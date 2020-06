The post هرآنچه باید درباره سرویس‌های موبایل هوآوی (HMS) بدانیم appeared first on دیجی‌کالا مگ.

در سال ۲۰۱۹ و با شدت گرفتن اختلافات‌ میان آمریکا و چین و ایجاد محدودیت توسط آمریکا، هوآوی امکان همکاری با برخی شرکت‌های آمریکایی را از دست داد. گوگل نیز مجبور شد تا دسترسی به سرویس‌های موبایلی خود را برای گوشی‌های جدید هوآوی محدود کند. در نتیجه محصولاتی که از آن تاریخ به بعد معرفی شدند، به سرویس موبایل گوگل دسترسی نخواهند داشت. البته عده‌ای به اشتباه گمان کردند این خبر به معنی عدم دسترسی گوشی‌های هوآوی به سیستم عامل اندروید است. با وجود اینکه اندروید به گوگل تعلق دارد اما یک پلتفرم منبع‌باز محسوب می‌شود و استفاده از آن به طور انحصاری در اختیار هیچ شرکتی نیست.

طراحی و توسعه Huawei Mobile Services که به اختصار از آن با عنوان HMS یاد می‌شود، از مدت‌ها پیش در حال انجام بوده است، اما بعد از تحریم‌های آمریکا، هوآوی تصمیم گرفت سرعت توسعه‌ این خدمات را افزایش داده و به طور گسترده‌ آن را به کاربران خود ارائه کند تا برای دریافت و استفاده از اپلیکیشن‌های کاربردی مشکلی وجود نداشته باشد.

HMS یا همان سرویس‌های موبایلی هوآوی مجموعه‌ کاملی از اپلیکیشن و سرویس‌هایی است که به طور اختصاصی توسط هوآوی برای گوشی‌های هوشمند این شرکت طراحی و اجرا شده‌اند و حتی اگر در آینده هوآوی دوباره به خدمات گوگل نیز دسترسی پیدا کند، توسعه و ارتقاء این پلتفرم ادامه خواهد داشت.

پلتفرم HMS از دو بخش تشکیل شده که یکی مربوط به خدمات مستقیم به کاربران مانند ارائه فروشگاه اپلیکیشن AppGallery است که به سرعت جای خود را در بین سه مارکت برتر اپلیکیشن جهان باز کرده و بخش دیگر مربوط به توسعه‌دهندگان است وHMS Core نام دارد. HMS Core شامل API، SDK و سرویس‌هایی می‌شود که توسعه‌دهندگان می‌توانند برای ساخت و بهبود اپلیکیشن‌ها از آن‌ها استفاده کنند. به گفته هوآوی در حال حاضر تعداد افراد فعال در بخش ساخت و توسعه اپلیکیشن بر بستر HMS هوآوی به ۱.۴ میلیون نفر رسیده است.

در ادامه با تعدادی از سرویس‌های اصلی HMS آشنا می‌شویم.

Huawei ID

نخستین و اصلی‌ترین پیش‌نیاز استفاده از HMS داشتن Huawei ID است. این شناسه کاربری به کاربر اجازه می‌دهد تا تنظیمات شخصی خود را بر روی دستگاه اعمال کند. برخی از داده‌های شخصی مانند اطلاعات تماس، پیام‌ها، گذرواژه‌ها و موارد مشابه به کمک Huawei ID و برای استفاده مجدد ذخیره می‌شوند. با IP ایران نیز به سادگی می‌توان Huawei ID ساخت و از قابلیت‌های آن استفاده کرد.

Huawei Mobile Cloud

فضای ابری هوآوی امکان ذخیره داده‌هایی مانند تصاویر، ویدیوها، فهرست مخاطب‌ها و موارد دیگر را به کاربر می‌دهد. ۵ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی به طور رایگان در اختیار هر کاربر قرار می‌گیرد اما می‌توان با پرداخت مبلغی این فضا را تا دو ترابایت افزایش داد. امکان استفاده از امکانات دیگری مانند پشتیبان‌گیری خودکار از گالری بر روی فضای ابری و مدیریت آسان اطلاعات نیز در این بستر امن وجود دارد.

Huawei AppGallery

App Gallery مهم‌ترین بخش HMS محسوب می‌شود. هوآوی حدود یک میلیارد دلار برای تولید و توسعه اپلیکیشن‌های این فروشگاه سرمایه‌گذاری کرده است. App Gallery در حال حاضر بیش از ۵۷۰ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد.

فروشگاه نرم‌افزاری هوآوی مجموعه‌ کاملی از اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های مورد نیاز کاربران است. امنیت کافی هنگام دانلود و استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف با تضمین حریم خصوصی، در روند توسعه این فروشگاه اهمیت بسیاری داشته‌اند. تجربه یکپارچه‌سازی در استفاده از گوشی‌ها، تبلت‌ها، تلویزیون‌های هوشمند، دستگاه‌های الکترونیکی پوشیدنی، گجت‌های واقعیت مجازی و سایر دستگاه‌ها نیز در نظر گرفته شده است. یکی از ویژگی‌های جالب توجه در App Gallery، ‌قابلیت Quick Apps نام دارد که به کاربران امکان می‌دهد اپلیکیشن‌های موردنظر خود را بدون نصب کردن و با مصرف میزان کمی از حافظه اجرا کنند.

Huawei Browser

یک مرورگر امن با کاربری آسان، که با درنظر گرفتن امنیت و حریم خصوصی کاربران توسعه یافته است. تمرکز روی مشاهده صفحات اینترنت با سرعت بالا، امکان جستجوی آسان و ارائه امنیت بالا از اهداف ساخت این مرورگر است.

همچنین به‌کارگیری الگوریتم‌های هوش مصنوعی باعث می‌شود کاربر به مرور زمان تجربه کاربری جذاب‌تری را تجربه کند. شخصی‌سازی تجربه خواندن مطالب با استفاده از قابلیت‌هایی مانند نمایش در شب و نمایش مطابق با محیط دسکتاپی از دیگر موارد قابل توجه این مرورگر محسوب می‌شود.

Huawei Assistant

با استفاده از دستیار دیجیتالی هوآوی می‌توان از سرویس‌های متنوعی استفاده کرد. جستجوی آسان و دسترسی سریع در عنوان‌های خبری شخصی‌سازی شده و از منابع مختلف، در این بستر فراهم شده است. Huawei Assistant به کاربران اجازه می‌دهد از طریق فرمان‌های صوتی کارهای مختلفی با گوشی هوشمند خود انجام دهند.

Huawei Themes

این اپلیکیشن از طریق ارائه «لاک اسکرین‌های» (Lock Screen) متفاوت، «آیکون‌های» (Icon) شخصی‌سازی شده و ده‌ها هزار «تم» (Theme) موجود در بخش آنلاین خود، تجربه‌ای متفاوت با طراحی‌های رنگارنگ و متنوع در اختیار کاربران قرار می‌دهد. با استفاده از این اپلیکیشن می‌توان محیط گوشی را به سلیقه خود تغییر داد.

Huawei Music

با استفاده از این سرویس، کاربران می‌توانند به موسیقی‌های با کیفیت بالا گوش بدهند و از قابلیت‌هایی مانند کتابخانه موسیقی شامل میلیون‌ها فایل صوتی، لیست آهنگ‌های محبوب و کانال‌های ارائه کتاب‌های صوتی استفاده کنند.

Huawei Video

سرویس ویدیویی هوآوی در همکاری با برندهای مطرحی مانند Youku, Mango TV, Sohu.com, Jetsen Huashi Wangju, HUACE FILM&TV, Sony, Disney و … تجربه متفاوتی از محتوای ویدیویی با کیفیت را برای کاربران خود به وجود خواهد آورد.

Huawei Reader

این سرویس در واقع کتابخانه آنلاین هوآوی است. در تعامل با ده‌ها ارائه‌دهنده کتاب الکترونیک مانند IReader Technology، Dianzhong Technology، Ali Literatureو China Literature این مجموعه شامل بیش از یک میلیون عنوان کتاب با کیفیت و در دسته‌بندی‌های مختلف است. عناوین کلاسیک و البته عنوان‌های پرفروش بازار نیز در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

