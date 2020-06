مشخصات شارژر گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی Z Flip 5G منتشر شد

امروز دو گوشی گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی Z Flip 5G گواهی ۳C خود را دریافت کردند که به لطف آن، مشخصات شارژر این دو محصول نیز مشخص شد.

با توجه به آنچه که اخیرا پیرامون گوشی گلکسی نوت ۲۰ منتشر شده، می‌دانیم این محصول از باتری‌ قوی‌تری به نسبت سری گذشته برخوردار است اما سرعت شارژ آن ظاهرا تغییر خاصی نمی‌کند.

کاربر باید به کمک شارژر ۲۵ واتی که درون جعبه نوت ۲۰ قرار دارد آن را شارژ کند. این دقیقا همان شارژری است که در نوت ۱۰ مورد استفاده قرار گرفت و حتی در نوت ۲۰ پلاس نیز وجود خواهد داشت. بدین ترتیب، فاصله بین دو پرچم‌دار سامسونگ در سال ۲۰۲۰ حداقل در بخش شارژر کم خواهد بود.

گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس به ترتیب از باتری‌های ۴۳۰۰ و ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برند که این میزان در مقایسه با ۳۵۰۰ و ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نسل گذشته پیشرفت بسیار خوبی به حساب می‌آید.

در این تصاویر هیچ حرفی از شارژر ۴۵ واتی به میان نیامده و این در حالی است که گلکسی نوت ۱۰ پلاس، گلکسی اس ۲۰ اولترا ۵G و حتی اس ۱۰ لایت هم از این شارژر بهره می‌برند. البته همه این مدل‌ها با شارژر ۲۵ واتی درون جعبه راهی بازار شدند و کاربر می‌بایست برای خرید مدل ۴۵ واتی به صورت جداگانه هزینه می‌کرد.

گوشی تاشو گلکسی Z Flip 5G هم با همان شارژر ۱۵ واتی مدل فعلی راهی بازار می‌شود ولی نکته عجیب در رابطه با این محصول این است که به نظر می‌رسد، اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس وظیفه امور پردازشی آن را بر عهده خواهد داشت و نه اسنپدراگون ۸۶۵.

گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی Z Flip با رابط کاربری One UI 2.5 راهی بازار می‌شوند که به نوعی می‌توان آن را نمونه بهبود یافته نسخه فعلی دانست. هر دو محصول هم احتمالا در یک تاریخ معرفی و عرضه خواهند شد اما گفته می‌شود معرفی گلکسی فولد ۲ نیز در رویداد آنپکد سامسونگ رخ خواهد داد.

مشخص نیست آیا سامسونگ واقعا می‌خواهد دو گوشی تاشو متفاوت خود را در یک رویداد رونمایی کند یا خیر که البته رخ دادن چنین اتفاقی کمی عجیب هم خواهد بود.

علاوه بر گوشی، افشاگری با نام ایشان آگارول گفته غول کره‌ای در حال کار روی ساعت‌های هوشمند جدیدی نیز از سری گلکسی واچ است اما در رابطه با جزئیات آن اطلاعاتی در اختیار نداریم.

نظر شما در رابطه با مشخصات شارژر گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس چیست؟ آیا این میزان را برای پرچم‌دار سال ۲۰۲۰/۲۰۲۱ مناسب می‌دانید؟

