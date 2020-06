The post آیا HMS برای کاربران ایرانی گوشی‌های جدید هواوی محدودیتی دارد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

هواوی برای عرضه گوشی‌های جدید خود که در بستر HMS عرضه می‌شوند، تمهیدات خاصی را برای مشتریان خود در تمام کشورها از جمله مشتریان ایرانی در نظر گرفته تا هنگام استفاده از سرویس‌های موبایلی این شرکت تجربه خوشایندی داشته باشند و با محدودیتی در استفاده از قابلیت‌ها و امکانات گوشی هوشمند خود روبه‌رو نشوند.

محدودیت‌های مختلف در روابط تجاری و سیاسی میان چین و آمریکا، دامن هوآوی به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده تجهیزات مخابراتی جهان را هم گرفته است. این محدودیت‌ها باعث شد تا هوآوی به سراغ ایجاد اکوسیستم اختصاصی خود روی سیستم‌عامل اندروید رفته تا دیگر وابستگی به گوگل نداشته باشد. به همین دلیل متخصصان هوآوی به توسعه سرویس‌های موبایلی ویژه هوآوی را سرعت دادند و این سرویس‌ که از آن به اختصار با عنوان HMS (Huawei Mobile Services) یاد می‌شود، در اختیار کاربران محصولات هوآوی قرار گرفت.

سوال اینجاست که با توجه به محدودیت‌هایی که همواره کاربران ایرانی به دلایل مختلف در استفاده از اپلیکیشن‌ها، سرویس‌ها یا بسترهای نرم‌افزاری شرکت‌های بین‌المللی، به ویژه در پلتفرم گوشی‌های هوشمند شاهد بوده‌اند، هنگام استفاده از HMS نیز همچنان برقرار است؟ هوآوی چه تمهیداتی را برای کاربران ایرانی در نظر گرفته تا بتوانند بدون مشکل، از پلتفرم ایجاد شده استفاده کنند؟

با طرح این دو پرسش، نگاهی به اقدامات انجام شده در این خصوص خواهیم داشت.

بومی‌سازی سرویس‌ها

در وب‌سایت https://huaweimobilefarsi.com/app-gallery حدود ۲۰۰ مورد از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌ها و بازی‌های اندرویدی ایرانی و خارجی که روی گوشی‌های HMS سازگاری کاملی دارد برای کاربران ایرانی معرفی شده است. در میان این عنوان‌ها، اپلیکیشن‌های پرطرفداری مانند اینستاگرام، واتس‌اپ و لینکدین وجود دارند و برنامه‌های موبایل ‌بانک ایرانی تا اپلیکیشن‌های خرید و فروش در بازار ایران نیز به چشم می‌خورد.

برای بومی‌سازی هرچه بیشتر و بهتر، کافه بازار به عنوان یکی از مطرح‌ترین فروشگاه‌های نرم‌افزاری مخصوص گوشی‌های هوشمند در ایران، روی گوشی‌های هوآوی در دسترس است تا کاربران کنار اپ گالری هوآوی و Apkpure بتوانند برنامه‌ها و اپلیکشین‌های مورد نیاز خود را از محیطی آشنا و ساده‌تر نیز دریافت کنند.

از تمرکز روی اپلیکیشن‌های مطرح تا گسترش پوشش عنوان‌ها

هیچ کاربری دوست ندارد با مشکل نبود امکان استفاده از اپلیکیشن‌های محبوب و پرکاربرد روی گوشی هوشمند‌ خود روبه‌رو شود. به همین دلیل هوآوی در تلاش است تا نسخه HMS اپلیکیشن‌های مطرح و محبوبی که هنوز سازگاری کاملی ندارند را هر چه سریعتر برای کاربران آماده کند. بازار ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های موبایلی در ایران نیز در حال همکاری با پروژه HMS هستند. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از اپلیکیشن‌های محبوب و پرکاربرد ایرانی با HMS هماهنگ شده و تعداد بیشتری نیز در حال کار روی ارائه نسخه سازگار با HMS هستند.

ایجاد بستر آموزشی

شاید هنگامی که گفته شود سرویس‌های موبایلی هوآوی (HMS)‌ به جای سرویس‌های موبایلی گوگل (GMS) ارائه شده، کاربر احساس کند هنگام کار با آن بسیار محدود خواهد شد و به تعدادی از برنامه‌های کاربردی دسترسی ندارد. با این که هر اکوسیستم و فضای نرم‌افزاری جدید، تفاوت‌هایی دارد، اما این به معنی محدودیت و بن‌بست کاربر نیست. در این خصوص، هوآوی سعی کرده با استفاده از سازوکارهای مختلف کاربر را با محیط، قابلیت‌هایش و نحوه تعامل با آن آشنا کند.

هوآوی پیاده‌سازی راهکارهایی مانند آموزش افراد متخصص و همچنین ارائه دفترچه آموزش کامل HMS را تدارک دیده است. همچنین ویدئوهایی درباره موضوع‌های مختلف استفاده از HMS تهیه شده تا در اختیار کاربران ایرانی قرار بگیرد.

پشتیبانی مناسب

پس از بومی‌سازی و ارائه محتواهای آموزشی مناسب، نوبت به ایجاد پلتفرم پشتیبانی می‌رسد تا به سوالات، نظرات کاربران رسیدگی شود. در این خصوص، تماس با کاربران پس از خرید گوشی‌ها جهت دریافت بازخورد تجربه کاربری آنها، در دستور کار قرار گفته است.

کاربران می‌توانند بدون محدودیت، برای خود شناسه هوآوی (Huawei ID) بسازند تا علاوه بر امکان تعامل بیشتر و بهره‌مندی از سرویس‌های مختلف، از فروشگاه نرم‌افزاری هوآوی (اپ گالری) استفاده کنند و به فضای ابری رایگان با ظرفیت ۵ گیگابایت دسترسی داشته باشند.

باید درنظر داشت، که علی‌رغم وجود محدودیت‌های ایجاد شده در استفاده از سرویس‌های موبایلی گوگل، کاربران همچنان می‌توانند از اپلیکیشن‌هایی با عملکرد مشابه استفاده کنند. به عنوان مثال می‌توان به امکان استفاده از دستیار دیجیتالی هوآوی یا مرورگر کارآمد این شرکت اشاره کرد.

به طور کلی، هوآوی مصمم است تا اکوسیستم نرم‌افزاری خود را با قدرت توسعه دهد و برای همین موضوع بیش از یک میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. با توجه به سرعت رشد این اکوسیستم در کشورهای مختلف، به نظر می‌رسد در آینده نه چندان دور هوآوی از لحاظ نرم‌افزاری نیز رقیبی جدی برای شرکت‌های آمریکایی شود.

منبع متن: digikala