور در زمینه‌ی بررسی انواع دوربین‌ها به حساب می‌آید و اخیرا بررسی اسپیکر گوشی‌های هوشمند را هم آغاز کرده است. در رابطه با دوربین وان پلاس ۸ پرو هم باید بگوییم در زمینه عکس‌برداری و فیلمبرداری به ترتیب موفق به دریافت امتیاز ۱۲۶ و ۱۰۳ شده است.

در زمینه عکاسی، دوربین این گوشی به دلیل ثبت دقیق رنگ‌ها و نوردهی مناسب مورد ستایش قرار گرفته است. همچنین در این گزارش به عملکرد مناسب دوربین تله‌فوتو هم اشاره شده.

دوربین این گوشی در اغلب شرابط مطلوب قادر به ثبت جزییات مناسبی است و فوکوس خودکار آن هم عملکرد دقیق و سریعی دارد. در زمینه‌ی نکات منفی هم می‌توان به ضعف تراز سفیدی یا White Balance در محیط‌های بیرونی، تاریک بودن عکس‌ها و افزایش نویز در محیط‌های کم‌نور و ضعف‌های مربوط به دوربین اولترا واید اشاره کرد.

در رابطه با فیلمبرداری هم دوربین این گوشی در زمینه‌ی دقت رنگ، نوردهی مناسب و ثبت جزییات گسترده مورد ستایش قرار گرفته است. در این میان باید به عملکرد بسیار خوب لرزشگیر دوربین اصلی هم اشاره کنیم. از میان ضعف‌ها هم می‌توانیم وجود نویزها در شرایط نوری مختلف، بی‌ثباتی جزئی در عملکرد فوکوس خودکار و نوردهی نامناسب سایه‌ها در حالت فیلمبرداری HDR را نام ببریم.

طی چند سال گذشته، دوربین گوشی‌های وان‌پلاس مورد انتقاد زیادی قرار می‌گرفتند ولی به نظر می‌رسد حداقل در رابطه با وان پلاس ۸ پرو، شاهد ارائه‌ی دوربین باکیفیتی هستیم که در برابر رقبا حرف زیادی برای گفتن دارد.

