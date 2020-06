برخی از فروشندگان وب‌سایت علی‌بابا (Alibaba)، قاب محافظ گلکسی نوت ۲۰ پلاس و نوت ۲۰ را نیز آماده کرده‌اند که با توجه به این قاب‌ها تا حدودی می‌‌توانیم شکل و شمایل ظاهری گوشی را حدس بزنیم.

در واقع بخش جلوی گوشی را باید کاملا حدس زد چون نمی‌توان با توجه به قاب در رابطه با آن نظر داد. البته پیچیدگی خاصی هم در قسمت جلو وجود ندارد و بعید به نظر می‌رسد سامسونگ شکل و شمایل متفاوتی را به نسبت سری اس ۲۰ برای محصولات جدید خود در نظر بگیرد.

در رابطه با نمای پشتی اما داستان کمی متفاوت است. چون قاب‌ها همیشه فریم و پنل پشتی را پوشش می‌دهند و لذا حدس شکل گوشی با توجه به اینکه رندرهای زیادی هم از آن منتشر شده کار سختی نیست.

با نگاهی به قاب، به خوبی می‌توان حدس زد نوت ۲۰ پلاس از نمایشگری خمیده بهره می‌برد. چون بخش راست و چپ فریم تنها اندکی به سمت بالا هدایت شده‌اند و باقی آن را احتمالا نمایشگر تشکیل می‌دهد. برای محافظت از گوشی، روی بخش پایین و بالا که حواشی بیشتری دارند، دندانه‌هایی وجود دارد که به خوبی گوشی را درون قاب محکم نگه می‌دارد.

البته این اولین باری نیست که محصولی را با نمایشگر خمیده می‌بینیم و این اولین بار هم نیست که قابی برای چنین گوشی‌هایی طراحی می‌شود. بنابراین مشکلی از بابت محافظت از آن‌ها وجود ندارد. خصوصا اینکه سامسونگ هیچوقت در ایجاد خمیدگی روی نمایشگر گوشی‌های خود زیاده روی نمی‌کند.

در رابطه با گلکسی اس ۲۰ اما ظاهرا با طراحی متفاوتی روبرو هستیم. البته متفاوت به نسبت گلکسی نوت ۲۰ پلاس. با نگاهی به قاب محافظ این گوشی دریافتیم سامسونگ برای پرچم‌دار مقرون به صرفه خود، نمایشگر تخت را در نظر دارد و این با آنچه که پیشتر در رندرها دیده بودیم نیز مطابقت دارد.

البته این مورد اندکی با سیاست سامسونگ متفاوت است. غول کره‌ای همیشه نمایشگرهای تخت را در محصولات پرچم‌دار خود بکار می‌برد اما اکنون می‌بینیم یکی از پرچم‌داران سری نوت قرار نیست از چنین طراحی نه خیلی محبوب اما زیباتر بهره ببرد.

بخش زیرین قاب سه حفره بسیار مهم را به تصویر می‌کشد. یکی از آ‌ن‌ها طبیعتا پورت USB-C شارژر است. یکی برای بلندگو و در نهایت دیگری هم برای قلم معروف S-Pen که در جای همیشگی خود قرار خواهد گرفت. روی بخش بالایی قاب هم جز حفره مربوط به میکروفون، هیچ چیز دیگری را مشاهده نمی‌کنیم.

برای بخش دوربین اما ماژول مربعی شکلی را شاهد هستیم. از آن جایی هم که این بخش توسط کیس پوشش داده نمی‌شود و رندرهای آن‌ نیز آنقدرها مورد اعتماد نیست، نمی‌توان با قاطعیت در رابطه با تعداد دوربین صحبتی کرد بنابراین باید آن را با رندرهایی که از خود گوشی منتشر می‌شده تطبیق دهیم که با توجه به آن‌ها، فرق خاصی با سری گلکسی اس ۲۰ نمی‌بینیم.

در واقع مدل نوت ۲۰ پلاس، همان دوربینی را خواهد داشت که در اس ۲۰ اولترا بکار رفت با این تفاوت که از سنسور لیزری فوکوس خودکار هم بهره می‌برد. برای مدل استاندارد هم احتمالا سه دوربین در نظر گرفته می‌شود اما برای مطمئن شدن از صحت آن باید اندکی بیشتر منتظر بمانیم.

