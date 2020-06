واژه انگلیسی Techno-Nationalism به معنی برخورد میهن‌پرستانه و جانبدارانه در حوزه فناوری به نفع کشور خود است. این مفهوم سابقه استفاده بسیاری در دنیای سیاست دارد. به عنوان مثال احساسات و برخوردهای میهن‌پرستانه به وجود آمده در رقابت فضایی بین شوروی و آمریکا یک نمونه بارز از این نوع برخوردهای بی منطق و مبتنی بر علاقه‌های ملی و کشوری به حساب می‌آید. طبیعی است که همه دوست دارند که کشورشان در حوزه تکنولوژی، حرف نخست را بزند. مخصوصا برتری در حوزه تکنولوژی که می‌تواند منجر به افزایش سرعت پیشرفت یک کشور شود.

با ظهور چین به عنوان یک قدرت جهانی و رشد روزافزون اقتصاد این کشور در چند دهه اخیر، رقابت این قدرت نوظهور جهانی با آمریکا به عنوان قدرت سنتی جهان قابل پیش‌بینی بود. این رقابت و برخورد سیاسی و اقتصادی از سال ۲۰۱۸ با اقدامات عمده آمریکا جهت تحریم بخش‌های اقتصادی چین و قراردادن تعرفه‌های بیشتر برای واردات از این کشور، وارد مرحله جدیدی شد و تبدیل به یک مبارزه علنی یا جنگ اقتصادی شده است.

اما به غیر از برخورد مستقیم با کشور چین، آمریکا تصمیم گرفت هوآوی را به عنوان غول تکنولوژی چین و یکی از موفق‌ترین شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و تلفن همراه تحت فشار بگذارد. تحریم‌های آمریکا شامل قطع همکاری شرکت‌های آمریکایی با این شرکت چینی است که شامل حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تولید تلفن همراه می‌شود.

شروع اتهام‌زنی و کارشکنی‌های آمریکا در قبال شرکت هوآوی مدت‌ها قبل‌تر از شروع رسمی تحریم آغاز شده بود. در ادامه تعدادی از این اتفاقات آمده است.

تمام این اتهام‌ها و محدودیت‌ها در حالی به هوآوی نسبت داده شده که این شرکت بالاترین میزان بررسی و ارزیابی توسط سازمان‌ها و دولت‌های مختلف را دارد و تمامی آزمون‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشته و تا به حال هیچ مشکل و مورد امنیتی عمده‌ای در شبکه‌های هوآوی گزارش نشده است.

اصلی‌ترین دلیل عنوان‌شده از سوی رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ در مورد تحریم هوآوی، مساله امنیتی ایالات متحده آمریکا و اختلال هوآوی در امنیت ملی آمریکا به کمک دستگاه‌هایش است. هوآوی علاوه بر اینکه دومین شرکت در صنعت گوشی هوشمند از لحاظ فروش در دنیا محسوب می‌شود، بزرگترین شرکت در صنایع مخابراتی نیز به حساب می‌آید. آمریکا در حالی روی این اتهامات اصرار دارد که تاکنون هیچ مدرکی برای آن ارائه نکرده و از طرفی با آنکه این اتهامات مربوط به بخش مخابراتی هوآوی می‌شود، اما این تحریم‌ها شامل بخش گوشی‌های هوشمند هوآوی نیز می‌شود که غیرمنطقی و بی پایه است، چرا که هوآوی حضور کمرنگی در بازار ایالات متحده در بخش گوشی هوشمند دارد و گوشی هوشمند چندانی به آمریکا صادر نمی‌کند.

در حاشیه نشست با گروه‌های کشاورزی آمریکا که در رابطه با مشکلات پیش آمده برای کشاورزی آمریکا بر اثر جنگ تجاری با چین برگزار شد، ترامپ اظهارات ضد و نقیض دیگری را مطرح کرده که بی‌اساس بودن اتهامات مطرح شده را بیشتر از پیش نمایان می‌کند. به گفته او هوآوی امنیت سایبری آمریکا را به خطر انداخته اما اگر چین راضی به عقد قراردادی تجاری با آمریکا شود که منافع آمریکا در آن تضمین بشود، هوآوی می‌تواند از تحریم‌ها خارج شود. سوال اینجاست که اگر امنیت سایبری آمریکا توسط هوآوی در خطر است، چگونه می‌توان به واسطه یک قرارداد تجاری دوباره اجازه همکاری هوآوی با آمریکا داده شود؟ آیا یک قرارداد تجاری ضامن حفظ امنیت ایالات متحده خواهد بود؟ یا از اساس اتهام‌های وارد شده غیر واقعی بوده و جهت جلوگیری از موفقیت و پیشرفت هوآوی طراحی شده است؟

دلایل اصلی کدامند؟

بر اساس آمار اقتصادی سال گذشته اپل به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های دنیا و حوزه فناوری، با کاهش فروش در سال میلادی گذشته جایگاه خود را به عنوان دومین شرکت بازار گوشی‌های هوشمند از دست داده است. یکی از دلایل این اتفاق عرضه گوشی‌های با کیفیت و خوش قیمت توسط هوآوی بود که توانست توجه بسیاری از افراد در دنیا را به خود جلب کرده و فروش بیش از ۲۰۰ میلیون عدد گوشی در سال گذشته را برای هوآوی به ارمغان بیاورد. این تغییر بزرگ در بازار و از دست رفتن جایگاه آمریکا در این بخش احساسات ملی‌گرایانه آمریکایی که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد را تحریک کرد تا به هر شکل ممکن جایگاه از دست رفته برای آمریکا بازگردد، حتی به کمک تحریم‌های ناعادلانه. تحریم‌هایی که غیر منطقی بودنشان به اثبات رسید.

نکته دیگر اینکه هوآوی به کمک سرمایه‌گذاری مالی و زمانی بسیار، موفق به ارائه قویترین شبکه نسل پنج تلفن همراه جهان شده است که حداقل نزدیک به یک سال از نزدیک‌ترین رقیب خود جلوتر بوده و تنها شبکه نسل پنج آماده بهره‌برداری در جهان به حساب می‌آید. نکته‌ای که می‌تواند سود سرشاری را نصیب شرکت هوآوی کرده و البته باعث نارضایتی رقبای این شرکت مانند شرکت‌های آمریکایی شود.

به هرحال این نقطه پایان جنگ تجاری دو قدرت بین‌المللی یعنی آمریکا و چین نخواهد بود و این روند تا رسیدن به تعادلی بین‌المللی و تعریف دوباره قدرت در جهان ادامه پیدا خواهد کرد. چین در پی کسب جایگاهی متناسب با قدرت کنونی‌اش در دنیا و آمریکا در پی حفظ قدرت سنتی خویش است. در این میان باید منتظر ماند و دید که در پی تحولات آتی کدام یک از این دو حریف موفق به شکست حریف قدر خود خواهد شد یا این که در نهایت این دو ابر قدرت به زندگی مسالمت آمیز کنار یکدیگر عادت می‌کنند.

