بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در تاریخ ۲۵ ژوئن گوشی ردمی ۹ رسما معرفی می‌شود و حالا به لطف یک فروشگاه اینترنتی فیلیپینی به نام Lazada می‌توانیم با خیال راحت به مشخصات، طراحی و قیمت این گوشی بپردازیم.

مشخصات ذکر شده در این سایت مطابق با شایعاتی هستند که پیشتر منتشر شده‌اند؛ با توجه به این اطلاعات، ردمی ۹ از تراشه هلیو G80 مدیاتک بهره می‌برد و در کنار آن، کاربران از بین مدل‌های ۳/۳۲ گیگابایتی و ۴/۶۴ گیگابایتی می‌توانند دست به انتخاب بزنند. همچنین نباید امکان افزایش حافظه با پشتیبانی از کارت حافظه microSD را از قلم بیندازیم.

این گوشی مجهز به نمایشگر ۶.۵۳ اینچی با رزولوشن FHD+ است و در بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل هم یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده. برای پنل پشتی این گوشی، شاهد ترکیب طراحی گوشی‌های ردمی K30 و ردمی نوت ۸ پرو هستیم.

در این پنل، دوربین چهارگانه تشکیل شده از دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۵ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی دیده می‌شود. انرژی این گوشی از باتری ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از شارژ سریع ۱۸ وات هم پشتیبانی می‌کند.

از دیگر مشخصات آن می‌توانیم به تعبیه حسگر اثر انگشت در پنل پشتی، قابلیت تشخیص چهره، فرستنده مادون قرمز، دو درگاه برای سیم‌کارت و جک هدفون اشاره کنیم. قیمت پایه ردمی ۹ در این فروشگاه اینترنتی ۱۴۰ دلار ثبت شده و برای مدل ۴/۶۴ گیگابایتی هم قیمت ۱۵۰ دلار در نظر گرفته شده است.

منبع: GSM Arena

The post مشخصات، طراحی و قیمت گوشی ردمی ۹ لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala