تاریخ احتمالی معرفی گلکسی نوت ۲۰ فاش شد

گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ سامسونگ از جمله مهم‌ترین گوشی‌هایی هستند که در چند ماه آینده معرفی خواهند شد. سامسونگ در چند سال گذشته گوشی‌های گلکسی نوت را در ماه آگوست معرفی کرده و ظاهرا امسال هم بار دیگر این کار تکرار می‌شود.

روز گذشته، دو نفر از افشاگران اعلام کردند که مراسم معرفی گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) برگزار خواهد شد. به دلیل بحران کرونا، این مراسم به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود. این در حالی است که طی سال‌های گذشته، گوشی‌های گلکسی نوت در جریان مراسم‌های بزرگ و پر زرق‌وبرقی معرفی می‌شدند.

احتمالا در کنار گلکسی نوت ۲۰، از گوشی تاشو گلکسی فولد ۲ هم رونمایی می‌شود.

باید خاطرنشان کنیم این اطلاعات رسما اعلام نشده و شاید سامسونگ تاریخ دیگری را برای برگزاری این رویداد انتخاب کرده است. اما با توجه به روند سال‌های گذشته، ۵ آگوست یک تاریخ منطقی محسوب می‌شود.

همچنین گفته می‌شود سامسونگ در کنار گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰، از محصولات دیگری هم رونمایی خواهد کرد که در این میان، گلکسی فولد ۲ شاخص‌ترین محصول است. همچنین باید به احتمال رونمایی از ساعت هوشمند گلکسی واچ ۲ و تبلت گلکسی تب اس ۷ هم اشاره کنیم. اما در هر صورت، گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ در این مراسم بیشترین توجه را جلب خواهند کرد.

