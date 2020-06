عصبانیت کاربران از سبز شدن نمایشگر آیفون ۱۱ پرو مکس؛ چه کسی مقصر است؟

اخیرا تعداد زیادی از کاربران گوشی‌های اپل از مشکل سبز شدن نمایشگر آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس عصبانی شده‌اند؛ این در حالی است که اپل هنوز واکنشی به این مسئله نشان نداده.

در طول سال‌های اخیر، نمایان شدن رنگ سبز در نمایشگر گوشی نشانه‌ای از نقص در آن بود. سال گذشته کاربران پیکسل ۴XL سایه سبز رنگی را در نمایشگر گوشی مشاهده کردند که وقتی روشنایی گوشی روی عددی کمتر از ۴۰ درصد قرار می‌گرفت نمایان می‌شد.

گلکسی اس ۲۰ اولترا با یک بروزرسانی دقیقا همین مشکل را پیدا کرد. حتی برخی از مدل‌های وان پلاس ۸ پرو هم با همین سایه سبز رنگ مواجه شدند آن هم نه بعد از دریافت بروزرسانی بلکه بلافاصله بعد از خرید آن. اما به نظر می‌رسد سایه سبز رنگ فقط مختص دنیای اندروید نیست و به iOS نیز راه یافته و قدرتمندترین مدل موجود در این اکو سیستم را با مشکل مشابه مواجه کرده است.

یکی از کاربران آیفون ۱۱ پرو مکس در ردیت اعلام کرد سایه سبز رنگی را در تمام بخش گوشی خود می‌بیند. مادر وی هم دقیقا از همین گوشی استفاده می‌کرد و اون نیز به همین مشکل دچار شد. آن دسته از کاربرانی که چنین چیزی را تجربه کرده‌اند می‌گویند بعد از بروزرسانی به نسخه iOS 13.4 این مشکل در گوشی بوجود آمد و حتی با عرضه نسخه ۱۳.۵.۱ و نسخه بتا ۱۳.۵.۵ نیز از بین نرفت.

برخی از کاربران معتقدند سبز شدن نمایشگر تنها در AMOLED رخ می‌دهد چون هیچ کاربری با گوشی آیفون ۱۱ که از نمایشگر LCD بهره می‌برد به این مشکل برنخورده. در بسیاری از آیفون‌هایی که به این مشکل دچار شدند حالت تیره فعال و قابلیت‌هایی نظیر True Tone و Night Shift فعال/غیرفعال بود.

True Tone نمایشگر را با توجه به نور محیط تنظیم می‌کند و Night Shift نیز همانطور که از اسمش پیداست، رنگ گوشی را گرم‌تر به تصویر می‌کشد تا از وارد شدن فشار به چشم جلوگیری شده و کاربر خواب راحت‌تری داشته باشد. لازم به ذکر است کاربران می‌توانند این قابلیت را طوری تنظیم کنند که مطابق زمان بندی خاصی فعال یا غیر فعال شود.

اما در رابطه با سایه سبز رنگ باید گفت طبق گفته‌های کاربران، ظاهرا زمانی که میزان روشنایی بسیار پایین باشد چنین مشکلی پدید می‌آید. حداقل این چیزی است که اکثر کاربران به آن اشاره کردند و این یعنی آیفون‌ها از مشکلی تقریبا مشابه با پیکسل ۴XL رنج می‌برند.

بعد از اینکه اپل در ماه فوریه سال جاری نسخه بتا ۱۳.۴ iOS را منتشر کرد، یکی از کاربران این مشکل را گزارش داد. او حتی بازگشت به تنظیمات کارخانه را هم امتحان کرد اما باز هم چیزی به حالت اولیه برنگشت.

برخی‌ها حتی بعد از بازگشت به تنظیمات کارخانه، خاموش کردن سنسور تشخیص چهره (از طریق مسیر Settings > Face ID & Passcode > Unlock iPhone) و غیرفعال کردن ضربه برای روشن شدن نمایشگر (Tap to Wake) را هم امتحان کردند و ظاهرا بهبود کمی را شاهد بودند.

اینطور هم نیست که این سایه سبز رنگ دائم روی صفحه باقی بماند. به مدت تقریبا ۵ ثانیه کاربر همه چیز را در گوشی با پس زمینه سبز مشاهده می‌کند اما ظاهرا بعد از این مدت زمان کوتاه همه چیز به حالت عادی بر می‌گردد.

این اولین باری نیست که آیفون‌ها در رابطه با سایه روی نمایشگر گله و شکایت می‌کنند. شاید به خاطر نداشته باشید اما در سال ۲۰۱۰، یعنی دقیقا ۱۰ سال قبل، آیفون ۴ به مشکل سایه زرد رنگ دچار شده بود. در آن زمان مشکل را به چسب‌های بکار رفته حین مونتاژ این گوشی ربط دادند.

اپل معتقد بود تولید و عرضه این گوشی آنقدر سریع پیش می‌رفت که در برخی موارد، چسب گوشی‌ها هنوز به طور کامل خشک نمی‌شد و در نتیجه چنین مشکلی را رقم می‌زد. البته ظاهرا این حرف درست هم بود چون وقتی چسب‌ها خشک شدند مشکل هم برطرف شد.

در سال ۲۰۱۶ اما آیفون ۷ هم به همین مشکل دچار شد. هرچند در آن زمان کاربران توانستند با انجام کارهایی در تنظیمات گوشی از میزان این سایه زرد رنگ بکاهند.

اپل هنوز در رابطه با سبز شدن نمایشگر آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس صحبت خاصی مطرح نکرده و حتی آن را تایید هم نکرد. کاربران امیدوار هستند با بروزرسانی بعدی این مشکل به طور کامل حل شود. با انتشار iOS 13.5 و اتمام تست نسخه بتای ۱۳.۵.۵، اپل می‌تواند در این بین بروزرسانی دیگری را هم صرفا برای حل مشکل عرضه کند اما خب از این بابت مطمئن نیستیم.

اگرچه کاربران زیادی این مشکل را بسیار جدی نمی‌دانند اما سایه سبز رنگ در بسیاری از گوشی‌های دیگر هم دیده شده. هنوز هم مشخص نشده دلیل اصلی این اتفاق چیست. نمایشگر امولد، مونتاژ بد، اشکال نرم‌افزاری و بسیاری از موارد دیگر می‌توانند دلیل عمده رخ دادن چنین اتفاقی باشند.

phonearena

